As roupas ajudam a manter o cachorro aquecido no inverno (Imagem: Masarik | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

No inverno, muitos tutores precisam comprar roupas para proteger seus cachorros do frio, garantindo que eles fiquem aquecidos e confortáveis. Para isso, é importante saber as medidas exatas do animal, a fim de escolher a peça no tamanho correto, proporcionando conforto e liberdade de movimento, além de evitar que a roupinha fique muito apertada ou larga demais.

Por isso, a seguir, confira 6 dicas para medir o cachorro e comprar roupas do tamanho correto!

1. Use uma fita métrica flexível

Use uma fita métrica flexível, como aquelas usadas para costura, para obter as medidas mais precisas do cachorro. Isso porque ela permite contornar as curvas do corpo do animal com mais facilidade e precisão.

2. Meça o comprimento do corpo

Para obter a medida do comprimento do corpo do cachorro, coloque o animal em pé em uma superfície plana e meça a partir da base do pescoço (onde a coleira normalmente fica) até a base da cauda. Essa informação é essencial para determinar o comprimento das roupas e garantir que elas cubram o corpo adequadamente, sem ficar muito grande ou pequena demais.

3. Meça a circunferência do peito

Para obter a medida de circunferência do peito, envolva a fita métrica ao redor da parte mais larga do peito do cachorro, geralmente logo atrás das patas dianteiras. Isso é muito importante para garantir que a roupa não fique apertada, permitindo que o animal respire e se mova confortavelmente.

A medida do pescoço do animal é importante para a roupa não ficar apertada (Imagem: PTK | Shutterstock)



4. Meça a circunferência do pescoço

Envolva a fita métrica ao redor da base do pescoço do cachorro, onde a coleira costuma ficar. Essa medida ajuda a garantir que a gola da roupa não fique muito apertada, evitando desconforto.

5. Considere a raça e o porte do seu cachorro

Além de ter em mãos as medidas mencionadas anteriormente, é importante levar em consideração a raça do seu cachorro. Isso porque algumas delas podem ter proporções corporais específicas e isso influenciar no tamanho da roupa. Por exemplo, raças com pernas mais curtas ou corpos mais alongados podem precisar de ajustes específicos.

6. Verifique a tabela de tamanhos do fabricante

Após obter as medidas do seu cachorro, consulte a tabela de tamanhos fornecida pelo fabricante no momento de escolher a roupa para o animal. Ademais, se o seu pet estiver entre dois tamanhos, geralmente é melhor optar pelo maior para garantir conforto e mobilidade.