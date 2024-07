5 dicas para ter uma boa convivência com os colegas de trabalho

Um bom relacionamento com os colegas de trabalho é determinante para que o profissional obtenha êxito e bem-estar na empresa. Relações amistosas fomentam a integração e o bom convívio, elevam a performance e deixam o clima organizacional mais leve e inspirador. Pensando nisso, confira, a seguir, como se dar bem com os demais colaboradores!

1. Cultive a comunicação clara e respeitosa

Seja sempre claro e objetivo ao se comunicar, evitando possíveis ambiguidades e mal-entendidos. Ouça ativamente seus colegas e responda com respeito, mesmo que a situação envolva discordância. Essas atitudes estimularão a empatia entre os funcionários.

2. Saiba trabalhar em equipe

Esteja pronto para ajudar seus colegas, prestando todo o tipo de apoio necessário e compartilhando seus conhecimentos. Isso inclui o trabalho em equipe e o esforço para o sucesso de todos. Além de fortalecerem o espírito profissional, os trabalhos em conjunto também são muito valorizados pelos líderes.

“O trabalho colaborativo é essencial para alcançar as metas e objetivos organizacionais, mas encontrar colaboradores que consigam executar projetos em parceria com os colegas de maneira leve e satisfatória, sabendo contribuir, ouvir e respeitar as ideias dos outros, ainda é muito desafiador”, conta Samir Iásbeck, fundador da Qranio, plataforma LMS/LXP customizável de aprendizagem.

Cultivar atitudes positivas cria um ambiente de trabalho agradável (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock)

3. Procure ser uma pessoa amigável

Aborde os desafios com uma atitude positiva e tente ser amigável e acessível no dia a dia. Por exemplo, você pode cumprimentar seus colegas, sorrir e mostrar interesse genuíno pelo bem-estar deles. Isso sempre criará um ambiente de trabalho agradável e encorajará as relações saudáveis.

4. Respeite as diferenças

Entenda que as pessoas são diferentes e respeite a opinião, a cultura e o estilo de trabalho delas. Pratique a empatia, tentando entender as perspectivas e sentimentos dos outros. Comportamentos respeitosos e empáticos são fundamentais para evitar e lidar com os conflitos.

5. Seja um profissional responsável

Mostre que você é uma pessoa em quem seu gestor pode confiar. Para isso, cumpra seus compromissos e prazos, mantenha a confidencialidade e demonstre integridade em suas ações. Seja consistente e responsável em suas tarefas, tornando-se uma pessoa importante para o desenvolvimento do trabalho.