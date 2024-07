Vai viajar sozinha? Veja dicas de segurança para mulheres

Viajar sozinha é uma experiência transformadora e empoderadora para muitas mulheres. A liberdade de explorar novos destinos e descobrir novas culturas sem depender de ninguém é uma das razões pelas quais cada vez mais mulheres estão se aventurando em viagens solo. No entanto, nem tudo são flores, as aventuras vem acompanhadas de possíveis perigos e a segurança é uma preocupação constante, mesmo quando estão na companhia de outras mulheres.

No dia 24 de julho, a brasileira Maressa Nunes, 31 anos, foi duramente espancada durante um assalto em Santiago, no Chile. A mulher estava viajando no país acompanhada de uma amiga e elas pediram o jantar por meio de um aplicativo de entrega. Segundo informações iniciais, um homem bateu na porta do apartamento, e as vítimas pensaram que era o entregador, porém um suspeito disse que era um assalto e, junto com outros dois comparsas, deram início às agressões e tentativa de abuso.

O caso veio a público no último domingo (30/6), chamando atenção para os riscos que uma mulher pode enfrentar ao viajar sozinha, seja de roubo, abuso sexual e até mesmo de sequestro.

As irmãs Camila e Bruna Faria, influenciadoras no nicho de turismo, abriram uma agência de viagens voltada para o público feminino. No canal de YouTube, que conta com pouco mais de meio milhão de seguidores, a dupla compartilha dicas de viagem, rotina e vídeos de casos criminais como uma forma de alertar os seguidores.



Embora amem viajar e colecionar carimbos no passaporte, as irmãs reconhecem que os perigos são inúmeros, e por isso, tentam alertar. “O propósito dos vídeos de caso é mostrar um lado triste e real que envolve também o mundo de viagem. Infelizmente, não confiamos nas pessoas logo de cara. Existe muita gente boa no mundo, mas para alguma coisa dar errado e acontecer algo trágico como os casos relatados, só precisamos cruzar o caminho de uma pessoa ruim”, pontua Camila Faria.



“Relatamos histórias pessoais de quando nós éramos mais novas e, mesmo não acontecendo nada, acabamos nos colocando em risco... até sem querer. A ideia é justamente fazer com que as pessoas reflitam e, caso passem por alguma situação parecida, saibam como agir ou realmente evitem”, compartilha a influenciadora.



A influenciadora Bruna Faria diz acreditar que, de fato, mulheres sempre estão em maior perigo e precisam tomar mais cuidado, no entanto, não devem deixar o medo paralisar. “O melhor é buscar o máximo de informação possível para se preparar antes da viagem. Quanto mais preparada você se sentir para a viagem, mais confiante vai se sentir para lidar com qualquer imprevisto. Também recomendo aprender idiomas. Conseguir se comunicar em outro idioma pode ajudar e muito na hora de resolver problemas nas viagens”, diz a influenciadora.



Para amenizar os riscos, Bruna sugere nunca deixar claro que está sozinha, não dar informações sobre o itinerário e hotel para desconhecidos, além de manter contato frequente com família, amigos etc. “Nossa maior dica também é que uma cuide das outras para reforçar a ideia de vigilância entre mulheres não só em viagens, mas em festas, por exemplo. Se ver alguma mulher em situação vulnerável, oferecer ajuda, pois é isso que gostaríamos que alguém fizesse por nós”, sugere Camila.



Confira algumas dicas de segurança

Pesquise o destino com antecedência, conheça bem o local para onde vai viajar. Pesquise sobre a cultura, os costumes locais, e as áreas mais seguras para visitar;

Planeje um itinerário e compartilhe-o com alguém de confiança. Mantenha essa pessoa informada sobre qualquer alteração;

Tenha sempre uma cópia dos documentos importantes (passaporte, cartões de crédito, etc.) em um local seguro e acessível;

Escolha acomodações seguras, preferencialmente com boas avaliações em sites confiáveis;

Evite quartos no térreo e, se possível, opte por um quarto próximo aos elevadores;

Vista-se de acordo com os costumes locais para não chamar a atenção desnecessariamente;

Evite ostentar objetos de valor como joias e eletrônicos caros;

Utilize aplicativos de mapas e transporte para se locomover com segurança;

Tenha um telefone celular carregado e com crédito para emergências;

Evite áreas desertas ou mal iluminadas, especialmente à noite;

Desconfie de pessoas excessivamente amistosas ou que tentam se aproximar muito rapidamente;

Use apenas serviços de transporte confiáveis. Verifique as credenciais de motoristas de táxi e utilize apps de transporte quando possível;

Ao usar transporte público, mantenha seus pertences sempre à vista;

Contrate um seguro de viagem que cubra emergências médicas, roubos e cancelamentos de viagem;

Mantenha-se hidratada e bem alimentada;

Seja cautelosa ao fazer novas amizades. Evite fornecer informações pessoais detalhadas rapidamente;

Participe de atividades em grupo quando possível e procure locais frequentados por outros viajantes;

Tenha uma lista de contatos de emergência, incluindo embaixadas e consulados, e os números de telefone locais de emergência.