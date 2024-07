7 receitas para o Dia Mundial do Chocolate

Em 07 de julho é celebrado o Dia Mundial do Chocolate, um dos doces favoritos dos brasileiros. Utilizado no preparo de diversos alimentos, incluindo os salgados, ele é amplamente conhecido por seu sabor único, mas, também, é um importante agente na manutenção da saúde, sobretudo o 70% cacau.

“Os antioxidantes [presentes no chocolate] combatem os radicais livres, evitando os danos oxidativos causados por eles no DNA e, por isso, estão relacionados com a prevenção do envelhecimento precoce e de diversos tipos de câncer e doenças neurológicas, como o Alzheimer”, explica a nutricionista Natália Colombo.

A seguir, confira 7 receitas saborosas feitas com chocolate para você experimentar!

Pudim de chocolate

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de chocolate picado

250 g de creme de leite

3 ovos

3 colheres de sopa de leite em pó

300 ml de leite

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o chocolate, o creme de leite, os ovos, o leite em pó e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Após, disponha a mistura em uma forma para pudim e leve ao forno preaquecido a 180ºC, em banho-maria, por 45 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e leve à geladeira até o momento de servir.

Frango com molho de chocolate

Ingredientes

Frango

10 coxas de frango

4 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de chocolate

2 xícaras de chá de chocolate em pó

2 xícaras de chá de caldo de galinha

4 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de amido de milho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as coxas de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e alho. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por uma hora. Após, transfira o frango para uma assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 1 hora. Desligue o forno e reserve. Em uma panela, coloque o chocolate, o amido de milho, o molho de soja e o caldo de galinha e mexa bem. Leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Desligue o fogo, despeje o molho sobre o frango e sirva em seguida.

Pavê de chocolate branco

Ingredientes

350 g de chocolate branco picado

500 g de creme de leite

1 colher de sopa de açúcar

200 g de bolacha de maisena

Raspas de chocolate branco para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o chocolate branco e metade do creme de leite e leve ao fogo médio até derreter, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar e leve à geladeira por 20 minutos. Em uma batedeira, coloque o restante do creme de leite e o açúcar e bata até obter um chantili. Retire o chocolate da geladeira, despeje o chantili sobre ele e misture até obter uma musse.

Em seguida, em um refratário, faça uma camada com a musse e outra com as bolachas. Repita o processo até preencher todo o recipiente. Finalize com a musse. Polvilhe com o chocolate branco e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

Pastel com brigadeiro (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)

Pastel com brigadeiro

Ingredientes

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de chocolate em pó

500 g de massa para pastel

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture até incorporar com os demais ingredientes. Reserve.

Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel e corte no formato de um retângulo. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de brigadeiro, disponha sobre a massa e feche dobrando ao meio. Pressione as bordas com um garfo e repita o processo com toda a massa. Em uma panela funda, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma escumadeira, aos poucos, coloque os pastéis na panela e frite até dourar. Transfira para um recipiente com papel toalha e sirva em seguida.

Bombom de leite em pó com casca de chocolate

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de leite em pó

2 colheres de sopa de xilitol

2 xícaras de chá de leite

1 colher de sopa de essência de baunilha

1 colher de café de óleo de coco

50 g de chocolate picado

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite em pó e o xilitol e misture. Adicione a essência de baunilha e, aos poucos, o leite. Mexa até obter uma consistência firme. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Reserve. Em uma panela, coloque o chocolate picado e leve ao fogo médio até derreter. Acrescente o óleo de coco e mexa para incorporar. Desligue o fogo e reserve.

Após, retire a massa da geladeira e, com a ajuda de uma colher, pegue uma pequena porção e modele no formato de uma bolinha. Passe na calda de chocolate e disponha sobre um recipiente untado com manteiga. Repita o processo com toda a massa e leve à geladeira até o chocolate secar. Sirva em seguida.

Pipoca com chocolate

Ingredientes

1/4 xícara de chá de milho para pipoca

para pipoca 1 colher de sopa de óleo

6 colheres de sopa de água

6 colheres de sopa de açúcar

3 colheres de sopa de chocolate em pó

3 colheres de sopa de manteiga sem sal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e o milho para pipoca e leve ao fogo médio até estourar todos os grãos. Desligue o fogo, transfira a pipoca para um recipiente e reserve. Em uma panela, coloque a água, o chocolate em pó e a manteiga e leve ao fogo médio para ferver, mexendo sempre. Reduza o fogo e misture até obter consistência de brigadeiro. Desligue o fogo, despeje o doce sobre a pipoca e sirva em seguida.

Costela com molho de chocolate

Ingredientes

1,5 kg de costela de porco

90 g de lemon pepper

100 ml de água

400 ml de vinho tinto seco

4 cravos-da-índia

100 g de chocolate 70% cacau ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o chocolate e a carne, e mexa para incorporar. Em uma assadeira, regue a carne com a mistura, cubra com um papel-alumínio e deixe descansar por 4 horas. Após, retire o papel-alumínio e o caldo. Leve a carne ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Enquanto isso, em uma panela, coloque o caldo da carne e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o chocolate e mexa para incorporar. Desligue o fogo e tempere com sal. Retire a carne do forno, regue com a calda de chocolate e sirva em seguida.