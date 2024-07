5 curiosidades interessantes sobre a pizza

No dia 10 de julho é comemorado o Dia da Pizza, receita que nasceu, originalmente, com os egípcios e foi chamada no início de Pão de Abrahão, ou então, Piscea – de onde surgiu o nome atual. Era uma massa fina e circular.

Com o passar das décadas, a receita foi mudando e sendo acrescentado novos ingredientes e temperos. Logo a massa chegou aos italianos, responsáveis por adicionar o molho de tomate e queijo muçarela como base, além de criarem uma enorme variação de sabores. O prato só chegou ao Brasil em 1910, por meio dos imigrantes italianos. Porém, foi somente em 1950 que se popularizou.

Atualmente, a pizza é um dos pratos mais populares e consumidos no mundo. De acordo com os dados da Associação de Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), mais de 3,8 milhões de pizzas são produzidas no Brasil todos os dias, e o estado de São Paulo consome mais da metade dessa quantidade. A entidade afirma ainda que mais de 2600 são preparadas por minuto em todo o país.

Segundo Rubens Augusto Júnior, fundador da rede Patroni e criador da borda de pizza recheada, criar e combinar sabores diferentes chama a atenção de novos clientes para as pizzarias. “Diversos estabelecimentos oferecem sabores diferenciados em seus cardápios e rodízios. Isso é algo que chama a atenção do público, e se o sabor for único, o cliente se mantém ainda mais fiel […]”, diz o empreendedor.

Pensando no peso histórico que as pizzas possuem na culinária ao redor do mundo, e em como novos sabores trazem diversidade ao prato, o profissional lista 5 curiosidades sobre as pizzas. Confira!

1. Sábado é o dia que as pessoas mais comem pizza

Uma pesquisa realizada pela ECD Food Service apontou que os sábados são os dias favoritos no mundo inteiro para comer pizza. Pedir delivery é uma tradição para os verdadeiros amantes da redonda.

2. Pac-Man foi inspirado nas pizzas

Tohru Iwatani, designer de jogos e criador do icônico e memorável Pac-Man, se inspirou em uma pizza sem uma das fatias para criar o visual do personagem.

3. O primeiro sabor de pizza combinava queijo com pimenta e peixe

O primeiro sabor de pizza na Itália era Mastunicola, receita que levava banha, manjericão, pimenta, queijo e pedaços de peixe.

A pizza de chocolate com morango é um dos sabores doces criados pelos ingleses (Imagem: denio109 | Shutterstock)

4. As pizzas doces foram criadas pelos ingleses

Desde as de chocolate com morango, leite condensado com banana, paçoca ou a mais “abrasileirada”, romeu e julieta. As pizzas doces foram criadas pelos ingleses.

5. Os sabores inusitados são os que mais chamam atenção

Apesar de sair do tradicional, os sabores de pizza inusitados são os que mais chamam atenção. Há caviar, canguru, sushi, mac and cheese, queijo brie com frutas vermelhas, entre outras.