3 receitas para o Dia Mundial da Pizza

Em 10 de julho, é comemorado mundialmente o Dia da Pizza, celebrado em homenagem à primeira vez em que o rei da Itália Umberto I e a rainha Margherita provaram esse prato, em 1889. Na ocasião, a pizza feita por Rafaelle Esposito, em Napóles, na Itália, foi recheada com muçarela (branco), tomate (vermelho) e manjericão (verde), ingredientes que remetiam às cores da bandeira italiana, dando origem à famosa pizza margherita.

A seguir, confira como preparar essa e outras receitas deliciosas de pizzas em casa!

Pizza margherita

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de açúcar refinado

1/2 colher de sopa de sal?

sal? 240 ml de água gelada

1 colher de sopa de óleo

10 g de fermento biológico seco

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

400 g de muçarela ralada

2 tomates cortados em rodelas e sem sementes

5 colheres de sopa de molho de tomate

de tomate 3 colheres de sopa de azeite

Manjericão para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o sal e misture. Acrescente a água gelada, o óleo e o fermento biológico, amasse e sove a massa. Em seguida, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora. Após, disponha a massa em uma superfície lisa enfarinhada com farinha de trigo e, com ajuda de um rolo, abra no formato de um disco. Transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo e reserve.

Recheio

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os tomates um ao lado do outro e doure por 30 segundos cada lado. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Despeje o molho de tomate sobre a massa e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 220ºC por 5 minutos. Depois, distribua o queijo muçarela e os tomates sobre a pizza e polvilhe com manjericão. Leve ao forno novamente até o queijo derreter. Retire do forno e sirva em seguida.

Pizza de atum com muçarela

Ingredientes

Massa

1 colher de chá de fermento biológico seco

1 colher de sobremesa de açúcar

1/2 xícara de chá de leite morno

1 colher de sopa de óleo

6 colheres de sopa de água

1 pitada de sal

250 g de farinha de trigo

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Molho

1 tomate cortado ao meio e sem sementes

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

1 colher de sopa de óleo

1 cebola descascada e picada

400 g de atum escorrido

escorrido 2 xícaras de chá de muçarela ralada

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o fermento biológico, o açúcar, o leite, o óleo, a água e o sal e misture. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.

Molho

Em um liquidificador, coloque o tomate, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e bata no modo pulsar para que o molho não fique muito líquido. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até dourar. Junte o atum e mexa para incorporar. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Divida em duas partes iguais e, com a ajuda de um rolo, abra em dois discos. Transfira as pizzas para duas assadeiras untadas com manteiga e enfarinhadas com farinha de trigo. Espalhe o molho de tomate sobre elas e leve ao forno preaquecido a 220?°C por 5 minutos. Após, distribua o recheio nos dois discos, cubra com muçarela e leve ao forno novamente até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Pizza de frango com requeijão cremoso (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)

Pizza de frango com requeijão cremoso

Ingredientes

Massa

2 colheres de chá de farinha de trigo

1 colher de sobremesa de açúcar

1 colher de chá de fermento biológico em pó

1 colher de café de sal

3 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de água

150 ml de leite

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 peito de frango cozido e desfiado

1 xícara de chá de molho de tomate

200 ml de requeijão cremoso

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da massa e misture até obter uma consistência homogênea. Sove a massa por alguns minutos, cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e, com a ajuda de um rolo, abra no formato de um disco. Transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 220ºC por 10 minutos. Reserve.

Montagem

Espalhe o molho de tomate sobre a massa, cubra com o frango desfiado e decore com o requeijão cremoso. Leve ao forno preaquecido a 220?°C por 25 minutos. Sirva em seguida.