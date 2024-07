5 receitas surpreendentes com berinjela

Berinjela recheada com carne moída e queijo (Imagem: from my point of view | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A berinjela é um ingrediente versátil e delicioso, que pode ser transformado em pratos incríveis, agradando aos mais diversos paladares. Seja como protagonista ou coadjuvante, ela adiciona sabor, textura e um toque de sofisticação às receitas, que variam entre doce e salgado. E o mais incrível: é uma alternativa prática e econômica para o dia a dia.

A seguir, confira algumas receitas surpreendentes com o legume para você inovar o cardápio!

Berinjela recheada com carne moída e queijo

Ingredientes

4 berinjelas cortadas ao meio

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 1 dente de alho descascado e amassado

1 pimentão sem sementes e picado

500 g de carne moída

300 g de queijo muçarela fatiado

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as berinjelas e, com uma faca, faça cortes na diagonal. Tempere com sal, pimenta-do-reino e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 40 minutos. Retire do forno e, com a ajuda de uma colher, retire a polpa do legume. Reserve.

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída, a polpa da berinjela e o pimentão e refogue até a carne perder a cor avermelhada. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Recheie as berinjelas com a mistura, cubra com as fatias de queijo e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

Berinjela ao forno

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em tiras finas e sem sementes

2 tomates cortados em fatias e sem sementes

cortados em fatias e sem sementes 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

200 g de queijo muçarela ralado

Sal, orégano e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o azeite, o orégano, o sal e o alho e misture. Após, disponha metade da mistura sobre uma assadeira e disponha as berinjelas sobre ela. Coloque as cebolas e os tomates sobre o legume e regue com o restante do molho. Cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Berinjela empanada

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em fatias e sem sementes

2 ovos batidos

batidos 2 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de fubá

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Fubá para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as berinjelas e tempere com sal. Após, passe cada uma das fatias em uma peneira, esprema e lave em água corrente. Disponha o legume em um recipiente com papel toalha e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Em outro recipiente, coloque os ovos, o leite e o sal e misture. Em seguida, passe as berinjelas no fubá, na mistura com ovos e novamente no fubá. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite e polvilhada com fubá e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Rolinho de berinjela com cream cheese (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock)

Rolinho de berinjela com cream cheese

Ingredientes

1 berinjela cortada em fatias finas

1 l de água

3 colheres de sopa de azeite

150 g de cream cheese

2 tomates cortados ao meio

Sal, pimenta-do-reino branca moída e salsinha a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as fatias de berinjela, cubra com água, coloque sal e deixe de molho por 30 minutos. Após, escorra a água, lave o legume em água corrente e disponha sobre uma assadeira. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 160°C até dourar. Retire do forno, disponha o cream cheese, os tomates e a salsinha sobre as berinjelas e enrole. Sirva em seguida.

Doce de berinjela

Ingredientes

3 berinjelas descascadas e picadas

4 xícaras de chá de açúcar

3 folhas de figueira

6 cravos-da-índia

2 1/2 xícaras de chá de água

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as berinjelas, cubra com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água e esprema para sair todo o líquido. Reserve. Em outra panela, coloque o açúcar e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda clara. Adicione as figueiras, os cravos-da-índia e as berinjelas e cozinhe até a calda engrossar. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira o doce para um recipiente e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.