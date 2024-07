7 cuidados com a saúde de cães e gatos após a adoção 

A adoção de cachorros e gatos é um ato de amor que proporciona muita alegria e companheirismo. No entanto, essa decisão também traz consigo a responsabilidade de cuidar da saúde e do bem-estar do animal. Desde o momento do acolhimento, é essencial estar atento às necessidades básicas para garantir que o pet se mantenha saudável. Abaixo, confira os principais cuidados!

1. Visite o veterinário

Após a adoção de um cachorro ou gato é importante consultar um veterinário para um check-up, a fim de avaliar a saúde do animal e identificar precocemente qualquer problema, bem como para receber orientações importantes sobre cuidados com o pet.

Conforme a médica-veterinária Juliana Germano, visitas ao veterinário são recomendadas ao menos uma vez ao ano, independentemente da idade do animal, pois é necessário realizar exames físicos e a aplicação das vacinas anuais. “Isso se o paciente se encontra saudável”, ressalta.

2. Vacinação

A consulta com um veterinário também é importante para a elaboração de um calendário de vacinação. Isso porque as vacinas são fundamentais para proteger o animal contra doenças graves como raiva, parvovirose, cinomose e leucemia felina.

“A vacinação é extremamente importante para os filhotes, pois será responsável pela resposta imunológica contra os agentes causadores das principais doenças. O tutor deve seguir corretamente o protocolo e o calendário de vacinação determinado pelo médico-veterinário”, acrescenta Marina Tiba, médica-veterinária e gerente de produtos da Unidade de Animais de Companhia da Ceva Saúde Animal.

3. Vermifugação

Para ajudar a prevenir e tratar as verminoses é importante administrar vermífugos regularmente. Filhotes devem ser vermifugados nas primeiras semanas de vida, enquanto cães adultos podem seguir um calendário específico de manutenção recomendado pelo veterinário.

“Ele vai analisar o desafio sanitário e carga parasitária que o animal está exposto e assim instituir o melhor protocolo e tempo entre as doses; por isso a importância da visita regular ao especialista”, diz a veterinária Vanessa Daiane Pereira Silva.

A higiene e o uso de produtos específicos são essenciais para proteger cães e gatos de pulgas e carrapatos (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Controle de pulgas e carrapatos

Pulgas e carrapatos podem transmitir doenças e causar desconforto, como alergia e coceira. Todavia, existem variadas formas de proteger cães e gatos. “A higiene do ambiente, inspeção dos animais após passeios, banhos e uso de produtos para combater os ectoparasitos são as principais formas de prevenção para pulgas, piolhos, carrapatos e doenças transmitidas por eles”, aconselha Valéria Natascha Teixeira, médica-veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

Além disso, também há uma série de produtos que podem ser utilizados, como coleiras, pipetas de aplicação no pescoço, sprays, talco e comprimidos. No entanto, antes de adquirir qualquer um deles, recomenda-se consultar um médico-veterinário para que ele possa indicar o mais adequado ao animal.

5. Alimentação balanceada

Oferecer uma dieta equilibrada e de qualidade é essencial para a saúde do animal. A ração é a principal alimentação hoje em dia. Contudo, nem todas podem funcionar para o seu bichinho. “Devemos sempre confiar em um veterinário para nos dar esta informação, mesmo porque não só a raça, mas também o nível de atividade, o espaço, o clima, o grau de nutrição, a saúde e outros tantos fatores influenciam, sim, a escolha da melhor ração”, explica o veterinário Julio Miguel Fernandes.

6. Exercício físico

Caminhadas diárias e brincadeiras são importantes para manter a saúde física e mental do seu animal de estimação. O exercício ajuda a prevenir a obesidade e comportamentos destrutivos. “Para cães, [é indicado fazer] uma caminhada de 20 a 30 minutos; para gatos, ter brinquedos e escaladores que estimulem o movimento”, recomenda o médico-veterinário Dr. Luiz Fernando Ferreira.

7. Cuidados com a higiene

Criar o hábito de dar banhos regulares em cães e gatos é também uma forma de garantir que o animal se mantenha saudável. Isso porque, além do mau cheiro, a sujeira pode ser prejudicial para a saúde deles e causar vários problemas dermatológicos.

Segundo a veterinária Cinthya Ugliara, o mais indicado é que os banhos sejam realizados em pet shop, com profissionais capacitados e materiais adequados. “Além disso, eles realizam a limpeza de ouvido e o corte de unha, e a escovação de pelos feita por um profissional é bem mais eficiente para remoção dos pelos mortos”, explica.