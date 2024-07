Com o inverno, nada melhor do que um chá para recuperar as energias. Com propriedades revitalizantes e antioxidantes, eles estimulam o sistema imunológico, contribuindo para uma sensação de vigor renovado. Incorporar essas bebidas à rotina diária pode não apenas melhorar a disposição, mas também proporcionar inúmeros benefícios à saúde, promovendo bem-estar geral.

A seguir, confira 5 receitas de chá para melhorar a disposição física!

Chá de pêssego e hortelã

Ingredientes

2 pêssegos cortados em fatias

cortados em fatias 1 punhado de folhas de hortelã

2 xícaras de chá de água

Mel a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as fatias de pêssego e as folhas de hortelã. Desligue o fogo e deixe em infusão até o pêssego ficar macio. Adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de erva-mate com laranja

Ingredientes

2 colheres de sopa de erva-mate

Casca de 1 laranja

2 xícaras de chá de água

Mel a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a erva-mate e a casca de laranja. Desligue o fogo e deixe em infusão por 7 minutos. Coe o chá, adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de camomila com alecrim

Ingredientes

1 colher de sopa de flores de camomila secas

secas 1 ramo de alecrim

2 xícaras de chá de água

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as flores de camomila e o ramo de alecrim. Desligue o fogo e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

Chá de manjericão com limão (Imagem: Ninetechno | Shutterstock)

Chá de manjericão com limão

Ingredientes

1 punhado de folhas de manjericão

Suco de 1 limão

2 xícaras de chá de água

Mel a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de manjericão, desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá, adicione o suco de limão e adoce com mel. Sirva quente.

Chá de capim-limão com hortelã

Ingredientes

1 punhado de capim-limão

1 punhado de folhas de hortelã

2 xícaras de chá de água

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o capim-limão e as folhas de hortelã, desligue o fogo e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.