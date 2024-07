Os papagaios são aves pertencentes à família Psittacidae, distribuídas principalmente nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. Eles são conhecidos pelo bico curvado e robusto, além de patas com dois dedos voltados para a frente e dois para trás, que lhes permitem agarrar objetos com precisão. Suas penas são brilhantes e coloridas, variando entre verde, vermelho, azul, amarelo e outras combinações.

Abaixo, confira 7 curiosidades sobre os papagaios!

1. Capacidade de imitação

Uma das características dos papagaios que mais chama a atenção dos humanos é a sua habilidade de imitar sons e palavras. Isso acontece porque eles têm uma estrutura vocal chamada siringe, que permite produzir sons. Todavia, eles não formam frases para se comunicar, somente repetem o que aprenderam para conseguir comida ou carinho, por exemplo.

2. Longevidade

A expectativa de vida de um papagaio pode variar entre as espécies. No entanto, é um animal que costuma viver por longos períodos. O papagaio-eclectus, originário da Indonésia, por exemplo, pode viver de 30 a 50 anos. O papagaio-do-congo, de origem africana, pode viver de 40 a 60 anos. Essa longevidade se deve a uma combinação de fatores genéticos e cuidados adequados.

3. Inteligência elevada

Os papagaios são considerados animais extremamente inteligentes. Conforme estudo realizado pela pesquisadora Irene Pepperberg, da Universidade Harvard (EUA), o quociente de inteligência (QI) de um papagaio-do-congo, por exemplo, pode ser comparado ao de uma criança de 5 anos. Dessa maneira, eles podem resolver problemas, usar ferramentas e compreender conceitos como causa e efeito.

A alimentação dos papagaios é rica e diversificada (Imagem: eli medeiros | Shutterstock)

4. Alimentação diversificada

Ao contrário do que muitos imaginam, os papagaios não se alimentam apenas de sementes de girassol. Na natureza, eles têm uma dieta variada que, além das sementes, inclui frutas, flores e até insetos. Essa alimentação ajuda a garantir que eles obtenham todos os nutrientes necessários. Em cativeiro, é importante replicar essa variedade para evitar deficiências nutricionais e, consequentemente, problemas de saúde.

5. Animais sociáveis

Os papagaios são aves sociais e, com isso, vivem em bandos. Isso os ajuda na proteção contra predadores, na busca por alimentos e no suporte para a criação dos filhotes. Além disso, a interação social constante dentro do grupo promove bem-estar mental, prevenindo o estresse e o tédio, comuns em papagaios mantidos em isolamento.

6. Diversidade de espécies

Em todo o mundo, há mais de 350 espécies diferentes de papagaios, variando em tamanho, cor e comportamento. No Brasil, são conhecidas 12 (gênero Amazona). São elas: papagaio-do-mangue, papagaio-da-várzea, papagaio-verdadeiro, papagaio-moleiro, papagaio-campeiro, papagaio-charão, papagaio-de-bochecha-azul, papagaio-de-cara-roxa, papagaio-chauá, papagaio-de-peito-roxo, papagaio-dos-garbes e papagaio-diadema.

7. Ameaça de extinção

Muitas espécies de papagaios estão ameaçadas de extinção devido à destruição do habitat e captura para o comércio ilegal. Segundo o Plano de Ação Nacional para Conservação das Espécies Ameaçadas, do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), no Brasil, seis espécies do gênero Amazona estão em perigo.

“Três dessas espécies constam na Lista Oficial da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção na categoria ‘Vulnerável’: o papagaio-charão (Amazona pretrei), o papagaio-chauá (Amazona rhodocorytha) e o papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea); duas estão categorizadas nacionalmente como ‘Quase Ameaçadas’: o papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) e o papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva); e uma, como menos preocupante: o papagaio-moleiro (Amazona farinosa)”, lista o documento.