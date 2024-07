6 atrativos para millennials e geração Z no mercado de trabalho

Os millennials, nascidos entre 1981 e 1996, têm hoje entre 28 e 43 anos. Já a geração Z, nascida entre 1997 e 2012, está na faixa etária de 12 a 27 anos. Essas gerações buscam mais do que apenas um emprego; elas procuram uma experiência que agregue valor tanto pessoal quanto profissionalmente.

A pesquisa “Millennial & Gen Z Survey 2023”, da Deloitte, aponta que, para 62% dos millennials e 49% da geração Z, o trabalho é fundamental para a sua identidade e o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é algo pelo qual se esforçam, sendo a principal característica que admiram nos seus pares e um dos pontos principais ao escolher um novo emprego.

“A adaptação dessas duas gerações no mercado de trabalho apresenta desafios únicos para as empresas, exigindo uma adequação significativa das práticas e culturas organizacionais. Para atrair e reter esses talentos, é fundamental compreender suas expectativas e aliar essas demandas às habilidades humanas mais valorizadas no mercado de trabalho moderno”, declara Antonio Muniz, CEO da Advisor 10X e Presidente da Editora Brasport.

Abaixo, veja dicas de como criar vagas atrativas para os millennials e a geração Z!

1. Flexibilidade de horário e trabalho remoto

A flexibilidade é um aspecto crucial para millennials e geração Z. Conforme a pesquisa da Deloitte, 75% dos millennials e 70% da geração Z consideram a flexibilidade de horário e a possibilidade de trabalho remoto fatores decisivos na escolha de um emprego. “A pandemia de COVID-19 consolidou essas expectativas, destacando a importância de um ambiente de trabalho que permita um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal”, declara o CEO.

2. Propósito e valores alinhados

Essas gerações valorizam profundamente o propósito e os valores das empresas em que trabalham. Segundo a Glassdoor, 77% dos millennials e 80% da geração Z consideram a missão da empresa um fator crucial na decisão de candidatura. Para Antonio Muniz, as organizações com forte responsabilidade social e práticas de sustentabilidade são particularmente atraentes para esses grupos.

3. Desenvolvimento profissional e oportunidades de crescimento

Segundo a Gallup, 87% dos millennials veem o desenvolvimento profissional como extremamente importante. O desenvolvimento contínuo é uma prioridade para millennials e geração Z. Nesse cenário, as empresas que investem em programas de treinamento e desenvolvimento de habilidades destacam-se como os empregadores preferidos.

4. Cultura de inclusão e diversidade

A PwC mostrou que 85% dos millennials consideram importantes as políticas de diversidade e inclusão ao avaliar um empregador. A geração Z, ainda mais consciente dessas questões, busca ativamente empresas que promovam diversidade em todos os níveis. Ambientes de trabalho inclusivos e diversos são altamente valorizados.

As empresas precisam oferecer benefícios além do salário (Imagem: Alina Troeva | Shutterstock)

5. Benefícios além do salário

Benefícios adicionais, como programas de bem-estar e planos de saúde abrangentes, são atraentes para essas gerações. De acordo com um relatório da MetLife, 74% dos millennials consideram os benefícios não salariais um fator decisivo para permanecer em uma empresa.

“As pessoas jovens profissionais de hoje não estão apenas em busca de uma remuneração justa, mas principalmente de um equilíbrio entre vida pessoal e profissional que promova seu bem-estar geral. Oferecer benefícios como horários flexíveis e programas estruturados de saúde mental, diversidade, inclusão e oportunidades de desenvolvimento pessoal é crucial para atrair e reter talentos dessa geração”, pontua o CEO e fundador da Bold Minds e especialista em Desenvolvimento de Lideranças, Renato Herrmann.

6. Uso de tecnologia avançada

Nativos digitais, millennials e geração Z esperam que as empresas utilizem tecnologia avançada. Segundo a Dell Technologies, 80% desses jovens acreditam que a tecnologia no local de trabalho é essencial para seu sucesso. Para Renato Herrmann, a implementação de ferramentas de colaboração digital e a atualização constante com as últimas tendências tecnológicas são diferenciais importantes para essas gerações.

Habilidades humanas precisam ser valorizadas

O Fórum Econômico Mundial tem se dedicado a entender as habilidades necessárias para o futuro do mercado de trabalho. Nesse sentido, relatórios recentes apontam algumas das principais habilidades que os profissionais devem ter. Veja:

Resolução de problemas complexos: identificar e resolver problemas não triviais em um ambiente em constante transformação;

identificar e resolver problemas não triviais em um ambiente em constante transformação; Pensamento crítico: avaliar informações de maneira objetiva e analítica, tomando decisões informadas;

avaliar informações de maneira objetiva e analítica, tomando decisões informadas; Criatividade : gerar ideias e soluções inovadoras para se adaptar às mudanças do mercado;

: gerar ideias e soluções inovadoras para se adaptar às mudanças do mercado; Gerenciamento de pessoas: liderar e desenvolver equipes para promover colaboração e produtividade;

liderar e desenvolver equipes para promover colaboração e produtividade; Coordenação com os outros: trabalhar efetivamente em equipe, ajustando-se às ações dos colegas;

trabalhar efetivamente em equipe, ajustando-se às ações dos colegas; Inteligência emocional : compreender e gerenciar emoções para construir relacionamentos e lidar com situações complexas;

: compreender e gerenciar emoções para construir relacionamentos e lidar com situações complexas; Tomada de decisão e análise de dados: analisar dados e tomar decisões baseadas nessas análises;

analisar dados e tomar decisões baseadas nessas análises; Orientação para o serviço: atender às necessidades dos clientes com soluções eficazes;

atender às necessidades dos clientes com soluções eficazes; Negociação : negociar eficazmente para alcançar acordos mutuamente benéficos;

: negociar eficazmente para alcançar acordos mutuamente benéficos; Flexibilidade cognitiva: adaptar-se a novas informações e abordagens conforme diferentes contextos.

Para Antonio Muniz, adaptar o mercado de trabalho para atrair millennials e geração Z requer uma abordagem multifacetada que combine flexibilidade, propósito, oportunidades de desenvolvimento, ambientes inclusivos, benefícios abrangentes e tecnologia de ponta.

“Investir no desenvolvimento de habilidades humanas como resolução de problemas complexos, pensamento crítico e inteligência emocional é essencial. Empresas que compreendem e atendem às expectativas dessas gerações podem construir equipes mais motivadas e engajadas, impulsionando seu sucesso a longo prazo”, acrescenta Renato Herrmann.

Por Letícia Carvalho