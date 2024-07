Os animais domésticos são considerados grandes companheiros dos humanos, proporcionando afeto, segurança e alegria. Muitos deles têm uma expectativa de vida longa, o que permite viver ao lado de seus tutores por muitos anos, criando laços profundos e duradouros.

Além de características próprias das espécies, a longevidade desses animais é um reflexo do cuidado atento dos tutores, que proporcionam alimentação balanceada, ambientes limpos e seguros, além de atenção e cuidados veterinários regulares.

Abaixo, confira 7 animais domésticos com as maiores expectativas de vida!

1. Papagaios

Os papagaios, especialmente as espécies do gênero Amazona, podem viver 50 anos ou mais (Imagem: Ondrej Prosicky | Shutterstock)

Os papagaios, especialmente as espécies do gênero Amazona, podem viver 50 anos ou mais. Essas aves são inteligentes e altamente sociais, com plumagens coloridas. Para garantir uma vida longa, necessitam de muita estimulação mental e interação social, além de uma dieta balanceada com frutas, vegetais e sementes.

2. Cacatuas

As cacatuas podem viver até 60 anos (Imagem: Gatot Adri | Shutterstock)

As cacatuas podem viver até 60 anos. Essas aves grandes, geralmente brancas com cristas, são muito afetuosas. Para garantir uma expectativa de vida longa, elas necessitam de interação com humanos e brinquedos para se manterem mentalmente ativas, além de uma dieta rica em nutrientes.

3. Tartarugas (Testudinidae)

As tartarugas podem viver até 100 anos (Imagem: Alla08 | Shutterstock)

As tartarugas são animais que se destacam quando o assunto é longevidade, pois elas podem viver até 100 anos. Com cascos duros e movimento lento, esses répteis se adaptam melhor a ambientes calmos. Para viverem por tanto tempo, elas necessitam de dieta composta por vegetais frescos e suplementos vitamínicos, além de luz UVB para sintetizar vitamina D, vital para sua saúde.

4. Coelhos (Oryctolagus cuniculus)

Os coelhos domésticos podem viver de 8 a 12 anos (Imagem: Rita_ Kochmarjova | Shutterstock)

Os coelhos domésticos, descendentes de coelhos selvagens da região oeste da Europa e noroeste da África, podem viver entre 8 e 12 anos. São pequenos mamíferos com orelhas longas e pelagem macia. Para garantir sua saúde e longevidade, eles precisam de uma dieta rica em feno, vegetais frescos e água limpa. Além disso, necessitam de exercício e espaço para se mover.

5. Cachorros

Dependendo da raça, os cachorros podem viver de 10 a 20 anos (Imagem: Mary Swift | Shutterstock)

Os cachorros, dependendo da raça, podem viver de 10 a 20 anos. Há uma grande variedade de raças, tamanhos e características físicas. Esses pets se destacam como animais leais e companheiros. Para viverem mais, necessitam de exercício regular, uma dieta equilibrada e cuidados veterinários constantes.

6. Gatos

Os gatos podem viver entre 12 e 20 anos, dependendo da raça (Imagem: Algorithm images | Shutterstock)

Os gatos podem viver entre 12 e 20 anos, dependendo da raça. No mundo felino, é imensa a variedade de raças, tamanhos e características físicas. Esses animais são ágeis, caçadores naturais e, muitas vezes, independentes. Para garantir sua longevidade, precisam de um ambiente seguro, alimentação de qualidade e atividades que estimulem seus instintos, além de cuidados veterinários.

7. Cavalos

Os cavalos têm uma expectativa de vida entre 25 e 30 anos (Imagem: Lyubov Levitskaya | Shutterstock)

Os cavalos, que têm uma expectativa de vida entre 25 e 30 anos, são conhecidos por sua força e nobreza. Eles precisam de um ambiente grande e seguro para pastar, além de uma dieta rica em feno de qualidade, grãos e suplementos vitamínicos, bem como cuidados veterinários regulares. O exercício diário também é fundamental para manter a saúde desses animais.