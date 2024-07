As séries de ficção científica disponíveis na Netflix oferecem uma diversidade surpreendente de narrativas que exploram desde viagens no tempo até dilemas éticos e tecnologias futurísticas, como nas produções “Dark” e “Altered Carbon”. Com tramas intrincadas e personagens cativantes, elas não apenas entretêm, mas também provocam reflexões sobre o futuro da humanidade, o impacto da tecnologia e questões existenciais profundas.

A seguir, confira 5 séries de ficção científica para assistir na Netflix!

1. Altered Carbon (2018)

Em “Altered Carbon”, Takeshi lida com o mistério da morte de Laurens enquanto se adapta à nova sociedade (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série se passa em um futuro distante em que a consciência humana pode ser transferida de um corpo para outro, as chamadas “capas”, permitindo a vida eterna. O mercenário Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman) é despertado após 250 anos pelo milionário Laurens Bancroft (James Purefoy), que deseja descobrir a verdade por trás de sua própria morte.

Apesar de ter sido restaurado, Bancroft acredita que foi assassinado e que ainda corre perigo. Takeshi, por sua vez, precisa aprender a lidar com a nova sociedade em que vive, enfrentar inimigos e confrontar sua própria identidade, em um mundo repleto de questões éticas e filosóficas sobre as consequências da imortalidade.

2. The Umbrella Academy (2019)

Em “The Umbrella Academy”, os irmãos Hargreeves precisam se unir para salvar o mundo (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série, baseada nos quadrinhos de Gerard Way e Gabriel Bá, se passa em um futuro distópico. Em outubro de 1989, 43 mulheres ao redor do mundo, sem estarem grávidas, dão à luz simultaneamente. O milionário Reginald Hargreeves (Colm Feore) adota sete dessas crianças com habilidades especiais, visando transformá-las em heróis. No entanto, ele não é um pai amoroso, mas autoritário, causando diversos traumas em seus filhos e fazendo-os se afastarem dele.

Um desses filhos, Cinco (Aidan Gallagher), retorna do futuro com um aviso de que o mundo enfrenta um apocalipse iminente. Diante dessa ameaça, eles precisam superar suas diferenças e traumas do passado para investigar a morte de Hargreeves e salvar a humanidade.

3. Dark (2017)

Em “Dark”, o sumiço de duas crianças revela mistérios sombrios de quatro famílias (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série explora os mistérios de uma pacata cidade chamada Winden, na Alemanha. A história começa com o desaparecimento de duas crianças próximas à usina nuclear local, desencadeando eventos sombrios que conectam quatro famílias: Kahnwald, Nielsen, Doppler e Tiedemann.

Conforme a investigação avança, segredos e conexões do passado são revelados, e os habitantes de Winden descobrem uma caverna misteriosa que contém um portal para diferentes períodos: 1953, 1986 e 2019. O espaço e o tempo começam a se misturar, mostrando que as tragédias vividas pelas famílias se repetem a cada geração. A série mergulha profundamente em temas de destino, livre-arbítrio e a natureza do tempo, revelando como as ações passadas influenciam o presente e o futuro.

4. Travelers (2016)

Em “Travelers”, Grant precisa liderar uma missão secreta enquanto se adapta à sua nova vida (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série se passa em um futuro sombrio, à beira da extinção da humanidade. Cientistas descobrem uma tecnologia que permite transferir consciências de volta ao passado, ocupando os corpos de pessoas do século XXI momentos antes de suas mortes. Estes “viajantes” assumem as vidas de seus hospedeiros, obrigados a manter suas missões em sigilo enquanto trabalham para prevenir desastres futuros.

Grant Maclaren (Eric McCormack) se torna o líder do grupo, enfrentando o desafio pessoal de equilibrar sua nova vida com a missão crítica de salvar o futuro da humanidade. Ao mesmo tempo, eles lidam com dilemas éticos, o peso de alterar eventos históricos e o constante perigo de serem descobertos. A série explora temas de identidade, sacrifício e o preço de moldar o destino da humanidade.

5. O Problema dos 3 Corpos (2024)

Em “O Problema dos 3 Corpos”, cientistas precisam desvendar sinais por trás de mensagens alienígenas que ameaçam o mundo (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Com base nos livros de mesmo nome, “O Problema dos 3 Corpos” de Cixin Liu, a série produzida pela Netflix se passa na China, no final dos anos 1960. Um grupo de cientistas decide iniciar um projeto ambicioso para estabelecer comunicação com formas de vida extraterrestres.

As repercussões dessa iniciativa ecoam ao longo de 50 anos, quando cientistas contemporâneos são confrontados por segredos e mistérios do projeto. Eles precisam desvendar a verdade por trás das mensagens alienígenas recebidas, enquanto enfrentam uma ameaça desconhecida que desafia suas compreensões sobre o universo e o futuro da humanidade.