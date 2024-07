5 filmes para estudar para o vestibular nas férias 

Além de proporcionarem entretenimento, os filmes podem ser uma excelente ferramenta para os estudantes que se preparam para o vestibular, ajudando a enriquecer tanto o repertório de redação quanto os conhecimentos gerais. Isso porque as produções cinematográficas frequentemente abordam eventos históricos e biografias que são temas recorrentes nas provas. Elas também apresentam reconstituições de época, diálogos instigantes, questões morais e argumentos com lógicas desafiadoras.

O professor de História e Filosofia do Curso Anglo Gianpaolo Dorigo explica que os filmes representam um meio não habitual de entrar em contato com o conteúdo de vestibular. “Quanto mais diversificadas forem as formas de estudo, melhor. Isso vale não apenas para facilitar a assimilação destes conteúdos, mas também para estabelecer relações, enxergar novas perspectivas e produzir questionamentos”, destaca.

De acordo com ele, nas férias de julho, apesar de ser importante destinar um tempo para descansar, é imprescindível seguir com os estudos, já que a maioria das provas ocorre no segundo semestre. Para ajudar os vestibulandos nesta jornada de preparação, o especialista cita 5 filmes para ampliar o repertório cultural. Confira!

1. Zona de Interesse (2024)

“Zona de Interesse” explora a vida cotidiana de uma família em Auschwitz (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

O longa tem como pano de fundo os campos de extermínio nazistas na 2ª Guerra Mundial e lida com a vida familiar do comandante do campo de Auschwitz. Sem ser um documentário didático ou apelar para cenas fortes, apresenta a experiência do Holocausto de forma intensa e dramática.

Onde assistir: Prime Video.

2. Oppenheimer (2024)

“Oppenheimer” retrata a vida do físico J. Robert Oppenheimer e a criação da bomba atômica (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

O filme trata-se da biografia do cientista Robert Oppenheimer, “pai da bomba atômica”, com ênfase no desenvolvimento da arma (o projeto Manhattan) e das perseguições que o cientista sofreu na época do macartismo.

Onde assistir: Prime Video.

3. Dias Perfeitos (2024)

“Dias Perfeitos” segue a rotina de um trabalhador de manutenção de sanitários públicos em Tóquio (Imagem: Reprodução digital | Bitters End)

A obra conta o dia a dia de um trabalhador em Tóquio na atualidade. Permite refletir sobre temas como a ética do trabalho, a busca da serenidade, a memória e as relações humanas.

Onde assistir: Mubi.

4. Herói de Sangue (2022)

“Herói de Sangue” narra a história de um soldado da Guerra Civil que se torna um vingador (Imagem: Reprodução digital | Synapse Distribution)

Trata-se do drama das trincheiras, na 1ª Guerra Mundial, no olhar de soldados franceses nascidos na África. O filme mostra não apenas a realidade dramática da guerra, mas também as violências do colonialismo.

Onde assistir: YouTube.

5. Ponto de virada: a bomba e a Guerra Fria (2024)

“Ponto de virada: a bomba e a Guerra Fria” examina as tensões globais desencadeadas pela corrida nuclear (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A produção é um documentário em nove episódios que narra o surgimento, o desenvolvimento e o final da Guerra Fria. Ao fim, sob impacto da atual Guerra da Ucrânia, a narrativa toma partido. Caso o tempo seja curto, a recomendação é focar nos episódios 1 a 7.

Onde assistir: Netflix.

Por Laura Ragazzi