6 receitas de sopas e caldos fáceis para espantar o frio

As sopas e os caldos são excelentes alternativas para as refeições nos dias frios. Leves e completas, elas podem ser preparadas com diversos ingredientes de forma simples e fácil. Além disso, são saudáveis, nutritivas e ideais para quem deseja se aquecer sem sair da dieta. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas de sopas e caldos irresistíveis para você preparar em casa. Confira!

Caldo de cenoura

Ingredientes

2 cenouras descascadas e cortada em rodelas

2 batatas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 2 colheres de sopa de azeite

3 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1 1/5 xícara de chá de água

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente as cenouras e as batatas e frite por 3 minutos. Após, coloque a água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira a mistura para um liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coloque a sopa novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida.

Sopa de batata

Ingredientes

1/2 kg de batatas descascadas e raladas

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

1 l de caldo de legumes

Sal e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente as batatas e cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Junte o caldo de legumes e o sal, reduza o fogo e cozinhe por 25 minutos. Desligue o fogo, coloque o manjericão e sirva em seguida.

Sopa de legumes

Ingredientes

1 abóbora cabotiá descascada e cortada em cubos

cabotiá descascada e cortada em cubos 1 l de água

1 tomate picado e sem sementes

1 abobrinha descascada e picada

1 chuchu descascado e picado

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 cenoura descascada e picada

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora e refogue por 5 minutos. Junte o tomate, a abobrinha, o chuchu e a cenoura e cubra com a água. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de cebola (Imagem: Dar1930 | Shutterstock)

Sopa de cebola

Ingredientes

1 kg de cebola descascada e fatiada

1 colher de sopa de azeite

1 l de caldo de legumes?

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o caldo de legumes, tampe a panela e cozinhe até encorpar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica: sirva acompanhado de pão italiano tostado e polvilhado com queijo parmesão ralado.

Caldo de ervilha

Ingredientes

450 g de ervilha congelada

1/2 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de caldo de legumes

1 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o caldo de legumes e a água e cozinhe até levantar fervura. Junte as ervilhas, reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência uniforme. Coloque na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Sopa de lentilha

Ingredientes

500 g de lentilha

3 tomates picados e sem sementes

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cenoura descascada e picada

1 talo de aipo picado

1 l de caldo de legumes

1 colher de sopa de óleo de girassol

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

?Modo de preparo

Em água corrente, lave a lentilha, escorra e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola, o alho e o aipo e refogue até a cebola ficar transparente. Adicione os tomates, a lentilha, a cenoura e o caldo de legumes e cozinhe até a lentilha ficar macia. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.