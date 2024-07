Descubra como é o amigo de cada signo do zodíaco

As amizades que construímos ao decorrer de nossas vidas representam as relações sociais que fazemos. Elas podem ser longas e duradouras ou curtas e rápidas. Por meio da astrologia, é possível fazer observações sobre essas amizades e, até mesmo, sobre nós mesmos enquanto amigos.

A seguir, veja as análises feitas pela astróloga Nidia Alves sobre como é o amigo de cada signo do zodíaco!

Áries

Os amigos do signo de Áries são bons companheiros e honestos (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Os amigos arianos são leais, bons companheiros e honestos, mas podem magoar os outros por serem sinceros ao extremo. São muito independentes e não costumam pedir ajuda. Por isso, quando menos esperar, os amigos poderão descobrir algo que já foi feito sem que os nativos de Áries avisassem.

Amizade com os outros signos: Gêmeos, sendo bastante sociável, ameniza o traço explosivo do Ariano. O geminiano também é beneficiado dentro da amizade, já que se torna mais decidido em suas atitudes.

Touro

Os amigos do signo de Touro são realistas e estão sempre de braços abertos para acolher (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

É aquele amigo que sempre terá um bom conselho para dar; sendo assim, você pode abrir o seu coração para ele. São pessoas realistas e estão sempre de braços abertos para acolher. Apesar de serem bons amigos, os taurinos demoram certo tempo para confiar de verdade em alguém a ponto de contar os seus segredos.

Amizade com os outros signos: Touro é teimoso e precisa de segurança para confiar. Assim, com os nativos de Câncer, os taurinos aprendem a valorizar mais os sentimentos.

Gêmeos

Os amigos do signo de Gêmeos são sociáveis e gostam de conversar (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Os geminianos são amigos muito sociáveis, mas gostam de conviver com pessoas com as quais se identificam. Possuem grande simpatia e fazem amizades facilmente. Além disso, é comum encontrá-los rodeados de pessoas. Podem ficar horas e horas conversando com os amigos sem se entediar.

Amizade com os outros signos: Gêmeos adora socializar, por isso, com Leão, a irreverência pode decolar. Além disso, os leoninos ensinam aos geminianos a terem confiança.

Câncer

Os amigos do signo de Câncer são grandes companheiros (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Os cancerianos costumam ser grandes companheiros. São pessoas com quem você pode contar sempre, sem medo. No entanto, por serem bons amigos, você precisará se esforçar um pouco para ganhar a confiança e o carinho deles. Mas, depois disso, terá um companheiro para todas as horas.

Amizade com os outros signos: os nativos de Câncer são muito carinhosos, sensíveis e reservados. Logo, com Virgem, aprendem a construir, ao mesmo tempo em que os virginianos recebem um toque das emoções e sentimentos dos cancerianos.

Leão

Os amigos do signo de Leão são divertidos e companheiros (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Esses são amigos que gostam de diversão. Se quiser um programa diferente, pode contar com eles. No entanto, é um pouco difícil fazer amizade com os leoninos. Mas, se você conseguir, terá um companheiro generoso.

Amizade com os outros signos: o leonino adora brilhar e ser reconhecido. Em razão disso, o signo de Libra lhe dará ponderação, enquanto o leonino leva força para que o libriano execute os inúmeros planos.

Virgem

Os amigos do signo de Virgem são calorosos e solícitos (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Os virginianos são aqueles amigos calorosos que sempre irão te oferecer um ombro para chorar. São muito pacientes e buscam amizades com pessoas que tenham alguma relação com o seu convívio.

Amizade com os outros signos: os nativos de Virgem são detalhistas e claros em seus atos. Com Escorpião, buscarão causas humanistas, enquanto ensinam aos escorpianos o que é concretizar.

Libra

Os amigos do signo de Libra são alegres, generosos e gentis (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Os librianos são aqueles que querem ver a turma toda reunida em clima de festa sempre. São muito generosos, gentis, alegres e têm o poder de despertar a alegria. Conseguem fazer amigos com muita facilidade.

Amizade com os outros signos: Libra representa a estética e o conforto. Assim, com os nativos de Sagitário, é obrigado a caminhar e descobrir. Em troca, oferece aos sagitarianos harmonia durante essa caminhada.

Escorpião

Os amigos do signo de Escorpião são difíceis de conquistar (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Os escorpianos são os típicos amigos difíceis de conquistar. Para ganhar a sua confiança, você terá que se esforçar bastante, pois os nativos de Escorpião selecionam muito bem quem querem ter ao lado. Mas, quando você é aceito, pode esperar um companheiro verdadeiro e sincero.

Amizade com os outros signos: Escorpião é reservado, inquieto e muito fiel. Por isso, o signo de Capricórnio vai ensiná-lo o que é perseverança, enquanto o capricorniano aprende com o escorpiano a trabalhar a criatividade.

Sagitário

Os amigos do signo de Sagitário são sinceros e extrovertidos (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Apesar de serem um pouco reservados e gostarem de privacidade, os sagitarianos são bem-humorados, sinceros e extrovertidos. No entanto, só os seus amigos de verdade conseguem despertar esse lado divertido.

Amizade com os outros signos: Sagitário é expansão e busca sabedoria sem limites. Por isso, com os aquarianos, terá a oportunidade de levar suas ideias para o futuro.

Capricórnio

Os amigos do signo de Capricórnio são sinceros e leais (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

O capricorniano nunca abandona um amigo. Sincero e leal, estará com você nos momentos de alegria ou de tristeza. Apesar disso, ele sente certa dificuldade para falar sobre os próprios sentimentos. No entanto, quando confia de fato em um companheiro, consegue se abrir.

Amizade com os outros signos: Capricórnio é sempre seguro e muito paciente. Com Peixes, deixa de ser tão direcionado, observando que podem existir outras oportunidades.

Aquário

Os amigos do signo de Aquário são grandes companheiros (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Os aquarianos são amigos que todos desejam ter por perto, pois eles enxergam o melhor que existe nas pessoas e fazem os outros se sentirem amados pelo que são. Gostam de se sentir livres para fazer muitas amizades e, por isso, não suportam manias possessivas.

Amizade com os outros signos: o aquariano é a própria criatividade. Na amizade com Áries, esses nativos terão de respeitar sua opinião, à medida que os arianos vão dar forças para que Aquário mude o mundo.

Peixes

Os amigos do signo de Peixes são solícitos e companheiros (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Os piscianos não se importam de serem acordados no meio da madrugada para ouvir o desabafo de um amigo. As relações de amizades dos nativos de Peixes são bastante duradouras e baseadas na confiança mútua.

Amizade com os outros signos: Peixes é sonhador e espiritual. Assim, com Touro, ele vai se beneficiar, pois o taurino vai segurá-lo para manter seus pensamentos no chão. Enquanto isso, o pisciano vai suavizar a obstinação e a seletividade natural do nativo de Touro.