5 lançamentos imperdíveis do Prime Video em agosto

Agosto está repleto de lançamentos imperdíveis no Prime Video, trazendo uma variedade de novos títulos que prometem entreter e emocionar os espectadores. Com produções que vão desde reimaginações de heróis icônicos até emocionantes dramas de ação e aventuras místicas, há algo para todos os gostos.

Prepare-se para conhecer as tramas intrigantes de “Batman: Cruzado Encapuzado”, “Manobra Arriscada”, “Jackpot: Loteria Mortal”, “No Gain No Love” e a segunda temporada de “Os Anéis de Poder”. Saiba mais a seguir!

1. Batman: Cruzado Encapuzado – 1ª temporada (01/08)

Em “Batman: Cruzado Encapuzado”, Bruce Wayne luta contra o crime em uma Gotham City dominada pela corrupção (Reprodução digital | Prime Video)

“Batman: Cruzado Encapuzado” é uma nova visão do icônico Homem-Morcego. Em uma Gotham City dominada pela criminalidade e corrupção, Bruce Wayne (Hamish Linklater), um rico socialite marcado por tragédias pessoais, assume a identidade do Batman. A série promete explorar profundamente as complexas motivações dos personagens, proporcionando uma nova visão sobre a batalha entre o bem e o mal em uma cidade à beira do colapso.

2. Manobra Arriscada (08/08)

Em “Manobra Arriscada”, um ex-soldado persegue seu sonho de pilotar motocicletas com a ajuda de um inesperado aliado (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

A trama do filme, dirigido e escrito por Kelly Blatz, gira em torno de um soldado dispensado chamado Wes (KJ Apa) que busca a ajuda do pai para realizar o sonho de se tornar um corredor profissional de moto. No decorrer dos treinos, ele conhece uma aspirante a cantora de uma pequena cidade, cuja presença e apoio inesperado começam a desafiar e desfazer as barreiras emocionais que ele construiu durante anos de ausência paterna.

3. Jackpot: Loteria Mortal (15/08)

Em “Jackpot: Loteria Mortal”, uma vencedora de loteria precisa sobreviver até o pôr do sol com a ajuda de um protetor improvável (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

“Jackpot: Loteria Mortal” é uma comédia de ação ambientada em um futuro próximo em que uma loteria oferece um prêmio bilionário, mas exige que o vencedor seja morto antes do pôr do sol. Quando Katie Kim (Awkwafina) ganha o bilhete premiado, ela precisa se unir a Noel Cassidy (John Cena) para sobreviver, enquanto enfrenta caçadores de recompensas e seu rival, Louis Lewis (Simu Liu).

4. No Gain No Love (26/08)

Em “No Gain No Love”, para garantir uma promoção, Son Hae-yeong propõe um casamento falso com Kim Ji-uk, que aceita e se envolve em uma situação inesperada (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

Neste k-drama, Son Hae-yeong (Shin Min Ah) tem enfrentado uma sequência de perdas em sua vida pessoal e profissional. Para reverter sua sorte e assegurar uma promoção, ela propõe um casamento de fachada com Kim Ji-uk (Kim Young-dae), um dedicado funcionário noturno de uma loja de conveniência local. O jovem, conhecido por sua bondade e disposição para ajudar os outros, aceita a proposta e se vê envolvido em uma situação inesperada para ajudar Son Hae-yeong.

5. Os Anéis de Poder – 2ª temporada (29/08)

Na segunda temporada de “Os Anéis de Poder”, Sauron retorna e usa sua astúcia para reconstruir seu poder e criar os Anéis de Poder (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

A segunda temporada de “Os Anéis de Poder” traz o retorno de Sauron (Charlie Vickers), expulso por Galadriel (Morfydd Clark) e desprovido de exército ou aliados. Agora, ele deve usar sua astúcia para reconstruir seu poder e supervisionar a criação dos Anéis de Poder. Com isso, o Lorde das Trevas planeja subjugar todos os povos da Terra Média à sua vontade sinistra.