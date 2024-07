5 lançamentos imperdíveis do Disney+ em agosto

O catálogo do Disney+ está repleto de novidades para o mês de agosto, com atrações que prometem agradar os amantes de filmes e séries. No início do período, os fãs de aventura podem assistir a “Planeta dos Macacos: O Reinado”, décimo longa da saga baseada no romance do escritor francês Pierre Boulle. Os entusiastas de séries biográficas podem curtir “Are You Sure?”, estrelada pelos membros do BTS Jimin e Jung Kook.

Para os adeptos de suspense/drama, na metade do mês, tem a nova temporada de “Only Murders In The Building”, uma produção norte-americana com Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, e “O Som e a Sílaba”, uma história de superação criada por Miguel Falabella.

A seguir, confira mais informações sobre essas e outras produções que estreiam no Disney+!

1. Planeta dos Macacos: O Reinado (02/08)

“Planeta dos Macacos: O Reinado” dá continuidade à história dos primatas depois de 300 anos dos eventos de “A Guerra” (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios e Disney Pictures )

Dirigido por Wes Ball, também responsável pelos últimos dois filmes da saga, “Planeta dos Macacos: O Reinado” dá continuidade à história dos primatas depois de 300 anos dos eventos de “A Guerra” (2017). Na trama, o grande líder César morre, mas deixa um legado que é facilmente deturpado em nome da construção de novos impérios.

Um novo comandante macaco busca escravizar outros grupos para adquirir tecnologia humana, originando uma luta por poder e sobrevivência. Enquanto isso, Noa (Owen Teague), um macaco da Tribo de Águia, testemunha a captura de seu clã e luta por liberdade. Nessa jornada, ele encontra Raka (Peter Macon), um orangotango, e Mae (Freya Allan), uma humana que muitos macacos acreditavam estar extinta e que pode unir o destino dos dois clãs.

2. Becoming Karl Lagerfeld (07/08)

“Becoming Karl Lagerfeld” narra a ascensão do grande gênio da moda parisiense (Imagem: Reprodução digital | Gaumont e Jour Premier)

Uma série original francesa produzida pela Gaumont e Jour Premier, “Becoming Karl Lagerfeld” narra a ascensão do gênio da moda, interpretado por Daniel Brühl, em meados de 1972, quando ele sonhava em se tornar o estilista mais famoso do mundo. A trama também explora a rivalidade entre Lagerfeld e Yves Saint Laurent (Arnaud Valois), que dominava o mercado da moda na época, e a história de amor do estilista com Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), um jovem ambicioso e atormentado. A obra revela a pessoa por trás do mito, mostrando como ele se tornou uma lenda no universo fashion.

3. Are You Sure? (08/08)

“Are You Sure?” acompanha os membros do BTS, Jimin e Jung Kook, viajando por diversos países (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures )

“Are You Sure?” é uma série original do Disney+ estrelada pelos membros do BTS Jimin e Jung Kook. Ela mostra a dupla em viagens por três locais distintos: Nova York (EUA), Ilha de Jeju (Coreia do Sul), e Sapporo (Japão). Dividida em oito episódios, a produção oferece um olhar exclusivo dos bastidores dos cantores enquanto eles desfrutam de um verão à beira-mar e de um resort de esqui.

4. Only Murders In The Building – 4ª temporada (27/08)

A quarta temporada de “Only Murders in the Building” acompanha o grupo de amigos desvendando mistérios em um prédio em Los Angeles (Imagem: Reprodução digital | Hulu e Disney Platform Distribution)

A tão aguardada quarta temporada de “Only Murders in the Building” chega ao Disney+ em agosto. Após uma série de mistérios e revelações nos episódios anteriores, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) retornam para mais uma emocionante aventura. Desta vez, o grupo deixa o edifício Arconia, em Nova York, para desvendar mistérios em uma nova localidade, repleta de novos personagens interpretados por estrelas que prometem adicionar ainda mais diversão às peripécias dos detetives amadores.

5. O Som e a Sílaba (28/08)

“O Som e a Sílaba” acompanha a história de uma jovem autista que sonha em ser uma estrela de ópera (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures)

Uma adaptação da peça de teatro de Miguel Falabella, a série “O Som e a Sílaba” acompanha a história de Sarah Leighton (Alessandra Maestrini), uma jovem autista com habilidades musicais que sonha em ser uma estrela de ópera, mas é tratada desde a infância como diferente, principalmente por seu irmão superprotetor. Secretamente, ela almeja ser independente e ter um namorado, porém sabe que, para isso, precisa enfrentar alguns obstáculos, que podem ser um incentivo para transformar a sua vida.