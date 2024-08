6 dicas para aumentar o faturamento do seu negócio

Aumentar o faturamento da sua empresa é essencial para garantir sustentabilidade e crescimento a longo prazo. Essa expansão permite que o negócio reinvista em suas operações, melhore a infraestrutura, desenvolva novos produtos, amplie sua presença no mercado e enfrente crises econômicas com mais resiliência.

Dada a importância da expansão financeira, confira estratégias para realizá-la!

1. Diversificação de produtos

Amplie a gama de produtos oferecidos pela empresa para atrair diferentes segmentos de mercado. Itens complementares ou serviços adicionais podem aumentar o ticket médio das vendas.

2. Aprimoramento do atendimento ao cliente

Investir em um atendimento excepcional facilita a fidelização dos consumidores e a atração de novos. Pessoas satisfeitas tendem a gastar mais e recomendar a empresa a outras. Dentro desse atendimento, a confiança do público também se mostra fundamental.

Para isso, “saber qual é o problema do seu cliente e entender como você pode resolver e valorizar o diferencial que você entrega são os primeiros passos para elevar sua confiança”, diz Ivan Pereira, vice-presidente da eduK, startup brasileira especializada em cursos on-line.

3. Marketing digital e presença on-line

Utilize estratégias de marketing digital, como SEO, divulgação em mídias sociais e campanhas de e-mail marketing, para alcançar um público maior e mais segmentado. Uma presença on-line robusta costuma aumentar significativamente as vendas.

Contudo, antes de investir nessas dicas, é preciso definir o branding – ou identidade de marca –, que diz respeito às características e aos propósitos do seu negócio. “A identidade da marca é o ponto de conexão com o público para pensar nas estratégias, ajudando a chegar ao cliente de maneira mais direcionada. Toda marca deve ter uma identidade, personalidade e estratégias concretas, pois é preciso saber quem você é para então definir aonde quer chegar. Se você não define quem é a sua marca, qual sua postura, valores, tom de voz etc., como as pessoas irão se identificar com ela?”, pontua Eduardo Augusto, CEO da IDK Media.

Melhorar a eficiência operacional pode reduzir custos e aumentar a margem de lucro (Imagem: Panshut | ShutterStock)

4. Otimização de processos

Melhorar a eficiência operacional pode reduzir custos e aumentar a margem de lucro. Automatização de tarefas, treinamento de funcionários e revisão de processos internos tendem a propiciar uma produção mais ágil e econômica.

5. Parcerias estratégicas

Forme parcerias com outras empresas que complementem seus produtos ou serviços. Isso abre novos canais de distribuição e dá acesso a novos consumidores, o que, consequentemente, pode aumentar os lucros.

6. Ofereça programas de fidelidade

Criar programas de fidelidade incentiva os consumidores a fazerem compras repetidas, retendo-os e aumentando as vendas. Algumas estratégias para fidelizar o público são descontos exclusivos, pontos acumulativos e parcerias com o sistema de cashback (programa de recompensa que devolve parte do valor do produto ao comprador).

“A utilização do cashback nos programas de fidelidade incentiva o retorno do shopper (estado de espírito da pessoa que vai comprar algo) à loja, pois o consumidor escolhe como usar esse benefício. Essa alavanca tem gerado incremento de 57% na frequência de compras e 17,5% no ticket médio, o que faz com que o gasto médio do cliente aumente em até 83,5%. Portanto, é um formato que aproxima ambos os lados de modo completamente transparente, direto e sem burocracias, ampliando a qualidade das vendas”, ressalta Sheila Moura, diretora de varejo da IZIO&Co, startup que oferece soluções de conexão dos varejistas com o shopper.