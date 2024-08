5 receitas de esfiha vegana para fazer em casa

De origem árabe, as esfihas romperam barreiras e conquistaram o mundo. Deliciosas e práticas de fazer, são geralmente servidas durante festas e reuniões e preparadas com diversos ingredientes e recheios para agradar a todos os paladares, inclusive os veganos. Por isso, separamos 5 receitas sem ingredientes de origem animal para você experimentar. Confira!

Esfiha de espinafre

Ingredientes

Massa

15 g de fermento biológico

300 ml de água morna

1 colher de sobremesa de sal

1 colher de sobremesa de açúcar

de açúcar 5 xícaras de chá farinha de trigo

Farinha de trigo para polvilhar

Recheio

Folhas de 3 maços de espinafre

1 dente de alho descascado e amassado

1 cebola descascada e amassada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 fio de azeite de oliva

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o fermento biológico, o açúcar e misture bem. Junte a água, o sal e mexa até obter uma pasta. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma massa homogênea. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e sove bem a massa. Após, coloque a massa sobre um recipiente, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e doure. Acrescente o espinafre e cozinhe até as folhas murcharem. Com a ajuda de um coador, retire a água e tempere o espinafre com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem

Unte uma assadeira com azeite e reserve. Em seguida, com a ajuda de uma colher, divida a massa em bolinhas. Pegue uma das bolinhas, abra na palma da mão e coloque um pouco de recheio no meio da massa. Modele a esfiha trazendo as laterais da massa ao centro, deixando uma abertura quadrada no meio. Pressione as laterais para não abrir e coloque a esfiha sobre a assadeira. Repita o processo com toda a massa e o recheio. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.

Esfiha de berinjela

Ingredientes

Massa

2 1/2 xícaras de chá de água morna

1/2 xícara de chá de açúcar

75 g de fermento biológico

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1 kg de farinha de trigo

1 pitada de sal

Farinha de trigo para polvilhar

Recheio

3 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola-roxa descascada e picada

1 fio de azeite

100 g de azeitonas verdes picadas

2 pimentões vermelhos picados

2 berinjelas descascadas e picadas

200 ml de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a água, o açúcar, o fermento biológico e misture bem. Acrescente o óleo vegetal, o sal e mexa novamente para incorporar. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e misture até obter uma consistência homogênea. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e sove bem a massa. Após, coloque a massa em um recipiente, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e doure. Acrescente a berinjela, misture bem e cozinhe até murchar. Em seguida, junte as azeitonas, os pimentões, o molho de tomate e cozinhe por 10 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

Montagem

Unte uma assadeira com azeite e reserve. Divida a massa em três partes iguais e abra com a ajuda de um rolo. Corte a massa no formato de círculos com o auxílio de um copo. Após, pegue um dos círculos e, com a ajuda de uma colher, coloque o recheio no meio da massa.

Modele a esfiha colocando uma das laterais no centro e, em seguida, a parte inferior e, por último, a parte superior da massa. Pressione bem para selar. Repita o processo com toda a massa, coloque sobre a assadeira e leve ao forno em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Esfiha de proteína de soja (Imagem: RoYam | Shutterstock)

Esfiha de proteína de soja

Ingredientes

Massa

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de sobremesa de sal

4 xícaras de chá de água

175 ml de óleo vegetal

45 g de fermento biológico

1 kg de farinha de trigo

Farinha de trigo para polvilhar

Recheio

2 xícaras de chá de proteína de soja

500 ml de água de caldo de legumes

5 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

3 tomates picados

1/2 xícara de chá de azeitonas verdes picadas

1/2 xícara de chá de salsa picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o fermento biológico, o açúcar, a água e misture bem. Adicione o óleo, o sal e mexa novamente para incorporar. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e sove bem. Transfira a massa para um recipiente, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 40 minutos.

Recheio

Em uma panela, coloque o caldo de legumes e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, adicione a proteína de soja e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e escorra. Reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola, o alho e doure. Acrescente as azeitonas, o tomate, a salsa, a proteína de soja e refogue por 8 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

Montagem

Unte uma assadeira com azeite e reserve. Divida a massa em três partes iguais e separe no formato de bolinhas. Pegue uma das bolinhas e abra na palma da mão. Com a ajuda de uma colher, coloque um pouco de recheio no meio. Modele a esfiha trazendo as laterais da massa ao centro, deixando uma abertura quadrada no meio, e pressione as laterais para não abrir. Repita o processo com toda a massa, transfira para a assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.

Esfiha de grão-de-bico e hortelã

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento biológico seco

250 ml de água morna

3 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de sal

Farinha de trigo para polvilhar

Recheio

2 xícaras de grão-de-bico cozido

1 dente de alho amassado

1 cebola picada

1 punhado de folhas de hortelã picadas

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture o fermento biológico seco com a água morna e deixe descansar por 10 minutos. Adicione o óleo de coco derretido, o sal e vá incorporando a farinha de trigo aos poucos, mexendo bem. Em seguida, em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, sove a massa até ficar lisa e elástica. Coloque-a em um recipiente, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora.

Recheio

Em uma tigela, amasse o grão-de-bico até formar uma pasta. Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio, adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Misture a pasta de grão-de-bico com a cebola, o alho, o suco de limão, as folhas de hortelã picadas, sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem

Unte uma assadeira com azeite de oliva. Divida a massa em bolinhas e abra cada uma com as mãos ou um rolo no formato de círculo. Coloque uma porção do recheio no centro de cada um e feche as laterais, formando triângulos com uma pequena abertura no centro. Coloque as esfihas na assadeira e leve ao forno preaquecido a 180?°C por cerca de 25 minutos. Sirva em seguida.

Esfiha de cogumelo e alho-poró

Ingredientes

Massa

600 g de farinha de trigo

2 colheres de sopa de fermento biológico seco

300 ml de água morna

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

Farinha de trigo para polvilhar

Recheio

400 g de shimeji

1 talo de alho-poró picado

2 dentes de alho amassados

1 cebola picada

3 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de amido de milho diluído em 50 ml de água

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, dissolva o fermento biológico seco na água morna e deixe descansar por 10 minutos. Adicione o azeite, o sal e vá incorporando a farinha de trigo aos poucos, mexendo até obter uma massa homogênea. Após, sove a massa em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo por cerca de 10 minutos. Transfira a massa para um recipiente, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora, ou até dobrar de tamanho.

Recheio

Limpe e corte os shimejis em fatias. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o alho-poró até dourar. Depois, adicione os cogumelos e refogue até que estejam macios. Em seguida, acrescente o molho de soja e o amido de milho diluído em água, mexendo até engrossar. Após, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

Montagem

Unte uma assadeira com azeite de oliva. Depois, divida a massa em porções iguais e abra cada uma com as mãos ou um rolo, formando círculos. Coloque uma porção do recheio no centro de cada círculo e modele as esfihas fechando as laterais ao centro, deixando uma pequena abertura. Coloque-as na assadeira e leve ao forno preaquecido a 180?°C até dourar, cerca de 30 minutos. Sirva em seguida.