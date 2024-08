8 livros inspiradores para melhorar a sua liderança

Em um mundo em que a liderança eficaz é cada vez mais importante para o sucesso dos negócios, buscar inspiração e aprendizado com quem já trilhou esse caminho é essencial. Livros escritos por empreendedores e especialistas na área oferecem não apenas teorias, mas também experiências práticas que podem ser aplicadas no dia a dia de qualquer gestor.

Essas obras proporcionam um entendimento profundo sobre o que significa liderar com propósito e visão, sempre visando alcançar resultados extraordinários. Abaixo, reunimos alguns dos principais livros que podem ajudar empreendedores e gestores a se tornarem líderes melhores.

1. Apaixone-se pelo problema, não pela solução

“Apaixone-se pelo problema, não pela solução” indica o caminho para aqueles que desejam empreender a partir das dores dos consumidores (Imagem: Divulgação | Editora Citadel)

Uri Levine mostra o caminho para construir uma empresa unicórnio a partir da própria experiência como co-fundador do Waze. O autor oferece uma visão interna da criação e venda do aplicativo, além de seu segundo unicórnio, o Moovit, revelando a fórmula que levou essas empresas a competirem com gigantes e veteranos do setor. “Apaixone-se pelo problema, não pela solução” indica o caminho para aqueles que desejam empreender a partir das dores dos consumidores.

2. Liderando o Futuro

“Liderando o Futuro” mostra o caminho para desenvolver e articular visão, estratégias e habilidades para liderar (Imagem: Divulgação | Editora DVS)

Ícone multidisciplinar na América Latina nas áreas de negócios, tendências e inovação, Martha Gabriel mostra o caminho para desenvolver e articular visão, estratégias e habilidades para liderar o futuro. A futurista apresenta abordagens e ideias aplicáveis e aprofunda-se especialmente em duas capacidades fundamentais e frequentemente negligenciadas: o “Pensamento Crítico” e a “Resiliência”.

Além de uma visão panorâmica do que está por vir, ela fornece ferramentas práticas como o Future Ready Index, que facilita a mensuração do estado de preparo para navegar pelas incertezas e construir uma trajetória de sucesso.

3. Dody Sirena – Os Bastidores do Show Business

“Dody Sirena – Os Bastidores do Show Business” retrata a ascensão do empresário desde a origem humilde até se tornar um nome de destaque na indústria do entretenimento (Imagem: Divulgação | Editora Matrix)

Este livro retrata a ascensão do empresário Dody Sirena desde a origem humilde até se tornar um nome de destaque na indústria do entretenimento no Brasil e no mundo. A obra de Léa Penteado explora os momentos transformadores e o espírito empreendedor de Sirena.

Mostra ainda os bastidores de apresentações que entraram para a história do show business, de Michael Jackson, rei mundial do pop, ao rei brasileiro Roberto Carlos – de quem foi empresário por 30 anos. Sirena é sócio da DC Set Group, realizadora de festivais como o Tomorrowland Brasil e Planeta Atlântida e de espetáculos de Paul McCartney, Coldplay, Shakira, U2, Ed Sheeran e Harry Styles.

4. Os Quatro Papéis

“Os Quatro Papéis” mergulha nas particularidades das tarefas essenciais de profissionais em cargos gerenciais (Imagem: Divulgação | Editora Citadel)

Esta obra é fruto da ampla vivência empresarial de Yuri Trafane junto às gigantes 3M, Bayer, Bosh, BTG, Ceratti, Coca-Cola, Eaton, IBM, iFood, LG, Mary Kay, Natura, Nestlé, Nivea, Pão de Açúcar, Pirelli e Walmart, aliada à busca obstinada por conhecimento de primeira linha.

Especialista em desenvolvimento profissional e consultor empresarial, o autor mergulha nas particularidades dos quatro papéis essenciais que profissionais em cargos gerenciais devem desempenhar: líder, gestor, estrategista e empreendedor intracorporativo. É um livro essencial para aqueles que desejam aprimorar as competências que sustentam a liderança.

5. Sementes de Sucesso

Em “Sementes de Sucesso”, José Marcos Sarabia compartilha um testemunho de inovação e sucesso incomparável (Imagem: Divulgação | Editora Matrix)

Rei do agronegócio no Paraguai, o brasileiro José Marcos Sarabia compartilha neste livro um testemunho de inovação e sucesso incomparável. As empresas do Grupo Sarabia foram as maiores pagadoras de imposto de renda em terras paraguaias, superando estatais e até mesmo empresas de petróleo.

Partindo da origem simples do empresário, no interior do Paraná, e passando por estratégias pioneiras que ele criou, o livro revela a intrincada rede de desafios e triunfos que moldaram sua trajetória para ser o maior nome do agronegócio nesse país e um dos motores em seu setor, dentro do cenário sul-americano.

6. Obsessão pelo Cliente

Em “Obsessão pelo Cliente”, Colin Bryer e Bill Carr, ex-executivos da Amazon, apresentam histórias, segredos e ideias exclusivas de dentro desta gigante da tecnologia (Imagem: Divulgação | Editora Citadel)

Colin Bryer e Bill Carr, ex-executivos da Amazon, apresentam neste livro histórias, segredos e ideias exclusivas de dentro desta gigante da tecnologia. Estruturado nos 14 princípios de liderança que direcionam a tomada de decisões em todos os níveis da empresa, os autores trazem exemplos concretos de como são colocadas em prática uma série de funções, desde a contratação e comunicação até organizacional e design de produto. Estes princípios são a estrutura básica usada diariamente ao discutir ideias para novos projetos ou resolver um problema.

7. Mais Marketing, Menos Guru

“Mais Marketing, Menos Guru” é um guia de sobrevivência para os apaixonados por Marketing (Imagem: Divulgação | Editora DVS)

Na obra, o autor Nino Carvalho busca as origens e as práticas clássicas do Marketing em referências diversas, tanto as mais atuais quanto as mais tradicionais, incluindo investigações em documentos originais centenários. Assim, cria um guia de sobrevivência para os apaixonados pela área, dos profissionais aos consultores, agências e empreendedores de todos os portes.

O lançamento é equilibrado entre a teoria e a prática, apresentando conceitos com fundamentos acadêmicos somados a exemplos práticos que ajudam o leitor a navegar por um mercado repleto de falácias e superficialidades. Manual indispensável para se preparar para o mercado e suas mudanças, melhorar a capacidade de tomar decisões informadas e estratégicas e engrandecer o repertório profissional.

8. Antimanual Filosófico

“Antimanual Filosófico” é uma provocação do professor e consultor em desenvolvimento humano, Paulo Monteiro, para repensar as estruturas e ações no universo corporativo (Imagem: Divulgação | Editora Maquinaria)

Longe de ser um guia que entrega “os 5 passos para alcançar o sucesso”, o “Antimanual Filosófico” é uma provocação do professor e consultor em desenvolvimento humano e organizacional, Paulo Monteiro, para repensar as estruturas e ações no universo corporativo. A partir de debates de grandes pensadores, como Platão, Aristóteles, Nietzsche e Espindola, o autor tira o leitor da zona de conforto, desafia crenças e apresenta ideias que o ajudarão na vida profissional.

Por Misael Freitas