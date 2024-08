Chá de alecrim com pimenta-caiena (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O alecrim, cientificamente chamado de Rosmarinus officinalis, se trata de uma planta aromática originária da região do Mediterrâneo, famosa por seu uso culinário e medicinal. Crescendo em altitudes variadas, essa erva é valorizada por seu sabor marcante, mas também pelas propriedades terapêuticas atribuídas a ela.

Usado há séculos para aliviar dores musculares, melhorar a imunidade e a microcirculação, o alecrim é rico em uma substância chamada ácido carnósico, que tem importante ação contra os radicais livres. Como diminui a inflamação e a dor, também é benéfico para os rins, segundo a nefrologista Dra. Caroline Reigada.

“Além disso, o alecrim possui o ácido rosmarínico, que desintoxica e reduz a inflamação. Assim, esse tempero é um importante aliado para aumentar a circulação nos pequenos vasos em torno dos músculos e órgãos”, afirma a Dra. Aline Lamaita.

A seguir, confira 3 receitas de chá de alecrim e seus benefícios para a saúde!

Chá de alecrim com pimenta-caiena

O alecrim e a pimenta-caiena no chá ajudam a melhorar a circulação, a aumentar a energia e a contribuir para o bem-estar geral do corpo.

Ingredientes

1 l de água

3 ramos de alecrim fresco

Mel e pimenta-caiena em pó a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma chaleira e leve ao fogo médio. Assim que começar a borbulhar, adicione os ramos de alecrim e abaixe o fogo. Ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e adicione a pimenta-caiena. Misture bem. Adoce com mel e sirva imediatamente.

Chá de alecrim com casca de abacaxi e hortelã

Esse chá refrescante contribui para a saúde do sistema digestivo, melhora a circulação sanguínea e ajuda na desintoxicação do corpo.

Ingredientes

1 ramo de alecrim fresco

Cascas de 1 abacaxi higienizada e picada

1 l de água

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela grande, adicione as cascas de abacaxi e leve ao fogo médio para ferver por 10 minutos. Após esse tempo, adicione o alecrim e as folhas de hortelã. Retire do fogo, tampe e deixe a infusão descansar por mais 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de alecrim com limão (Imagem: Lesterman | Shutterstock)

Chá de alecrim com limão-siciliano

Esse chá não só fortalece o sistema imunológico, mas também melhora a digestão, desintoxica o corpo e promove uma sensação geral de bem-estar.

Ingredientes

2 colheres de sopa de alecrim seco

1 l de água

1 colher de sopa de mel

Suco de 1/2 limão-siciliano

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo alto e adicione o alecrim seco. Retire do fogo e tampe a panela por 5 minutos. Coe e acrescente o mel e o suco de limão-siciliano. Misture e sirva em seguida.

Cuidados importantes

É essencial lembrar que, apesar dos seus benefícios, o chá de alecrim não deve ser incorporado à rotina sem antes consultar um médico, especialmente para pessoas com condições específicas de saúde, como hipertensão, ou em casos de gravidez. A supervisão médica é importante para evitar possíveis contraindicações e garantir que a ingestão seja segura e benéfica.

“É importante ter em mente que cada pessoa é única e que as reações individuais podem variar. O recomendado é o consumo moderado para a maioria das ervas. É preciso não exagerar na quantidade, pois algumas substâncias presentes nas plantas podem ter efeitos colaterais em grandes quantidades”, afirma Ariane Braz A. C. Brasil, nutricionista do Hospital Edmundo Vasconcelos.