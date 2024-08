4 dicas de looks para eventos diurnos

Chás de bebês, casamentos e até mesmo eventos de trabalho que acontecem no período diurno pedem roupas que equilibrem elegância e conforto. Sendo assim, manter o próprio estilo fazendo escolhas interessantes sobre o que vestir nessas situações é fundamental para manter a confiança e, ao mesmo tempo, mostrar apreço aos anfitriões.

Por isso, Cristina Giavina-Bianchi Dabbur, head de estilo e produto da Fillity, ensina como compor uma seleção de looks que funcionam nessas ocasiões, englobando vários estilos de mulheres, das mais românticas, que vão preferir estampas e babados, às mais modernas, que optam por peças mais práticas. Confira!

1. Peças atemporais e versáteis

Tanto para quem gosta de peças mais românticas quanto para quem prefere roupas mais modernas, segundo Cristina Giavina-Bianchi Dabbur, é importante contar com peças atemporais e versáteis que possibilitem diversas combinações.

“Precisamos considerar também que esses encontros muitas vezes têm início no meio da tarde e se prolongam até o início da noite. Com isso, detalhes como laços conferem sofisticação e tiram o look do básico. Materiais como seda com elastano em estampas bem alegres também ficam bem interessantes”, explica.

Para eventos diurnos, escolha vestidos com amarração e tecidos de tricoline (Imagem: Karine Basilio)

2. Vestidos e conjuntos

Em relação às peças, a primeira dica é usar um vestido no estilo amarração, que permite fazer esse laço. “O tecido de tricoline, por exemplo, dá um brilho sutil, porém discreto”, diz a especialista. O uso de conjuntos de estampa gráfica, ou uma “não estampa”, como ela chama, permite combinar com outras peças e acessórios com facilidade.

3. Poá ou leve transparência

Uma opção criativa e, ao mesmo tempo, clássica é usar um poá, ou seja, padronagem de bolinhas bem pequenas. “Pode ser em preto e branco, com fundo off-white, o que cai muito bem em encontros que vão até o começo da noite, passeando por todos esses horários”, explica.

Para quem deseja ousar um pouco mais, também há opção. “Outra estratégia é usar tecidos com uma leve transparência, como o netfil, que fica elegante em um happy hour ou até mesmo em um evento ao final da tarde”, diz Cristina Giavina-Bianchi Dabbur.

4. Tecidos mais estruturados

Para garantir um caimento impecável, a sugestão é usar tecidos mais estruturados. “O crepe nice, por exemplo, em tom de vermelho, pode ser usado tanto de dia quanto à noite, para um almoço ou jantar”, afirma Cristina Giavina-Bianchi Dabbur.

Por Mariana Paker