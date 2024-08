5 profissões para quem se interessa por política e sociedade

As profissões na área de política e sociedade são vastas e variadas, abrangendo desde cargos eletivos até posições técnicas e administrativas. Além disso, os profissionais desempenham um papel importante na formulação e implementação de políticas públicas, na análise de questões sociais e econômicas, bem como na mediação entre os interesses do público e as decisões governamentais.

A seguir, confira 5 profissões em alta que envolvem política e sociedade!

1. Cientista político

Estuda sistemas políticos, comportamento dos eleitores, políticas públicas e relações internacionais. De modo geral, esse profissional analisa dados para prever tendências e os impactos governamentais. Para atuar nessa área, é preciso uma formação em ciência política.

2. Consultor político

Trabalha em campanhas eleitorais, ajudando candidatos a desenvolver estratégias de comunicação, marketing e a planejar suas plataformas de campanha. Um profissional dessa área precisa ser formado em, pelo menos, um desses cursos: ciência política, comunicação social, administração, direito, marketing ou relações internacionais.

Esse profissional trabalha avaliando e desenvolvendo políticas públicas (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

3. Analista de políticas públicas

Avalia e desenvolve políticas públicas, bem como realiza pesquisas para entender os seus impactos sociais e econômicos e oferece recomendações para melhorá-las. Para atuar na área, esse profissional precisa ser graduado em ciência política, administração, relações internacionais, economia, sociologia ou direito. Além disso, é recomendada uma especialização em políticas públicas ou administração pública.

4. Jornalista político

Cobre eventos políticos, reporta sobre decisões governamentais, eleições e questões sociais. Mantém o público informado sobre os desenvolvimentos na política local, nacional e internacional.

5. Advogado de direitos humanos

Trabalha para proteger e promover os direitos humanos, representando indivíduos e grupos em casos de violação de direitos e advogando por mudanças políticas e sociais por meio de litígios, campanhas e educação pública.