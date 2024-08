5 filmes coreanos premiados que você precisa assistir

A indústria cinematográfica da Coreia do Sul é uma das maiores da Ásia e tem ganhado destaque nos últimos tempos com a produção de doramas. No entanto, não só de K-drama o entretenimento sul-coreano vive: o país também é o lar de diversos filmes premiados, como “Decisão de Partir” e “Parasita”, que conquistaram reconhecimento internacional. Além destes, diversas outras obras compõem a lista de sucessos entre os críticos. A seguir, confira algumas delas!

1. Decisão de Partir (2022)

“Decisão de Partir” é um dos filmes favoritos entre a crítica especializada (Imagem: Reprodução digital | CJ Entertainment)

Lançado em 2022, “Decisão de Partir” é um dos filmes favoritos entre a crítica especializada. A obra marcou o retorno do diretor Park Chan-wook no Festival de Cannes, premiado como “Melhor Diretor” por seu trabalho no filme. O enredo gira em torno da vida do detetive Hae-Jun (Park Hae-il) durante a investigação de um possível assassinato. As coisas se complicam quando ele começa a se envolver com Seo-Rae (Tang Wei), a viúva e suspeita do crime.

Outros prêmios: Blue Dragon Film Award (Melhor Filme), Asian Film Awards (Melhor Roteiro) e Grand Bell Award (Melhor Filme).

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV e Prime Video.

2. Parasita (2019)

“Parasita” é o primeiro longa não falado em inglês a ganhar um Oscar de “Melhor Filme” (Imagem: Reprodução digital | CJ Entertainment)

Vencedor do Oscar em 2020, “Parasita” é o primeiro longa não falado em inglês a ganhar a estatueta como “Melhor Filme”. Dirigido por Bong Joon-ho, o longa-metragem retrata as ações de uma família pobre que manipula uma família rica para arrumar emprego. A partir de planos e mentiras, eles conseguem se infiltrar na mansão luxuosa dos afortunados. No entanto, a casa é cercada de mistérios, os quais eles precisam desvendar.

Outros prêmios: SAG Awards (Melhor Elenco de Filme), Globo de Ouro (Melhor Filme Estrangeiro), Palma de Ouro no Festival de Cannes e Oscar (Melhor Roteiro Original).

Onde assistir: Max, Telecine e Prime Video.

3. Em Chamas (2018)

“Em Chamas” recebeu o prêmio de crítica do Festival de Cannes (Imagem: Reprodução digital | CJ CGV, Camera Film e Twin co. ltd)

Um dos suspenses mais aclamados entre os sul-coreanos, “Em Chamas” recebeu dezenas de prêmios em diversos festivais pelo mundo, com destaque para o prêmio de crítica do Festival de Cannes. A obra, dirigida por Lee Chang-dong, narra a história do jovem Jong-su, um aspirante a escritor que leva uma vida solitária até reencontrar Hae-mi, uma amiga de infância.

Por meio dela, ele conhece um homem misterioso e rico, que tem um hobby secreto. Conforme a relação entre os três se desenvolve, Jong-su começa a desconfiar do novo amigo, especialmente após o desaparecimento de Hae-mi. A narrativa explora a desigualdade social e reflete sobre a realidade dos jovens sul-coreanos.

Outros prêmios: National Society of Film Critics Award (Melhor Ator), Saturn Award (Melhor Filme Internacional), Asian Film Award (Melhor Diretor) e Grand Bell Awards (Melhor Filme).

Onde assistir: Prime Video.

4. O Motorista de Táxi (2017)

“O Motorista de Táxi” recebeu prêmios de Melhor Filme e Melhor Fotografia (Imagem: Reprodução digital | Showbox)

Baseado em fatos, “O Motorista de Táxi” conta a história do motorista de táxi Kim Man-Seob (Song KangHo), que luta para sustentar sua filha se envolvendo nos eventos da Revolta de Gwangju. O filme tem 2 horas de duração, mas vale cada segundo. Não à toa, levou 16 troféus em diferentes premiações, incluindo Melhor Filme nos festivais Buil Film Awards e Grand Bell Awards e Melhor Fotografia no Asian World Film Festival.

Outros prêmios: Blue Dragon Film Award (Melhor Ator, Melhor Música e Melhor Filme).

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV e Prime Video.

5. A Vilã (2016)

O filme “A vilã” foi premiado como a Melhor Cinematografia (Imagem: Reprodução digital | Next Entertainment World)

Dirigido por Jung Byung-gil, “A Vilã” narra a história de Sook-hee (Kim Ok-bin), uma assassina impiedosa que busca vingança pelo assassinato do seu pai. O filme tem cenas de ação intensas e coreografias espetaculares, e não é por acaso que ganhou o prêmio do Grand Bell Award de Melhor Cinematografia. Além disso, está presente nos destaques positivos no Rotten Tomatoes com 85% de aprovação.

Outros prêmios: Grand Bell Awards (Melhor Efeito Visual) e Blue Dragon Film Award (Prêmio Técnico).

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV e Prime Video.