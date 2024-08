A abóbora, cultivada há mais de 7.500 anos, faz parte de várias tradições indígenas das Américas, sendo, inclusive, vista como um símbolo de prosperidade e proteção espiritual. Com sua casca resistente e sabor suave, esse alimento se adaptou a diversas culturas, tornando-se um dos ingredientes mais versáteis e apreciados na culinária mundial.

No inverno, poucas coisas são tão reconfortantes quanto aproveitar a abóbora preparando pratos que aquecem o corpo. Por isso, confira 4 receitas de moranga recheada para curtir o friozinho!

Moranga recheada com camarão

Ingredientes

1 abóbora moranga

500 g de camarões limpos e descascados

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de manteiga

1 tomate sem pele, sem sementes e picado

1 pimentão vermelho picado

200 ml de leite de coco

200 g de requeijão cremoso

1/2 xícara de chá de salsinha picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de colorau

Modo de preparo

Lave bem a abóbora e, com uma faca afiada, corte a parte superior, formando uma “tampa”. Reserve. Retire todas as sementes do interior da abóbora com uma colher. Tempere o interior da abóbora com sal e um fio de azeite de oliva. Coloque a “tampa” de volta e embrulhe a abóbora com papel-alumínio. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180?°C por aproximadamente 1 hora, ou até que a abóbora esteja macia, mas ainda firme o suficiente para manter a forma.

Enquanto a abóbora assa, aqueça o azeite e a manteiga em uma panela grande em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar translúcida. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte o tomate e o pimentão e cozinhe até que estejam macios.

Adicione os camarões à panela, tempere com sal, pimenta-do-reino e colorau. Cozinhe os camarões até que fiquem rosados. Adicione o leite de coco e o requeijão cremoso, misturando bem até que o molho fique homogêneo. Cozinhe por mais alguns minutos até o molho engrossar levemente. Finalize com a salsinha picada.

Retire a abóbora do forno e, com cuidado, remova o papel-alumínio. Coloque o recheio de camarão dentro da abóbora assada. Regue o recheio com um fio de azeite de oliva. Coloque na assadeira e leve a abóbora recheada de volta ao forno, sem o papel-alumínio, por cerca de 15 minutos. Sirva em seguida.

Moranga recheada com cogumelo e vegetais

Ingredientes

1 abóbora moranga

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho cortado em cubos

200 g de cogumelo shitake fatiado

1 abobrinha cortada em cubos pequenos

cortada em cubos pequenos 150 g de tomate-cereja cortado ao meio

200 g de espinafre

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Lave bem a moranga e faça cortes superficiais na casca em formato de quadrados, isso ajudará a moranga a cozinhar uniformemente. Com cuidado, corte a parte superior da moranga, formando uma “tampa”. Reserve a tampa e remova as sementes e fibras internas com uma colher. Pincele o interior da moranga com 1 colher de sopa de azeite, sal e pimenta. Em seguida, coloque a moranga (com a tampa) virada para baixo em uma forma. Envolva a moranga e a tampa em papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180?°C por cerca de 40 minutos.

Enquanto a moranga assa, aqueça 1 colher de sopa de azeite de oliva em uma panela grande em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até que comece a dourar. Acrescente o alho e o pimentão e cozinhe até que o pimentão fique macio. Adicione os cogumelos fatiados e cozinhe, mexendo ocasionalmente, até que solte e evapore todo o líquido.

Junte a abobrinha e continue refogando até que fique ligeiramente dourada e macia. Adicione os tomates-cereja e o espinafre e cozinhe até que o espinafre murche e os tomates-cereja comecem a liberar seus sucos. Misture a quinoa cozida ao refogado, tempere com páprica defumada, cominho, sal e pimenta-do-reino.

Retire a moranga do forno, vire-a com a abertura para cima e cuidadosamente preencha com o recheio preparado. Coloque a tampa de volta sobre a moranga e retorne ao forno por mais 15 minutos, sem o papel-alumínio. Retire do forno, polvilhe salsinha picada por cima para decorar e sirva.

Moranga recheada com carne e vegetais (Imagem: Esin Deniz | Shutterstock)

Moranga recheada com carne e vegetais

Ingredientes

1 abóbora moranga

300 g de carne bovina cortada em cubos

1 cebola cortada em pedaços grandes

1 pimentão amarelo cortado em tiras

amarelo cortado em tiras 200 g de tomates-cereja cortados ao meio

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha para decorar

Modo de preparo

Lave bem a abóbora e corte a parte superior, formando uma “tampa”. Reserve a tampa. Retire as sementes e parte das fibras internas com uma colher. Tempere o interior da abóbora com sal e um fio de azeite de oliva. Envolva a abóbora com a tampa em papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180?°C por aproximadamente 45 minutos, ou até que esteja macia, mas ainda firme o suficiente para manter sua forma.

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até começar a dourar. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte os cubos de carne e cozinhe até que fiquem bem dourados. Adicione o pimentão e refogue até que fique macio. Acrescente o extrato de tomate, a páprica doce, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe cozinhar por mais 2 minutos. Junte os tomates-cereja e cozinhe por mais 5 minutos.

Retire a abóbora do forno com cuidado, remova o papel-alumínio e recheie a cavidade com a mistura de carne e vegetais. Coloque a “tampa” da abóbora de volta e leve ao forno por mais 15 minutos. Decore com folhas de salsinha e sirva em seguida.

Moranga recheada com creme de queijo

Ingredientes

1 abóbora moranga

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

500 ml de creme de leite fresco

200 g de queijo parmesão ralado

200 g de queijo muçarela ralado

100 g de queijo gorgonzola esfarelado

esfarelado 1 colher de chá de noz-moscada ralada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de salsinha picada

Água

Modo de preparo

Lave bem a moranga e corte a parte superior, formando uma “tampa”. Reserve. Com uma colher, retire as sementes e as fibras internas da moranga. Em seguida, coloque a moranga e a tampa em uma panela grande com água fervente em fogo médio. Cozinhe por cerca de 20 minutos, retire da água e deixe a abóbora escorrer de cabeça para baixo em uma grade.

Em uma panela média, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho e cozinhe por mais 1-2 minutos, mexendo constantemente. Despeje o creme de leite na panela e aqueça até começar a formar bolhas ao redor da borda, mas sem ferver.

Aos poucos, adicione os queijos, mexendo continuamente até que derretam completamente, formando um creme homogêneo. Tempere com noz-moscada, sal e pimenta-do-reino. Reduza o fogo para o mínimo e mantenha o creme aquecido.

Após, coloque a moranga em uma assadeira forrada com papel-alumínio. Com cuidado, despeje o creme de queijo dentro da moranga, preenchendo-a completamente. Cubra a moranga com a tampa e leve ao forno preaquecido a 180?°C por cerca de 15 minutos. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos. Antes de servir, polvilhe a salsinha picada sobre o creme de queijo.