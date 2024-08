Os filmes de ação na Netflix oferecem uma ampla variedade de histórias repletas de adrenalina, com cenas emocionantes de perseguições, lutas e explosões com toques de humor e/ou drama. Com produções estreladas por grandes nomes e dirigidas por talentos reconhecidos, a plataforma de streaming proporciona experiências de entretenimento de alta qualidade.

Abaixo, confira 5 filmes de ação para você assistir na Netflix!

1. Lágrimas do Sol (2003)

Em ‘Lágrimas do Sol’, o tenente Waters precisa enfrentar riscos para concluir sua missão de resgate (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O longa acompanha uma guerra fictícia na Nigéria, em que o tenente A.K. Waters (Bruce Willis) é enviado com sua equipe para resgatar a médica missionária Lena Kendricks (Monica Bellucci), que está trabalhando em um hospital localizado na zona de conflito. No entanto, ao chegarem, ela se recusa a partir sem os refugiados que estão sob seus cuidados.

Os soldados enfrentam um dilema moral ao serem envolvidos em um conflito maior, forçando-os a tomar decisões difíceis para proteger os civis em meio aos constantes ataques. A situação se complica ainda mais quando a Marinha descobre que entre os refugiados há um homem procurado pela milícia rebelde nigeriana, colocando toda a missão em risco.

2. Esquadrão 6 (2019)

No filme ‘Esquadrão 6’, um bilionário decide fingir a própria morte e montar uma equipe para salvar o mundo (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O filme, dirigido por Michael Bay e estrelado por Ryan Reynolds, acompanha um bilionário que forja a própria morte para recrutar uma equipe de seis especialistas, cada um com habilidades únicas. Juntos, eles formam um grupo secreto com a missão de derrubar ditadores e combater ameaças globais. O longa é conhecido por suas cenas de ação eletrizantes, explosões e perseguições de alta velocidade.

3. The Old Guard (2020)

Em ‘The old guard’, Andy corre riscos para proteger a sua identidade e da sua equipe (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O filme de ação e fantasia, baseado na série de quadrinhos homônima de Greg Rucka e Leandro Fernández, segue Andy (Charlize Theron), a líder de um grupo de guerreiros imortais que vem protegendo a humanidade ao longo dos séculos. Com a habilidade de se curar de feridas mortais, elas operam nas sombras, lutando em conflitos e buscando impactar o mundo de forma positiva. No entanto, quando suas habilidades são expostas, eles precisam lutar para manter o segredo, enquanto enfrentam novas ameaças, incluindo uma corporação que pretende capturá-los.

4. Resgate (2020)

Em ‘Resgate’, Tyler precisa correr contra o tempo e inimigos para salvar Ovi (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O filme acompanha Tyler Rake (Chris Hemsworth), um mercenário implacável e ex-militar de uma força especial australiana. Ele é contratado por um poderoso chefe do crime indiano para resgatar o filho, Ovi, sequestrado por um rival em Bangladesh.

Ao chegar em Dhaka, Tyler enfrenta uma cidade controlada por gangues violentas e forças corruptas, enquanto tenta completar a missão de resgatar o garoto. Ao longo do caminho, ele também é forçado a confrontar seu passado traumático e suas motivações, à medida que a missão se torna mais perigosa e pessoal.

5. Alerta Vermelho (2021)

No longa ‘Alerta vermelho’, o agente John precisa se juntar ao criminoso Nolan para cumprir sua missão (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O filme mostra crimes de arte que ocorrem no mundo. Quando a Interpol emite um alerta vermelho de mais uma atividade do criminoso “O Bispo”, o melhor agente do FBI, John Hartley (Dwayne Johnson), entra em ação.

John Hartley está há anos em busca do criminoso mais procurado do mundo, que, na verdade, é Sarah Black (Gal Gadot). Para completar essa missão, ele precisa se unir a Nolan Booth (Ryan Reynolds), um famoso ladrão de arte também procurado. Juntos, eles se envolvem em uma série de reviravoltas, traições e aventuras, enquanto tentam superar uns aos outros na busca por um valioso artefato histórico.