Em 15 de agosto é celebrado o “Dia da Assunção de Nossa Senhora”, uma data de profundo significado na fé cristã. A Assunção de Nossa Senhora é um símbolo da promessa divina de vida eterna e da vitória sobre a morte. Assim como Cristo ressuscitou e subiu aos céus, Maria também partilhou dessa glória celestial, sendo coroada Rainha dos Anjos e Santos. Sua elevação ao plano divino reafirma seu papel como intercessora e protetora de todos os que buscam sua ajuda.

A seguir, confira 5 orações para o Dia da Assunção de Nossa Senhora!

1. Oração pedindo orientação e paz

Santíssima Mãe, teu amor nos alcança e nos consola, teu dogma aponta a verdade da ressurreição e a importância do corpo, assim como demonstrou o teu filho. Ajudai-nos a crescer na fé e a nos tornarmos convictos desses fatos proclamados. Amém!

2. Oração para proteção

Santa Maria, cheia da presença de Deus, durante os dias de tua vida aceitastes com toda a humildade a vontade do Pai, e o Maligno nunca foi capaz de envolver-lhe com suas confusões. Junto a Teu Filho, intercedestes por nossas dificuldades e, com toda paciência, nos destes exemplos de como desenrolar as linhas de nossa vida. E, ao se dar para sempre como nossa Mãe, pões em ordem e fazes mais claros os laços que nos unem ao Senhor.

Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, tu que, com o coração materno desatas os nós que entorpecem nossa vida, te pedimos que recebas em tuas mãos (fale o nome da pessoa) e que o(a) livre das amarras e confusões com que castiga aquele que é nosso inimigo. Por tua graça, por tua intercessão, com teu exemplo, livra-nos de todo o mal, Senhora Nossa, e desata os nós que impedem de nos unirmos a Deus para que, livres de toda confusão e erros, o louvemos em todas as coisas, coloquemos Nele nossos corações e possamos servi-Lo sempre por meio dos nossos irmãos. Amém!

3. Oração pela compaixão de Nossa Senhora

Ó, dulcíssima soberana, rainha dos Anjos, bem sabemos que, miseráveis pecadores, não éramos dignos de vos possuir neste vale de lágrimas, mas sabemos que a vossa grandeza não vos faz esquecer a nossa miséria e, no meio de tanta glória, a vossa compaixão, longe de diminuir, aumenta cada vez mais para conosco.

Do alto desse trono em que reinais sobre todos os anjos e santos, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos; vede a quantas tempestades e mil perigos estaremos, sem cessar, expostos até o fim de nossa vida. Pelos merecimentos de vossa bendita morte, obtende-nos o aumento da fé, da confiança e da santa perseverança na amizade de Deus, para que possamos, um dia, ir beijar os vossos pés e unir as nossas vozes às dos espíritos celestes, para louvar e cantar as vossas glórias eternamente no céu. Assim seja. Amém!

Orações para o Dia da Assunção de Nossa Senhora clamam por proteção e orientação (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Oração para desatar nós

Santa Maria Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, vós sois nossa desatadora de nós. Com vossas mãos cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos de nosso caminho, como um nó que sob vossas mãos perde todos os obstáculos e se torna uma fita do amor de Deus! Desatai, Virgem Mãe, Santa e admirável, todos os nós que nós mesmos nos causamos por nossa vontade própria, e todos aqueles que, diante de nós, impedem nosso caminho. Lançai nossos olhos de luz sobre eles, para que todos os nós tornem-se transparentes e cheios de gratidão, que possamos com vossas mãos desatar aquilo que nos parece impossível. Amém.

5. Oração para fortalecer a fé

Ó, Maria Santíssima, ao celebrarmos a sua Assunção em corpo e alma à glória dos Céus, suplicamos que nos ajude a viver com fé e esperança neste mundo, procurando sempre e em todas as coisas a edificação do Reino de Deus. Nossa Senhora, assunta aos Céus, ajudai-nos a abrir-nos à presença e à ação do Espírito Santo, Espírito Criador e Renovador, capaz de transformar os nossos corações.

Ó, Senhora da Assunção, ilumina as nossas mentes acerca do destino que nos espera – a alegria eterna na Pátria celeste –, da dignidade de cada um de nós e da nobreza dos nossos corpos e das nossas almas, que poderão um dia estar convosco na glória dos Céus. Virgem Maria, elevada aos Céus, mostra-te a todos nós como Mãe de esperança! Mostra-te como Rainha da Civilização do Amor! Amém!