6 pares de animais parecidos e de espécies diferentes

O mundo animal é incrivelmente rico e diverso. No entanto, essa variedade também resulta em algumas espécies que se parecem fisicamente e são frequentemente confundidas. Apesar das semelhanças, é importante saber distingui-las, pois cada ser possui comportamentos, habitats e necessidades ecológicas diferentes.

Abaixo, confira 6 pares de animais parecidos fisicamente, mas de espécies diferentes!

1. Paca e capivara

A paca é um roedor noturno e terrestre, já a capivara é o maior roedor do mundo (Imagem: Leonardo Mercon e Steph Mattioli | Shutterstock)

A paca é um roedor noturno e terrestre encontrado na América Central e do Sul. Ela tem um corpo robusto e pelagem marrom com manchas brancas. Além disso, mede cerca de 60 cm de comprimento. A capivara, por sua vez, é considerada o maior roedor do mundo e vive em áreas próximas a corpos d’água na América do Sul. Trata-se de um animal social e semiaquático. Tem um corpo mais alongado e pelagem marrom uniforme, além de um tamanho maior, podendo chegar a 1,3 m de comprimento.

2. Lobo e coiote

O lobo tem um corpo robusto e o coiote é um animal menor (Imagem: Muhammadphotoes

e WendyCotie | Shutterstock)

O lobo é um predador encontrado principalmente na América do Norte e Eurasia. Ele tem um corpo robusto, pelagem que varia do cinza ao branco, e vive em grupos sociais chamados alcateias. Por outro lado, o coiote é um animal menor que o lobo e tem uma pelagem mais clara, geralmente marrom ou cinza. É encontrado na América do Norte e mais adaptável a uma variedade de habitats, desde desertos a áreas urbanas.

3. Cágado e tartaruga

O cágado tem um casco menos arredondado, e a tartaruga, um casco mais arredondado e robusto (Imagem: Anton Pentegov e seasoning_17 | Shutterstock)

Os cágados, répteis que vivem em água-doce, têm um casco menos arredondado e mais achatado. São encontrados principalmente em regiões da América do Sul e América Central. As tartarugas, por outro lado, podem viver tanto em água-doce quanto salgada e têm um casco mais arredondado e robusto. Além disso, são encontradas em uma variedade de habitats, desde oceanos até lagos e rios.

4. Búfalo e bisão

O búfalo tem chifres largos e curvados, já o bisão, chifres curtos e curvados (Imagem: Piotr Poznan e MuhammadAsif6 | Shutterstock)

O búfalo africano é um grande mamífero encontrado na África Subsaariana. Ele tem chifres largos e curvados. Além disso, é conhecido por seu comportamento agressivo e por viver em grandes manadas. O bisão-americano e o bisão-europeu são grandes herbívoros encontrados na América do Norte e na Europa, respectivamente. Eles têm uma pelagem mais espessa, especialmente em torno dos ombros, e os chifres são mais curtos e curvados para trás.

5. Jacaré e crocodilo

O jacaré apresenta focinhos mais largos e arredondados, enquanto o crocodilo tem focinho estreito e em forma de V (Imagem: Jim Schwabel e diegooscar01 | Shutterstock)

Os jacarés são répteis da família Alligatoridae, encontrados principalmente na América do Norte e na China. Eles têm focinhos mais largos e arredondados, dentes superiores visíveis quando a boca está fechada, e geralmente habitam águas-doces, como rios, lagos e pântanos.

Os crocodilos, por outro lado, pertencem à família Crocodylidae e são encontrados em várias regiões tropicais da África, Ásia, Américas e Austrália. Eles têm focinhos mais estreitos e em forma de V, dentes superiores e inferiores visíveis quando a boca está fechada e podem viver em água-doce ou salgada.

6. Leopardo e onça-pintada

O leopardo tem um corpo magro e a onça-pintada é mais robusta (Imagem: Henk Bogaard

e Adilson Sochodolak | Shutterstock)

O leopardo, grande felino encontrado na África e partes da Ásia, tem um corpo magro e ágil, com pelagem amarela-dourada coberta por rosetas pretas sem pontos centrais. É conhecido por sua habilidade em subir em árvores.

A onça-pintada também é um grande felino, mas encontrado nas Américas, principalmente na Floresta Amazônica e outras áreas da América Central e do Sul. Ela é mais robusta e musculosa que o leopardo, com uma pelagem amarela-dourada e rosetas pretas que geralmente têm pontos centrais.