7 dicas para combinar o verde com outras cores na decoração

Uma das principais tendências de decoração deste ano é a busca por ambientes que unem atitude com sensação de conforto, descanso, pertencimento e reconexão, como destacado no estudo de tendências Suvinil Revela 2024+. Entre as várias cores, o verde se destaca por sua versatilidade e efeito revitalizante, trazendo frescor aos ambientes.

Contudo, é importante encontrar a combinação perfeita de cores para criar um ambiente harmonioso e visualmente agradável, sem abrir mão da personalidade. Pensando nisso, a Suvinil realizou uma curadoria minuciosa em seu portfólio de mais de duas mil tonalidades, selecionando aquelas que melhor complementam o verde e oferecendo inspirações para quem deseja transformar a casa. Veja!

1. Escolha do verde

Seja no quarto, na sala, no banheiro ou na fachada, ao escolher verde para as paredes, é essencial saber quais cores harmonizam bem com ele e como podem adicionar estética e design ao espaço, conferindo elegância, energia, autenticidade ou sobriedade, refletindo as preferências e o estilo pessoal dos residentes.

“O verde simboliza renascimento e novos começos. Na natureza, tudo que é verde está vivo e saudável, representando a própria vida. Além disso, o verde se equilibra com várias outras cores, dependendo da tonalidade e intensidade, permitindo criar harmonia nos espaços e trazer identidade […]”, conta Eva Mota, designer de interiores parceira da Suvinil.

2. Atmosfera relaxante

Verde e azul criam uma atmosfera relaxante (Imagem: Matheus Ilt | Divulgação Suvinil)

Em um mix de verde e azul, o projeto acima criou uma atmosfera calma e relaxante com o uso das cores Terra da Garoa, Sino da Igreja, Nimbus, além das tonalidades do Suvinil Revela 2024+: Fundo do Mar e Conforto (eleita a cor do ano). O detalhe do arco na cabeceira da cama, pintado em diferentes tons de azul, adiciona profundidade e torna o visual mais interessante.

“O verde é uma cor universal, pois é a base de toda a natureza. É a cor da vida, representando renascimento e novos começos. O que é novo está verde; o que está seco, não. Quando a planta está verde, ela está saudável; quando seca, perde o verde. Na primavera, os verdes brotam antes das flores […]”, diz Eva Mota.

3. Estética vintage

O móvel em Limão-Taiti e Brilho Quente, frente à parede Creme Cor-de-Rosa, cria um cenário retrô, rústico e acolhedor (Imagem: Histórias de Casa | Divulgação Suvinil)

Saindo de uma atmosfera relaxante e embarcando em um visual retrô e aconchegante, a escolha do móvel pintado nas cores Limão-Taiti e Brilho Quente, em frente a uma parede pintada de Creme Cor-de-Rosa, criou um cenário autêntico e cheio de vitalidade. Remetendo a uma estética vintage, misturando o rústico com o divertido e acolhedor.

4. Identidade própria

O banheiro ganha personalidade com paredes Calcita Alaranjada e uma porta Eclipse, criando um espaço enérgico e único (Imagem: @_felco | Divulgação Suvinil)

Já o banheiro foge da mesmice ao trazer a cor Calcita Alaranjada (cor de 2023) para as paredes, transmitindo muita energia ao cômodo. A porta pintada com Eclipse (cor de 2022) adiciona um toque ousado e único. Quando conectados com elementos naturais e decorativos, esses detalhes criam um espaço com identidade própria.

5. Casa com cara de lar

A combinação de Doce de Mamão e Rosa-Blush cria uma parte externa vibrante e convidativa (Imagem: Histórias de Casa | Divulgação Suvinil)

Mais uma vez, o verde e o rosa se encontram, agora combinando as cores Doce de Mamão e Rosa-Blush para criar uma parte externa com atmosfera vibrante e convidativa. A presença dos bancos de madeira e das plantas complementa o ambiente, criando a sensação de uma verdadeira casa com cara de lar.

6. Mistura de tonalidades

As tonalidades Anos Setenta, Rosa-Choque e Eclipse criaram um ambiente único e criativo (Imagem: Histórias de Casa)

Para os adeptos ao maximalismo, este é um exemplo perfeito de como misturar as tonalidades Anos Setenta, Rosa-Choque e Eclipse com objetos ecléticos e divertidos pode criar um espaço único e cheio de originalidade, imprimindo criatividade e energia.

7. Sentimento de nostalgia

A combinação de tons terrosos deixarou o ambiente mais confortável (Imagem: André Klotz)

Os tons Verde-Garrafa, Gruta, Açúcar Queimado, Coala e Chocolate Suíço compõem a paleta “Tempo” do Suvinil Revela 2024+. A combinação desses tons desenha um ambiente que mixa conforto, fantasia e criatividade, trazendo um sentimento de nostalgia e um senso de pertencimento.

“Os diferenciais do verde, acredito, estão no fato de que ele se equilibra com várias outras cores, algo que outras cores talvez não consigam. Muitas vezes dizem que verde não combina com preto ou cinza, mas eu acho que ele harmoniza bem com qualquer cor, dependendo do tom. Eu gosto especialmente da combinação de verde com marrom, que é uma mistura muito natural”, explica Eva Mota.

Por Fernanda Satiro