4 dicas para montar a lista de convidados para o casamento

Os casamentos intimistas estão cada vez mais em alta entre os casais, que optam por listas de convidados menores e, principalmente, ambientes mais aconchegantes, com o intuito de oferecer experiências inesquecíveis e se conectar com familiares e amigos presentes. No entanto, não é sempre que a escolha agrada todo mundo, principalmente quando um parente ou outro não é convidado.

Pensando nisso, Paula Raimo, sócia do Casar.com, plataforma de sites e listas de casamento, dá algumas dicas de como escolher quem estará na lista de casamento. Confira!

1. Determine o número máximo de convidados

Inicialmente, tenha em mente o tamanho da sua lista de casamento. Lembrando que ela dependerá exclusivamente do seu orçamento, bem como do espaço onde o evento acontecerá.

2. Anote os nomes dos convidados

Liste todas as pessoas que vocês desejam convidar para a celebração, como pais, irmãos, tios e tias, primos e primas, avós, amigos, entre outros. Caso o número esteja dentro do contratado, perfeito. Se não, será necessário estabelecer uma diretriz para quem não pode faltar, a exemplo de quem estava ao lado do casal desde o início do relacionamento, pessoas que são extremamente importantes na história de ambos, familiares próximos com quem vocês mantêm contato, grandes amizades etc.

Combinar as regras do buffet com a lista de casamento é fundamental para evitar problemas (Imagem: ProWeddingStudio | Shutterstock)

3. Entenda as regras do buffet

No caso das crianças, por exemplo, é essencial entrar em contato com o buffet e confirmar se é cobrada ou não a taxa de crianças e, se sim, a partir de qual idade. Isso facilitará na hora de finalizar a lista deste grande dia.

4. Faça mais de uma lista de convidados

Caso vocês ainda estejam em dúvida, é possível elaborar duas listas. Isto é, uma que inclui todos os possíveis convidados e outra que contemplará apenas as pessoas essenciais para esse momento, facilitando retirar alguém da lista, caso necessário. Também é possível solicitar uma confirmação de presença.

“É fundamental ter, ao lado do casal, neste momento especial e único, quem eles possuem mais conexão. Logo, não importa se são poucas ou muitas pessoas, a decisão é totalmente deles. E lembre-se: essa lista não é um bicho de sete cabeças. Portanto, tenham calma”, conclui Paula Raimo.

Por Beatriz Magalhães