6 trabalhos importantes desempenhados por cachorros 

Além de serem excelentes companheiros, os cachorros também desempenham trabalhos de extrema importância para os humanos, destacando a inteligência, a lealdade e a versatilidade desses animais. Ademais, cada uma dessas funções tem um impacto significativo na vida das pessoas e na sociedade como um todo, demonstrando o valor inestimável dos cães.

Abaixo, confira 6 trabalhos feitos por cachorros!

1. Cães-guia para deficientes visuais

Esses cachorros ajudam pessoas com deficiência visual a se locomover com segurança, evitando obstáculos e guiando-as em suas atividades diárias. Dessa maneira, esses animais proporcionam mais independência às pessoas cegas ou com baixa visão, melhorando significativamente sua qualidade de vida. As raças mais comuns a executarem esse tipo de trabalho são labrador retriever, golden retriever e pastor alemão.

2. Cães de assistência para pessoas com deficiência física/motora

Esses cães realizam tarefas como abrir portas, pegar objetos caídos, acender luzes e até ajudar na transferência da cadeira de rodas. Dessa maneira, eles ajudam a aumentar a autonomia e a confiança de pessoas com deficiências físicas ou motoras, permitindo-lhes realizar atividades diárias com mais facilidade e menos esforço. Labrador retriever e golden retriever são as raças mais populares para este tipo de serviço.

3. Cães de terapia

Os cães de terapia fazem visitas a hospitais, asilos e escolas para ajudar a proporcionar conforto, reduzir o estresse e melhorar o bem-estar emocional das pessoas. É um trabalho muito importante porque auxilia na recuperação emocional e física dos pacientes, promovendo alegria e relaxamento em ambientes muitas vezes estressantes. Algumas das raças comuns neste tipo de serviço são golden retriever, labrador retriever e cavalier king charles spaniel.

Cachorros podem ajudar no resgate de pessoas após desastres (Imagem: Raquel R Garcia | Shutterstock)

4. Cães de busca e salvamento

Esses cachorros ajudam no trabalho de localizar pessoas desaparecidas ou soterradas após desastres, como terremotos, avalanches e deslizamentos. Eles são muito importantes em operações de emergência porque auxiliam na busca por pessoas que, de outra forma, poderiam não ser localizadas a tempo. Pastor alemão, labrador retriever e border collie são raças comuns neste tipo de serviço.

5. Cães de detecção (drogas, explosivos, doenças)

Os cachorros de detecção usam o olfato – altamente desenvolvido – para ajudar detectar substâncias específicas, como drogas, explosivos e até doenças humanas, como o câncer. É um trabalho extremamente importante, uma vez que eles ajudam na segurança pública, prevenindo crimes e atentados terroristas, além de auxiliar na detecção precoce de doenças, contribuindo para tratamentos mais eficazes. Pastor alemão, labrador retriever e beagle são raças que se destacam nestes serviços.

6. Cães de suporte emocional

Um cachorro de suporte emocional é treinado para proporcionar conforto, apoio e alívio emocional para pessoas que enfrentam condições de saúde mental, como ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, entre outras. Oferecendo suporte psicológico, eles conseguem melhorar o bem-estar e a qualidade de vida de seus tutores. Labrador retriever, golden retriever e cavalier king charles spaniel são raças que costumam prestar este tipo de serviço.