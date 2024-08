O jornalismo é peça fundamental na promoção da saúde de qualidade

A Associação Americana de Medicina define o conceito de alfabetização em saúde como a capacidade de obter, processar e compreender informação básica em saúde necessária à tomada de decisões apropriadas e que apoie o correto seguimento de instruções terapêuticas. Reconhece-se que grande parte da população não é alfabetizada em saúde, o que leva a frequentes erros no uso de medicações, à não procura de ajuda médica quando necessário e à dificuldade em assumir hábitos de vida saudáveis. O jornalismo aqui tem importância capital.



Além disso, o jornalismo em saúde tem o importante papel de traduzir informações científicas de qualidade à população leiga, e também aos profissionais de saúde, com um grande potencial de transformação social. A boa formação dos profissionais que atuam na área pode aumentar o sucesso com que a informação chega aos interessados. Essa formação deve contemplar o desenvolvimento de habilidades na comunicação com o público leigo, assim como o fortalecimento de um senso crítico que promova a priorização de divulgação das informações que sejam mais relevantes à sociedade.



Uma maior confiança no conteúdo de informações em saúde disponibilizado pelos meios de comunicação pode ser uma poderosa ferramenta para a promoção de saúde. A confiança entre os indivíduos e entre indivíduo e instituições é parte fundamental do conceito de capital social, que é definido como a quantidade e a qualidade das interações sociais. Pesquisas apontam que sociedades com alto capital social apresentam melhores indicadores de saúde. Não faz muito tempo, uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia revelou que o jornalista é o profissional em que a população mais confia quando o assunto é ciência e tecnologia, seguido pelo médico e só depois vem o cientista.

*Ricardo Afonso Teixeira é doutor em neurologia pela Unicamp e neurologista do Instituto do Cérebro de Brasília