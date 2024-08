3 receitas de chá de açafrão e os benefícios para a saúde

Considerado o “ouro das especiarias”, o açafrão carrega consigo uma história rica que remonta a milhares de anos, sendo utilizado pelos povos antigos do Oriente Médio e da Ásia em rituais religiosos, culinária e tratamentos medicinais. Seu uso se expandiu para o Ocidente, onde rapidamente ganhou popularidade. Hoje, o açafrão continua a ser valorizado, especialmente por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

Por isso, confira abaixo três receitas de chás e experimente o sabor e os benefícios da planta!

Chá de açafrão

Ingredientes

1 pedaço de açafrão in natura

200 ml de água filtrada

Modo de preparo

Comece cortando o pedaço de açafrão em pequenas fatias para liberar melhor os compostos ativos. Em uma panela, aqueça a água até atingir o ponto de fervura. Desligue o fogo e adicione as fatias de açafrão na água quente.

Cubra a panela com uma tampa e deixe o chá descansar por 20 minutos, para que os nutrientes sejam liberados completamente. Após, coe a mistura para remover os pedaços de açafrão e sirva o chá ainda quente.

Benefício: o consumo regular de açafrão pode estimular a produção de bile, auxiliando na digestão e aliviando desconfortos gastrointestinais.

Chá de açafrão com hortelã e casca de laranja

Ingredientes

1 colher de chá de açafrão em pó

Casca de 1 laranja

5 folhas de hortelã fresca

fresca 250 ml de água filtrada

1 colher de chá de mel

Gotas de limão a gosto

Modo de preparo

Lave bem a casca da laranja e corte em tiras finas, evitando a parte branca, que pode amargar o chá. Lave as folhas de hortelã e, em uma panela, coloque a água filtrada e leve ao fogo até começar a ferver.

Assim que a água começar a ferver, desligue o fogo e adicione o açafrão em pó, as cascas de laranja e as folhas de hortelã à panela. Tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos, permitindo que os sabores sejam liberados. Depois, coe a bebida para remover as cascas de laranja e as folhas de hortelã. Adicione mel e gotas de limão para realçar o sabor. Sirva o chá ainda quente.

Benefício: ajuda a fortalecer o sistema imunológico. As propriedades antimicrobianas e antivirais do açafrão ajudam a reforçar o sistema de defesa do corpo.

Chá de açafrão, gengibre, limão e mel (Imagem: Olena Rudo | Shutterstock)

Chá de açafrão, gengibre, limão e mel

Ingredientes

1 colher de chá de açafrão em pó

2 pedaços de raiz de gengibre fresco (cerca de 2 cm cada)

fresco (cerca de 2 cm cada) Suco de 1 limão

1 colher de sopa de mel

1 estrela de anis-estrelado

3 a 4 cravos-da-índia

250 ml de água filtrada

Rodelas de limão para decorar

Modo de preparo

Lave bem o gengibre e corte-o em fatias finas. Esprema o suco do limão e reserve. Em uma panela, adicione a água filtrada e leve ao fogo até começar a ferver. Assim que a água começar a ferver, adicione as fatias de gengibre, a estrela de anis e os cravos-da-índia. Reduza o fogo para médio e deixe cozinhar por aproximadamente 5 minutos.

Após, adicione o açafrão em pó à panela e mexa bem para garantir que ele se dissolva completamente. Cozinhe em fogo baixo por mais 2 minutos. Desligue o fogo e adicione o suco de limão à mistura, mexendo bem. Em seguida, acrescente o mel e mexa até que ele esteja completamente dissolvido. Coe a bebida em uma caneca, removendo os pedaços de gengibre, a estrela de anis e os cravos-da-índia. Em seguida, decore com uma rodela de limão e sirva quente.

Benefício: o chá de o açafrão contém curcumina, um poderoso composto que ajuda a reduzir a inflamação no corpo.