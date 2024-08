Horóscopo do dia: confira a previsão de 22/8 para os 12 signos

Nesta quinta-feira, 22 de agosto, as configurações astrológicas revelam tendências importantes que podem influenciar diferentes aspectos da vida. Seja no amor, no trabalho ou na saúde, o horóscopo do dia traz ideias que podem ajudar os nativos a tomarem decisões mais conscientes e aproveitarem as oportunidades a seu favor. Por isso, a seguir, confira as previsões para o seu signo!

Áries

O ariano estará mais sensível emocionalmente, com maiores oscilações emocionais que tenderão a afetar a saúde física (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Hoje, você estará mais sensível emocionalmente, com maiores oscilações emocionais que afetarão a sua saúde física e a sua percepção das situações. Além disso, estará em busca de receber o apoio das pessoas que ama e com quem se sente seguro(a), ao mesmo tempo em que sentirá o desejo de cuidar de si e tomar as suas próprias decisões.

Touro

O taurino deverá desacelerar e voltar a atenção e os cuidados para o seu interior (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Será um dia ideal para você desacelerar, voltar a atenção e os cuidados para o seu interior, cuidando do seu bem-estar espiritual e acolhendo as suas emoções. Você estará mais sensível às vibrações externas, o que poderá deixá-lo(a) mais confuso(a). Portanto, será importante cuidar melhor da sua energia.

Gêmeos

O geminiano continuará em um momento de maior envolvimento com os amigos (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Você continuará em um momento de maior envolvimento com os amigos. Ainda haverá a tendência a ter a sua presença mais solicitada tanto por eles quanto por outros grupos dos quais participa. Estar nestes ambientes e com estas pessoas nutrirá a sua alma. Será um bom momento também para cuidar dos seus propósitos.

Câncer

O canceriano estará envolvido com a vida profissional (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Você estará envolvido(a) com a vida profissional. Entretanto, terá a presença mais solicitada pelos amigos e para trabalhos em grupo ou em equipe. Será um bom momento para cuidar do bem-estar das relações profissionais e de amizade, com a possibilidade de se aproximar de pessoas que possuem ideais e propósitos em sintonia com os seus.

Leão

O leonino se sentirá mais animado, otimista e confiante (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Você se sentirá mais animado(a), otimista e confiante da possibilidade de realizar os seus sonhos. Será um bom momento para cuidar daquilo que você deseja para o seu futuro, buscando plantar o que gostaria de colher – especialmente em sua vida profissional. Será um ótimo dia para planejar os próximos passos na intenção de realizar os seus sonhos.

Virgem

A tendência será que o virginiano se depare mais com alguns incômodos, dores e traumas (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Você poderá se deparar mais com alguns incômodos, dores e traumas. Apesar de desconfortável, será uma oportunidade para você acolher estes sentimentos de maneira mais amorosa. Só assim poderá ressignificar o que viveu e se libertar de sentimentos nocivos, dando espaço para que o novo chegue à sua vida.

Libra

O libriano estará mais envolvido com o bem-estar da vida afetiva (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Neste dia, você se envolverá mais com o bem-estar da sua vida afetiva. Dará mais atenção às suas relações e sentirá a necessidade de encontrar equilíbrio nos relacionamentos. Apesar disso, poderá se mostrar excessivamente compreensivo(a), fazendo a vontade do outro e deixando as suas necessidades de lado. Atente-se a isso.

Escorpião

O escorpiano estará mais envolvido com a rotina (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com a rotina e se sentirá nutrido(a) pelos seus afazeres cotidianos. Será um bom momento para cuidar da saúde e organizar o dia a dia. Apesar disso, poderá se sentir confuso(a) e acontecer mal-entendidos, especialmente no ambiente de trabalho. As suas emoções oscilarão mais e afetarão a sua saúde.

Sagitário

As emoções do sagitariano estarão mais intensas (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

As suas emoções estarão mais intensas e você viverá tudo de maneira mais intensa. A vontade de se apaixonar estará em alta. Será um bom momento para nutrir suas paixões, bem como seus hobbies e a tudo que lhe traz alegria. Apesar disso, poderá cometer enganos e criar muitas expectativas. Portanto, tenha cautela com as decisões para evitar se precipitar.

Capricórnio

O capricorniano estará mais envolvido com os familiares e as questões voltadas para o lar (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com seus familiares e as questões voltadas para o lar. Será um dia em que o lado emocional falará mais alto, principalmente em relação à necessidade de se sentir acolhido(a) e seguro(a). Entretanto, você poderá se deparar com sentimentos estranhos e segredos do passado poderão vir à tona e gerar mal-entendidos.

Aquário

A vida social do aquariano estará mais agitada (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

A vida social estará mais agitada, e você, em busca de conhecer novas pessoas, novos lugares e nutrir sua mente com informações diferentes. Apesar disso, será um momento em que poderá sentir dificuldade para ter clareza, podendo facilmente se deixar levar por opiniões alheias e embarcar em situações que não têm nada a ver com você. Tenha cuidado!

Peixes

O pisciano estará mais envolvido com a necessidade de organizar a vida financeira (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Hoje, você estará mais envolvido(a) com a necessidade de organizar a vida financeira e cuidar dos seus recursos e do que precisa fazer para encontrar mais segurança e conforto. Entretanto, poderá cometer enganos e encontrar dificuldade para ter clareza e agir de maneira prática. Isso poderá levá-lo(a) a confusão com seu dinheiro e a gastar em algo sem sentido.