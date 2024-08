6 receitas sem glúten fáceis de fazer

A dieta sem glúten geralmente é seguida por pacientes celíacos, isto é, pessoas intolerantes ao glúten (proteína que está presente no trigo, na aveia, no centeio, na cevada e no malte). No entanto, esse tipo de alimentação também oferece inúmeros benefícios para quem precisa emagrecer e melhorar o funcionamento intestinal.

Pensando nisso, a seguir, apresentamos 6 receitas deliciosas e livres de glúten para você incluir na dieta. Confira!

Pão simples

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1/2 xícara de chá de fubá

4 ovos

1 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de leite de coco

4 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de açúcar demerara

1 colher de chá de sal marinho

1 colher de sopa de fermento biológico seco

Azeite para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, dilua o leite de coco na água. Depois, transfira a mistura para um liquidificador, acrescente os demais ingredientes, exceto o fermento, e bata até formar uma consistência homogênea. Em seguida, junte o fermento e bata para incorporar. Despeje a massa em uma forma para bolo inglês untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz. Cubra com um pano e deixe descansar até dobrar de tamanho. Depois, leve ao forno preaquecido a 180?°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Bolinho de cenoura com curry

Ingredientes

2 cenouras descascadas e raladas

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 ovo

1 cebola descascada e picada

1 colher de chá de gengibre em pó

1 colher de chá de curry

1 colher de chá de sementes de chia

1 colher de chá de salsinha picada

1/2 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a farinha de arroz, e misture. Adicione a farinha de arroz e mexa até obter uma consistência homogênea. Após, modele a massa no formato de bolinhos e coloque em forminhas de silicone. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Sirva em seguida.

Biscoito de fubá

Ingredientes

100 g de fubá

250 g de amido de milho

150 g de manteiga

120 g de açúcar

1 ovo

1 pitada de erva-doce

Manteiga para untar

Fubá para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos e misture. Adicione a manteiga e o ovo e mexa até obter uma massa lisa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 4 minutos. Retire da geladeira e, com a ajuda de uma colher, modele a massa no formato de bolinhas. Achate com um garfo e disponha em uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Almôndega ao molho de tomate (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)

Almôndega ao molho de tomate

Ingredientes

500 g de carne moída

1 cebola descascada e ralada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

2 colheres de sopa de creme de leite

1 xícara de chá de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o molho de tomate e a cebolinha, e misture. Após, com o auxílio de uma colher, pegue pequenas porções da massa e modele no formato de bolinhas. Coloque as almôndegas em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200?°C por 30 minutos. Passado esse tempo, retire as almôndegas do forno, disponha em uma travessa e reserve. Em uma panela, coloque o molho de tomate e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e regue as almôndegas com o molho. Finalize salpicando com a cebolinha e sirva em seguida.

Bolo de chocolate

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de cacau em pó 70%

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de fécula de batata

1/2 xícara de chá de polvilho doce

3 xícaras de chá de farinha arroz

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata as claras em neve e reserve. Em outro recipiente, coloque a fécula de batata, o polvilho doce e a farinha de arroz e reserve. Em uma batedeira, coloque as gemas, o açúcar e o óleo e bata até obter um creme. Adicione o leite, alternando com a mistura de farinhas e o cacau em pó, e bata até ficar homogêneo. Desligue a batedeira, acrescente o fermento químico e misture delicadamente. Adicione as claras em neve e mexa para incorporar. Após, coloque a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de polvilho recheada com doce de leite

Ingredientes

4 ovos

2 xícaras de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

2 1/2 xícaras de chá de polvilho doce

160 g de doce de leite

2 bananas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas Sal a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o doce de leite e as bananas, e bata até obter uma consistência homogênea. Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre ela e espalhe. Cozinhe até começar a fazer bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e recheie com o doce de leite e as bananas. Sirva em seguida.