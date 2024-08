Horóscopo do dia: confira a previsão de 23/8 para os 12 signos

Nesta sexta-feira, as vibrações do cosmos atuarão de maneira intensa, influenciando cada signo de formas variadas. Por isso, prepare-se para um dia em que emoções estarão em constante movimento, e surpresas poderão surgir. Para facilitar seu alinhamento com as forças do universo e favorecer o equilíbrio e a clareza, confira as previsões abaixo!

Áries

O ariano estará com sua sensibilidade em alta (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

A sensibilidade emocional afetará a sua disposição e vitalidade. Assim, hoje será um dia importante para acolher suas dores e desconfortos. Isso porque eles poderão estar mais presentes e levá-lo(a) a agir de maneira intensa e radical. Nesse cenário, procure o apoio das pessoas que ama para evitar ações impulsivas.

Touro

O taurino se sentirá mais confiante e buscará realizações pessoais (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Ao mesmo tempo em que se sentirá mais confiante para ir em busca das suas realizações pessoais, tenderá a se deparar com inseguranças e medos. Estes, por sua vez, poderão afetar sua visão de si e do mundo, gerando desconforto. Para lidar com isso, será necessário acolher estes sentimentos e buscar ressignificá-los, abandonando comportamentos que o(a) prejudicam.

Gêmeos

O dia pedirá recolhimento ao geminiano (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Neste dia, procure se recolher mais, sair do excesso de movimento externo e voltar sua atenção internamente, pois estará mais sensível ao burburinho exterior. Busque desacelerar, encontrar em contato com suas emoções e cuidar do seu bem-estar espiritual para se sentir melhor. Alguns medos tenderão a aflorar, o que será uma oportunidade para ressignificá-los.

Câncer

O canceriano estará mais envolvido com seu lado profissional (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Sua presença tenderá a ser mais solicitada nos grupos de que participa. Ao mesmo tempo, estes ambientes lhe trarão a sensação de pertencimento e chamarão mais a sua atenção. Será um dia propício também para o contato com os amigos. Entretanto, alguns desconfortos poderão surgir e gerar desentendimentos.

Leão

O leonino estará mais envolvido com a vida profissional (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Hoje, você estará mais envolvido(a) com a vida profissional e em cuidar do que deseja construir em seu futuro. Busque se aproximar de seus superiores e colher os frutos de sua dedicação. Apesar disso, poderá se deparar com medos e inseguranças vindos de traumas passados que abalarão suas emoções e poderão levá-lo(a) a agir com radicalismo. Logo, tenha atenção.

Virgem

O virginiano estará otimista e em busca dos seus sonhos (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Hoje, você se sentirá mais otimista e com energia para ir em busca dos seus sonhos. O desejo de se aventurar em novos caminhos e oportunidades estará bem presente. Por outro lado, poderá se deparar com sentimentos desconfortáveis. Estes, por sua vez, poderão gerar insegurança e aflorar medos do passado, abalando sua autoconfiança e o(a) impedindo de ir em busca do que almeja.

Libra

O libriano dará atenção especial aos relacionamentos (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Você sentirá maior envolvimento com o bem-estar das suas relações e haverá a tendência a compreender melhor as necessidades do outro e buscar acolhê-las, esperando reciprocidade. Apesar disso, será possível que as oscilações emocionais afetem a harmonia que busca, especialmente se as suas necessidades não forem atendidas.

Escorpião

O escorpiano precisará dar atenção à saúde e ao bem-estar (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Hoje, haverá maior cuidado e envolvimento com a sua rotina e com questões relacionadas à saúde. Será um bom dia para se dedicar ao bem-estar próprio, apesar de as oscilações emocionais afetarem sua produtividade. Outro ponto deste dia envolverá a tendência a buscar mais harmonia nos seus relacionamentos, com a possibilidade de conseguir acolher melhor o outro.

Sagitário

O sagitariano passará por fortes emoções (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

As emoções estarão mais intensas, assim como o seu desejo de viver tudo de maneira emocionante e especial. Procure se conectar mais consigo, cuidar da sua autoestima e do amor-próprio, além de se dedicar ao que nutre a sua alma. Tenha cautela, porém, com a tendência ao excesso de compromissos, que poderá sobrecarregá-lo(a).

Capricórnio

O capricorniano se voltará para o lar e para as relações familiares (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Hoje será dia de cuidar mais das suas emoções, do seu lar e das relações familiares, pois isso irá nutri-lo(a) e trazer mais equilíbrio emocional. Você tenderá a se envolver mais com tudo que se relaciona aos cuidados com os entes queridos. Contudo, atente-se para não se esquecer de cuidar de si. Afinal, as oscilações emocionais poderão afetá-lo(a) e influenciar negativamente o seu lar.

Aquário

O aquariano estará com a vida social agitada (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Será um dia agitado na vida social e qualquer lugar fora de casa chamará mais a sua atenção. O desejo de nutrir a mente estará em alta. Entretanto, seus pensamentos poderão conectá-lo(a) com dores e desconfortos. Apesar de incômodo, será uma oportunidade para tomar consciência dos padrões mentais de que precisa se libertar.

Peixes

O pisciano dará atenção a questões financeiras (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Seu envolvimento emocional com sua vida financeira e com a forma como lida com o seu dinheiro continuará bem presente. Entretanto, apesar de se sentir mais produtivo(a) e decidido(a) a encontrar maior segurança e conforto, poderá se deparar com imprevistos ou cobranças inesperadas que abalarão suas emoções. Acolha os desconfortos e cuidado com ações radicais.