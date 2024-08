5 dicas para aumentar a durabilidade das flores

As flores são bonitas, perfumadas e trazem vida para qualquer ambiente. No entanto, manter a sua durabilidade nem sempre é fácil. A boa notícia é que algumas estratégias simples podem prolongar sua vida útil, garantindo que elas continuem embelezando os espaços. A seguir, a florista Maiara Munholi, proprietária do Inspira Ateliê de Flores, explica como fazer isso. Confira!

1. Selecione bem as flores

Saber selecionar bem as flores é o ponto-chave. Elas precisam estar frescas e limpas. “Não tem jeito, a seleção das flores é muito importante. Viu que o aspecto não está legal, não parecem novas e frescas, não leve para casa. Outra coisa importante: as folhas precisam ser retiradas, pois elas ‘contaminam a flor’! Dentro da água, somente o caule”, explica a florista.

2. Utilize a técnica de refrigeração

Muitas flores ficam refrigeradas até partirem para a casa do cliente. Isso faz com que elas resistam mais

ao ambiente e ajuda a controlar o desabrochar, aumentando o tempo de vida.

As flores precisam de água para se manterem vivas (Imagem: Viktor Sergeevich | Shutterstock)

3. Regue as plantas regularmente

As flores precisam estar na água. Vale ressaltar: somente o caule deve ficar imerso na água. Por isso, tire todas as folhas. Além disso, a cada dois dias troque a água, mas não precisa encher o vaso.

4. Evite ambientes extremos

Sol direto e vento não são indicados, pois as flores são muito sensíveis. Além disso, devido ao calor que faz no Brasil, é recomendado colocar as plantas no gelo e na água para elas se sentirem ‘aliviadas’.

5. Corte o caule

A cada dois dias é legal cortar a ponta do caule, para aumentar a superfície de contato e entrar mais água para a flor. Isso porque, com o passar dos dias, o caule vai ficando poroso, impedindo a infiltração da água.

Tipos de flores que duram mais

Segundo a florista, alguns tipos de flores vivem mais em ambientes internos, entre elas, estão:

Alstroemeria;

Girassol;

Cravos;

Pinóquio;

Anastácia;

Lisianthus.

Por Beatriz Plaça