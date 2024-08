7 esportes praticados por cachorros 

Quando pensamos em esportes, normalmente nos vêm à mente atividades praticadas por seres humanos. No entanto, o universo esportivo também se estende aos cachorros. Inclusive, algumas das modalidades não são apenas uma forma de entretenimento, mas também uma maneira eficaz de manter a saúde física e mental dos animais.

A seguir, conheça sete esportes que podem ser praticados por cachorros e os benefícios que cada um deles oferece.

1. Agility

O agility ajuda a promover a saúde cardiovascular do cachorro (Imagem: Scatto61 | Shutterstock)

O agility é um dos esportes mais populares entre os cães. Criado na Inglaterra na década de 1970, ele se assemelha a uma corrida de obstáculos em que o cachorro deve completar um percurso no menor tempo possível, seguindo a orientação de seu tutor.

É uma excelente forma de exercício físico e mental, pois o animal precisa entender comandos e obedecê-los com rapidez. Além de promover a saúde cardiovascular e o fortalecimento muscular, a prática também melhora a coordenação e a confiança do pet.

2. Flyball

O flyball ajuda a melhorar a resistência física do cachorro (Imagem: Natallia Yaumenenka | Shutterstock)

O flyball é um esporte de equipe que envolve velocidade e precisão. Nessa modalidade, os cães devem saltar sobre uma série de obstáculos, pressionar uma caixa que libera uma bola, pegá-la e voltar rapidamente para o ponto de partida.

Criado nos Estados Unidos na década de 1980, a prática é ideal para cachorros enérgicos e que adoram correr. Além disso, esse esporte ajuda a melhorar a resistência física, o foco e a capacidade de trabalhar em equipe.

3. Frisbee para cachorro

O frisbee melhora a agilidade do cachorro (Imagem: Anna Pozzi – Zoophotos | Shutterstock)

Esse é um esporte em que o tutor lança um frisbee e o cachorro deve pegá-lo no ar. Popularizado nos Estados Unidos durante os anos 1970, a modalidade exige muita agilidade e coordenação por parte dos cães. Além de ser extremamente divertido, é ótimo para manter o animal em forma, pois trabalha a musculatura, melhora a agilidade e estimula o instinto de caça, que é natural para muitas raças.

4. Dock diving

O dock diving ajuda a melhorar o condicionamento físico do cachorro (Imagem: Charlotte Lehman | Shutterstock)

O dock diving, também conhecido como salto em doca ou mergulho em doca, é uma modalidade aquática em que os cães saltam de uma plataforma para dentro de uma piscina, competindo pela maior distância ou altura do salto.

Originado nos Estados Unidos, ele é particularmente indicado para raças que gostam de água. O esporte é excelente para o condicionamento físico, pois trabalha diversos grupos musculares e melhora a resistência.

5. Canicross

O canicross ajuda a fortalecer o vínculo entre o cachorro e o tutor (Imagem: travelarium.ph | Shutterstock)

O canicross é uma variação do cross-country, em que o tutor corre com o cão, que permanece preso a ele por uma guia específica. Esse esporte é muito popular na Europa e é uma excelente forma de exercício tanto para o cachorro quanto para o humano. Ele ajuda a aumentar a resistência cardiovascular, melhorar a musculatura e estreitar o vínculo entre o tutor e o animal, já que ambos precisam trabalhar em sincronia durante a corrida.

6. Treinamento de obediência

O treinamento de obediência ajuda a melhorar o comportamento do cachorro (Imagem: PRESSLAB | Shutterstock)

Embora não seja um esporte no sentido tradicional, o treinamento de obediência é uma atividade competitiva em que os cães demonstram suas habilidades em seguir comandos de seus tutores. As competições de obediência começaram nos Estados Unidos na década de 1930 e exigem que os animais realizem uma série de tarefas, como sentar, deitar e andar ao lado do tutor sem puxar a guia. Além de promover a disciplina, essa modalidade é essencial para o desenvolvimento de um bom comportamento e para a saúde mental do pet.

7. Herding trials

Os herding trials ajudam a estimular a mente dos cachorros (Imagem: Ellis Berankova | Shutterstock)

Os herding trials, ou provas de pastoreio, são competições que testam a habilidade de cachorros em conduzir rebanhos de ovelhas, gados ou outros animais. Esse esporte tem origem no trabalho tradicional dos cães pastores em fazendas e é especialmente adequado para raças como border collie e pastor alemão. A modalidade ajuda a manter os pets mentalmente estimulados e fisicamente ativos.