5 receitas criativas de macarrão ao alho e óleo

O macarrão ao alho e óleo é um clássico da culinária italiana que conquista pelo seu sabor simples e reconfortante. Porém, essa receita pode ganhar versões surpreendentes ao adicionar ingredientes diferentes e técnicas criativas de preparo. Sendo assim, prepare-se para se encantar com combinações únicas e deliciosas: conheça, a seguir, 5 maneiras inovadoras de reinventar esse prato tradicional!

Macarrão ao alho e óleo com cogumelo

Ingredientes

250 g de espaguete

4 dentes de alho fatiados finamente

5 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 pimentão vermelho cortado em tiras finas

200 g de cogumelo champignon fresco fatiado

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

1/4 de xícara de chá de salsinha fresca picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de queijo parmesão ralado

Água

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o espaguete. Cozinhe até ficar al dente. Reserve 1/2 xícara de chá da água do cozimento e escorra o restante. Reserve. Aqueça 2 colheres de sopa de azeite de oliva em uma frigideira grande em fogo médio-alto. Adicione os cogumelos e refogue por cerca de 5 minutos, ou até que soltem toda a água e comecem a dourar. Adicione o pimentão vermelho e continue refogando por mais 3 minutos, até que fiquem macios.

Empurre os cogumelos e o pimentão para um lado da frigideira e adicione as 3 colheres de sopa restantes de azeite de oliva no lado vazio. Adicione o alho fatiado e a pimenta dedo-de-moça. Refogue o alho por cerca de 1-2 minutos, até começar a dourar levemente e ficar aromático. Misture os cogumelos, o pimentão e o alho. Adicione o espaguete cozido à frigideira, juntamente com um pouco da água do cozimento reservada. Mexa bem para que o macarrão fique coberto com o azeite e os vegetais.

Tempere com sal e pimenta-do-reino, adicione a salsinha picada e misture. Sirva em seguida com o queijo parmesão ralado.

Macarrão ao alho e óleo com bacon e ervilha

Ingredientes

250 g de fettuccine

4 fatias de bacon picadas

3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

4 dentes de alho finamente fatiados

1 xícara de chá de ervilha fresca

fresca Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de cebolinha picada

Água

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o fettuccine. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, frite o bacon em fogo médio até ficar crocante. Depois, retire o bacon com uma escumadeira e reserve. Na mesma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o alho fatiado e refogue até dourar, cerca de 1-2 minutos. Adicione a ervilha e cozinhe por 2-3 minutos, até que fiquem macias. Acrescente o fettuccine à frigideira e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o bacon crocante, o queijo parmesão ralado e a cebolinha picada. Misture bem e sirva.

Macarrão ao alho e óleo com abobrinha e queijo de cabra

Ingredientes

250 g de espaguete

3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

3 dentes de alho finamente fatiados

1 abobrinha cortada em tiras finas

100 g de queijo de cabra esfarelado

Raspas de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de amêndoas torradas picadas

torradas picadas Água

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o espaguete. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio. Adicione o alho fatiado e refogue até dourar. Adicione a abobrinha e cozinhe até ficar macia. Acrescente o espaguete à frigideira e misture bem. Adicione o queijo de cabra esfarelado e as raspas de limão. Misture até que o queijo derreta ligeiramente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione as amêndoas torradas picadas, misture e sirva.

Espaguete ao alho e óleo com vôngole (Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock)

Espaguete ao alho e óleo com vôngole

Ingredientes

250 g de espaguete

500 g de vôngole lavado e escorrido

4 dentes de alho finamente fatiados

5 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

Suco de 1 limão-siciliano

Raspas de 1 limão-siciliano

1/4 de xícara de chá de salsinha fresca picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o espaguete. Cozinhe até ficar al dente. Separe 1/2 xícara de chá da água do cozimento e escorra o restante. Reserve. Aqueça o azeite de oliva em uma frigideira grande em fogo médio. Adicione o alho fatiado e refogue por cerca de 1-2 minutos. Aumente o fogo para médio-alto e adicione os vôngoles à frigideira. Mexa bem. Adicione o vinho branco e o suco de limão-siciliano. Tampe a frigideira e cozinhe por cerca de 5-7 minutos, ou até que todos os vôngoles tenham aberto. Descarte os que não abrirem.

Reduza o fogo para baixo. Adicione o espaguete cozido à frigideira com os vôngoles. Misture bem. Se o molho estiver muito espesso, adicione um pouco da água do cozimento reservada para soltá-lo. Adicione as raspas de limão-siciliano e a salsinha picada ao macarrão. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente. Sirva em seguida.

Macarrão ao alho e óleo com camarão

Ingredientes

250 g de espaguete

3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

3 dentes de alho finamente picados

200 g de camarões limpos e sem casca

limpos e sem casca 1/2 colher de chá de pimenta-vermelha em flocos

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de salsinha fresca picada

Água

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o espaguete. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio. Adicione o alho picado e refogue por cerca de 1 minuto. Adicione os camarões e cozinhe até que fiquem rosados, cerca de 3 minutos. Adicione a pimenta-vermelha em flocos e o suco de limão. Misture bem para combinar os sabores. Acrescente o espaguete à frigideira e misture bem com os camarões e o molho. Tempere com sal e pimenta-do-reino, adicione a salsinha picada e misture bem. Sirva em seguida.