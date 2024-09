Conheça o paraíso preservado de Atins

Atins fica no encontro do Rio Preguiças com o Oceano atlântica (Imagem: Cavan-Images | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Atins é um refúgio de serenidade no coração do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e encanta os visitantes com sua beleza natural e atmosfera tranquila. Situada no encontro do rio Preguiças com o Oceano atlântico, a região oferece uma rica combinação de paisagens, com igarapés serpenteando entre a vegetação nativa, dunas que se estendem até o horizonte, lagoas de águas cristalinas que convidam ao mergulho e uma biodiversidade exuberante. O vento constante e o sol generoso completam o cenário, criando um ambiente propício para a prática de kitesurf e outras atividades ao ar livre.

Lagoas de tirar o fôlego

No vilarejo de Barreirinhas, o ritmo da vida desacelera, proporcionando aos visitantes a oportunidade de se reconectar com a natureza e desfrutar de momentos de paz e contemplação. Além disso, a vila de pescadores, com suas ruas de areia e construções simples, oferece uma experiência autêntica e acolhedora, onde o tempo parece fluir em um ritmo diferente.

As lagoas formadas entre as dunas são um dos principais atrativos da região. A Lagoa Tropical, com sua grandiosidade e beleza, é um convite ao relaxamento e à contemplação. Para os aventureiros, trilhas pelo Parque Nacional levam a paisagens deslumbrantes, como Betânia, Queimada dos Britos e Santo Amaro, onde a natureza se revela em sua plenitude.

Praia paradisíaca e cachoeira impressionante

A praia de Atins, com suas areias douradas e águas calmas, é perfeita para banhos de sol, mergulhos refrescantes e interação com a comunidade local. Durante a maré baixa, o espetáculo dos bancos de areia e o céu tingido de tons avermelhados criam um cenário inesquecível. Enquanto a Cachoeira do Bonzinho, formada pelo escoamento das lagoas em épocas de cheia, é outro tesouro natural que encanta os visitantes com sua beleza singela.

Lugar perfeito para conexão com a natureza

O destino preserva um estilo de vida simples e conectado à natureza. As ruas de areia, a conectividade limitada e a energia elétrica recente reforçam a sensação de isolamento e tranquilidade. Longe do ritmo frenético da civilização, a vila oferece um ambiente propício para o descanso, a contemplação e a aventura.

Por conta disso, Atins é comparada à Jericoacoara de antigamente, preservando uma atmosfera rústica e intocada. Ainda relativamente desconhecida do grande público, a vila oferece tranquilidade e autenticidade, com paisagens deslumbrantes e lagoas praticamente desertas. O acesso a Atins é um pouco mais desafiador, mas a recompensa é a oportunidade de desfrutar de um paraíso natural preservado.

A trilhas do Parque Nacional levam a paisagens incríveis das lagoas dos Lençóis Maranhenses (Imagem: 9dstudio | Shutterstock)

Para chegar até lá, a maneira mais comum é a partir de Barreirinhas, em veículos 4×4 que percorrem as estradas de areia e terra. Uma vez em Atins, os visitantes podem desfrutar de passeios às lagoas, trilhas pelo Parque Nacional, banhos de mar e rio, prática de kitesurf e momentos de relaxamento em meio à natureza exuberante. A revoada dos guarás, aves de plumagem vermelha que habitam a região, é um espetáculo à parte que encanta moradores e visitantes.

Por Cláudia Costa e Eliria Buso – revista Qual Viagem