No dia 9 de setembro, é comemorado o Dia do Cachorro-Quente, uma excelente oportunidade para preparar em casa um dos sanduíches mais famosos do mundo. Esse lanche combina simplicidade e criatividade e pode agradar diversos paladares. Uma ótima chance para reunir a família e os amigos e experimentar novas versões com os ingredientes do lanche. Por isso, separamos 5 receitas diferentonas para o Dia do Cachorro-Quente que fogem das convencionais. Confira!

Cachorro-quente no palito

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de fubá

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

500 g de salsicha

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite, o ovo, a farinha de trigo e o fubá e misture até obter uma massa homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque o fermento em pó e misture bem. Reserve. Lave as salsichas em água fervente, corte-as ao meio e coloque enfie um palito de churrasco em cada uma delas. Reserve.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Após, mergulhe as salsichas na massa reservada e frite no óleo quente por 3 minutos. Transfira para um recipiente com papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Repita o processo com todas as salsichas e sirva em seguida.

Dica: sirva com batata-frita, ketchup e mostarda.

Torta de cachorro-quente

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de óleo de soja

2 xícaras de chá de leite

1 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de amido de milho

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Recheio

500 g de salsicha picada

250 g de ervilha em conserva

250 g de milho-verde em conserva

340 g de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque os ovos, o óleo e o leite e bata até incorporar. Adicione o sal e o amido de milho e bata novamente para misturar. Com o liquidificador ligado, acrescente, aos poucos, a farinha de trigo e o fermento em pó e bata até obter uma massa homogênea. Reserve.

Recheio

Em uma panela com a água, coloque as salsichas e leve ao fogo por 2 minutos. Em seguida, escorra a água e adicione a pimenta-do-reino, a ervilha e o milho-verde. Misture bem e acrescente o molho de tomate e o sal. Misture novamente e reserve.

Montagem

Em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, despeje metade da massa e espalhe bem. Adicione o recheio por cima, espalhe e cubra com o restante da massa. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 180ºC por 55 minutos. Sirva em seguida.

Crepe de cachorro-quente (Imagem: chaechaebyv | Shutterstock)

Crepe de cachorro-quente

Ingredientes

Massa

1 embalagem de biscoito água e sal

água e sal 1/2 colher de sopa de farinha de trigo

1 ovo

1 gema de ovo

1/2 colher de sopa de margarina

1 xícara de chá de leite

Margarina para untar

Recheio

12 salsichas de frango

Água quente

500 ml de molho de tomate

Sal a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque os biscoitos e bata até formar uma farofa. Acrescente a farinha de trigo, o ovo, a gema, a margarina e o leite e bata até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com margarina e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, espalhe um pouco de massa para formar o crepe e doure os dois lados. Repita o processo com toda a massa. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque as salsichas, cubra com a água quente e deixe de molho por 2 minutos. Em seguida, escorra a água, acrescente o molho de tomate, tempere com sal e misture bem. Reserve.

Montagem

Em uma superfície lisa, coloque um crepe, espalhe um pouco do molho sobre ele e coloque a salsicha no centro. Após, enrole o crepe. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Pizza de cachorro-quente

Ingredientes

Massa

2 ½ xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de açúcar

1 colher de sopa de fermento biológico seco

240 ml de água morna

2 colheres de sopa de azeite

Farinha para enfarinhar

Recheio

5 salsichas cortadas em rodelas finas

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

muçarela ralado 1/2 cebola cortada em rodelas finas

1 tomate cortado em rodelas

Batata palha e orégano a gosto

Ketchup e mostarda para finalizar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o sal e o açúcar e reserve. Em uma tigela, misture o fermento biológico e a água morna e deixe descansar até que a mistura fique espumosa. Faça um buraco no centro dos ingredientes secos e despeje a mistura de fermento. Adicione o azeite e misture até formar uma massa.

Transfira a massa para uma superfície enfarinhada e sove-a até ficar lisa e elástica. Coloque a massa em um recipiente untado com azeite, cubra e deixe descansar até que tenha dobrado de tamanho. Após, abra a massa no formato de pizza e reserve.

Recheio e montagem

Coloque a massa de pizza em uma assadeira ou forma untada com um pouco de óleo e farinha. Espalhe o molho de tomate sobre a massa, deixando uma borda de aproximadamente 1 cm nas laterais. Espalhe o queijo muçarela ralado uniformemente sobre o molho de tomate. Após, distribua as rodelas de salsicha por toda a pizza. Adicione as rodelas de cebola e tomate por cima e Polvilhe orégano

Leve a pizza ao forno preaquecido a 200° C por 20 minutos ou até que a massa esteja dourada e o queijo derretido. Retire a pizza do forno e adicione batata palha por cima. Regue com ketchup e mostarda. Sirva em seguida.

Cachorro-quente vegetariano

Ingredientes

4 cenouras descascadas

descascadas 4 pães de cachorro-quente

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica defumada

Água para cozinhar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de tomate, mostarda e ketchup a gosto

Batata-palha a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela, cozinhe as cenouras em água com sal até ficarem al dente. Em uma tigela, misture o molho de soja, o azeite, o alho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque as cenouras na marinada e deixe descansar por aproximadamente 30 minutos, virando ocasionalmente para cobrir todos os lados. Em uma frigideira, grelhe as cenouras até dourarem levemente. Coloque uma cenoura em cada pão e adicione o molho de tomate, a mostarda, o ketchup e a batata-palha. Sirva em seguida.