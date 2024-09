6 benefícios da castração para fêmeas de cães e gatos

A castração é um procedimento que proporciona inúmeros benefícios à saúde dos animais de estimação. Nas fêmeas de cães e gatos, a remoção dos ovários e do útero reduz de forma significativa o risco de câncer mamário e previne infecções uterinas, como a piometra.

De acordo o veterinário Thiago Henrique Carvalho de Souza, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera de Itabuna, a castração também pode impactar positivamente o comportamento do animal. “As fêmeas castradas, sejam cães ou gatos, não entram no cio, o que evita comportamentos associados a esse período, como miados excessivos e agitação”, enfatiza.

Melhor idade para a castração

Conforme o especialista, a idade ideal para a castração pode variar, mas, tradicionalmente, recomenda-se que cães e gatos sejam castrados entre sete e nove meses. Ele observa que, em algumas situações, a castração precoce – entre quatro e cinco meses – pode ser indicada, especialmente para o controle populacional em abrigos.

“É fundamental discutir com o veterinário a melhor época para castrar seu pet, considerando raça, porte e saúde geral. A recuperação do procedimento é bastante simples e, por ser uma intervenção comum na prática clínica, tornou-se muito segura em termos de anestesia e assepsia. Após o crescimento do pelo, a cicatriz se torna praticamente imperceptível”, acrescenta.

Benefícios da castração para fêmeas de cães e gatos

A seguir, o veterinário Thiago Henrique Carvalho de Souza lista alguns dos principais benefícios da castração de fêmeas de cães e gatos. Confira!

1. Prevenção de tumores mamários

A castração precoce reduz drasticamente o risco de tumores mamários em fêmeas. Quando realizada antes do primeiro cio, a chance de desenvolvimento de tumores malignos diminui significativamente. Este tipo de câncer é frequente em fêmeas não castradas e pode ser fatal.

2. Prevenção de infecções uterinas (piometra)

A piometra é uma infecção grave e potencialmente fatal que afeta fêmeas não castradas, especialmente aquelas mais velhas. A castração elimina completamente o risco, uma vez que o útero é retirado no procedimento.

A castração elimina o risco de câncer uterino e ovariano, protegendo a fêmea em idades avançadas (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

3. Prevenção de câncer uterino e ovariano

A remoção do útero e dos ovários durante a castração elimina o risco de câncer nesses órgãos, protegendo a fêmea de doenças que podem surgir em idades avançadas.

4. Controle populacional

A castração ajuda a evitar ninhadas indesejadas, contribuindo para a redução da superpopulação de animais. Isso é crucial tanto para o bem-estar dos pets quanto para prevenir que filhotes sejam abandonados ou encaminhados para abrigos.

5. Comportamento

Fêmeas castradas costumam apresentar comportamentos mais calmos, pois não passam mais pelo cio. Isso pode diminuir comportamentos indesejados, como:

Marcação de território : embora mais comum em machos , algumas fêmeas também podem marcar território durante o cio;

: embora mais comum em , algumas fêmeas também podem marcar território durante o cio; Agressividade: algumas fêmeas podem se tornar agressivas durante o cio, o que pode ser controlado pela castração.

6. Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)

A castração também ajuda a evitar a transmissão de doenças entre animais, como a brucelose, que pode ser transmitida durante o acasalamento.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos