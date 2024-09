Arquitetos brasilienses são selecionados em concurso internacional

The architect’s chair - take a seat and make a statement é uma competição anual, onde arquitetos são desafiados a projetar filosofias e visões de mundo e design através de uma cadeira exclusiva. Em 2024, entre candidatos do mundo todo, Rafaela Gravia e Dante Uwai, dois brasilienses, foram selecionados para representar o Brasil na segunda edição do concurso.

Rafaela Gravia é mestre em Tecnologia da Arquitetura pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e doutoranda em Sustentabilidade pela Universidade de Brasília (UnB). Uwai é morador de Brasília desde os cinco anos. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela UnB. Foi vencedor do concurso que escolheu as medalhas das Olimpíadas de Inverno da Juventude Gangwon-2024.

Conheça mais sobre as obras

"A poltrona Catê surge da necessidade de uma solução confortável e versátil adequada aos estilos de vida contemporâneos e ambientes compactos", diz Rafaela Gravia sobre a obra (foto: Felipe Bastos)

Nos projetos, Rafaela expressa experiências e sempre busca trazer referências de Brasília. Esteve presente em diversas exposições, feiras e eventos com as obras — como na mostra Casa Brasil Nova York 2022.

Sobre o design selecionado para o The architect’s chair, Rafaela Gravia dá detalhes da criação: “A poltrona Catê surge da necessidade de uma solução confortável e versátil adequada aos estilos de vida contemporâneos e ambientes compactos. Suas linhas simples são inspiradas na curva catenária, um conceito amplamente usado em arquitetura e engenharia para representar o equilíbrio dos arcos, que é representada pelo assento de tecido maleável da poltrona que oferece conforto e adaptabilidade.”

Dante Uwai também fala sobre a obra produzida por ele e escolhida para o concurso: “A estrutura é uma peça única metálica que dá a forma geral da cadeira, que é revestida por um tecido elástico. Enquanto o usuário não senta, a forma esconde a função, se tornando uma escultura. Ao sentar-se, o usuário modifica a obra e ela responde ao corpo, se deformando e assumindo a forma de poltrona.”

Dante Uwai explica que "Ao sentar-se, o usuário modifica a obra e ela responde ao corpo, se deformando e assumindo a forma de poltrona." (foto: Dante Akira Uwai)

Para Rafaela, é importante que arquitetos e designers brasileiros possam mostrar os trabalhos produzidos para o mundo. “O concurso permite que diferentes ideias a partir de diferentes culturas sejam representadas, dando visibilidade ao que está sendo criado na contemporaneidade, que é reflexo do desenvolvimento social e cultural expresso por diferentes países”, defende.

Deixando um conselho para quem está começando no mundo da arquitetura, Uwai explica que o arquiteto é um criador por natureza, que usa de diferentes visões de mundo para impactar positivamente a sociedade. "Mantenha-se criativo e faça da arquitetura um instrumento de transformação social", detalha.

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes