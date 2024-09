Os sucos são uma excelente fonte de vitaminas e minerais. Isso porque, ao consumir essas bebidas feitas a partir de frutas e vegetais frescos, você pode aumentar a ingestão de nutrientes essenciais que são importantes para manter um corpo saudável e ajudar a emagrecer.

A seguir, veja como preparar 7 receitas de sucos leves e deliciosos e adicione-os ao seu cardápio!

Suco verde

Ingredientes

1/3 de maço de couve-manteiga cortado em tiras

1/4 de maço de alface-crespa

Suco de 1 limão

1/2 pepino picado

1/2 xícara de chá de folhas de rúcula

1 xícara de chá de floretes de brócolis

2 talos de cebolinha cortados em rodelas

1 l de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata a couve-manteiga, a alface-crespa e a água até ficar homogêneo. Acrescente o pepino, as folhas de rúcula, o suco de limão, os floretes de brócolis, a cebolinha e o gelo. Bata o suco novamente, coe e sirva a seguir.

Suco de espinafre, maçã, cenoura e aipo

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 maçã-verde picada

3 minicenouras

1/2 xícara de chá de talos de aipo cortados em rodelas

2 colheres de sopa de folhas de aipo picadas

1 colher de sopa de sementes de chia

700 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata as folhas de espinafre, a maçã-verde, a cenoura e a água até ficar homogêneo. Acrescente as sementes de chia, o gelo, as folhas e os talos do aipo e bata novamente. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de pera, manga e limão

Ingredientes

4 peras descascadas e picadas

1 manga descascada e picada

Suco de 2 limões

1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

700 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata a pera, a manga e a água até ficar homogêneo. Acrescente o suco de limão, a pimenta dedo-de-moça, o gelo e bata novamente. Coe o suco e sirva a seguir.

Suco de morango, melancia e limão (Imagem: YARUNIV Studio | Shutterstock)

Suco de morango, melancia e limão

Ingredientes

2 xícaras de chá de morangos

2 fatias de melancia sem casca

2 colheres de sopa de suco de limão

500 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata os morangos, a melancia e a água até ficar homogêneo. Em seguida, acrescente o suco de limão, o gelo e bata novamente. Sirva em seguida.

Suco de beterraba e cenoura

Ingredientes

1 beterraba descascada e picada

descascada e picada 1/2 cenoura descascada e picada

400 ml de água

Gelo, folhas de hortelã e de manjericão a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de kiwi, maçã e pepino

Ingredientes

3 kiwis descascados e picados

descascados e picados 2 maçãs-verdes picadas

1/2 pepino descascado e picado

Suco de 1 limão

1/2 xícara de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os kiwis, as maçãs, o pepino, o suco de limão e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Coe, adicione o gelo e sirva em seguida.

Suco de pera, gengibre e melão

Ingredientes

2 peras sem sementes e picadas

1 xícara de chá de melão picado

picado 1 pedaço pequeno de gengibre

Suco de 1 limão

1/2 xícara de chá de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque as peras, o melão, o gengibre, o suco de limão e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Coe, adicione o gelo e sirva em seguida.