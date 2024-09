A mansão à beira-mar de Hulk: telões, cinema e vista deslumbrante

O jogador do Atlético Mineiro, Hulk Paraíba, e sua esposa, Camila Angelo, desfrutam de um verdadeiro refúgio em João Pessoa, Paraíba. Avaliada em R$5 milhões, a mansão é um exemplo de elegância e modernidade, refletindo o sucesso e o estilo de vida do atleta.



Avaliada em R milhões, a mansão é um exemplo de elegância e modernidade Reprodução

Arquitetura e visão panorâmica



Com 3.000 metros quadrados, a mansão levou três anos para ser finalizada e é um projeto ousado da arquiteta e designer de interiores catarinense Mariana Maran. A estrutura metálica é revestida por vidros do chão ao teto, permitindo uma vista deslumbrante da praia e garantindo um design contemporâneo e integrado à natureza.



Um dos destaques é a sala de cinema, equipada com poltronas de couro pretas reclináveis que se transformam em camas Reprodução

A área externa permite uma vista deslumbrante da praia e garante um design contemporâneo Reprodução

Os tons monocromáticos de cinza, preto, branco e areia dominam o interior, criando uma atmosfera sofisticada e coesa. Um dos destaques é a sala de cinema, equipada com poltronas de couro pretas reclináveis que se transformam em camas, um piso estampado sob encomenda e um teto iluminado com microlâmpadas de LED.



Conforto e entretenimento



O interior da mansão oferece uma gama de comodidades que atendem aos mais altos padrões de conforto. Entre as características marcantes está uma ampla academia. A residência também conta com uma parede exibindo camisas oficiais de futebol e outra com troféus, refletindo a história do jogador.



A residência também conta com uma parede exibindo camisas oficiais de futebol e outra com troféus Reprodução

Entre as características marcantes estão uma ampla academia Reprodução

Na área externa, o grande telão de LED, do tamanho de um outdoor, é o ponto focal, permitindo que o casal e seus convidados assistam aos jogos de futebol em um ambiente ao ar livre, com vista para o jardim e a praia. A propriedade também possui uma banheira de hidromassagem e uma piscina impressionante, oferecendo um espaço ideal para lazer e relaxamento.



Hulk: o atleta e seus feitos no futebol



Hulk, com sua carreira brilhante no Atlético Mineiro, continua a ser uma das figuras mais proeminentes do futebol brasileiro. Seus desempenhos marcantes e conquistas tanto no Brasil quanto no exterior solidificaram sua reputação como um dos grandes jogadores da sua geração.