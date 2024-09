5 destinos pelo mundo para curtir a beleza da primavera

A primavera transforma a paisagem do deserto do Atacama (Imagem: sunsinger | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

À medida que as estações mudam, as paisagens e experiências oferecidas em diferentes destinos também se transformam. Com a entrada da primavera, o hemisfério sul se altera com uma explosão de cores e fragrâncias. As paisagens viram cenários dignos de cartão postal e os passeios ao ar livre se tornam mais convidativos. Com a mudança de estação, cada destino revela características especiais e atividades exclusivas, que deixam a experiência de viagem mais proveitosa.

Pensando nisso, listamos a seguir os melhores destinos para explorar durante a primavera no hemisfério sul para que você possa aproveitar ao máximo o que cada estação tem a oferecer.

1. Atacama

Durante a primavera, o Deserto do Atacama fica coberto das flores que resistem ao clima rigoroso (Imagem: abriendomundo | Shutterstock)

A primavera é uma das melhores épocas do ano para visitar o Atacama, o mais árido e mais alto deserto do mundo, localizado no norte do Chile. Nesta estação é possível evitar as temperaturas extremas do inverno e do verão e aproveitar a viagem em um clima mais ameno.

Há ainda outra boa surpresa durante a primavera: geralmente a partir de setembro, o Atacama ganha novas cores graças a bulbos que resistem ao clima rigoroso e brotam como flores roxas e brancas de variadas espécies, cobrindo campos inteiros. O fenômeno é conhecido como “deserto florido” e depende da quantidade de chuvas durante o inverno.

Entre os Andes e o Oceano Pacífico, o Atacama tem incríveis 1.000 km de extensão e 105.000 km², com algumas de suas atrações a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Entre formações rochosas singulares, gêiseres, vulcões, lagoas e o céu mais estrelado que você vai ver na sua vida, é fácil se sentir em outro planeta.

Lugares para conhecer

Na chamada Cordilheira de Sal, o Vale da Lua e o Vale da Morte são duas das principais atrações do Atacama, com formações de sal, areia e pedras, cavernas, cânions e dunas de tons avermelhados. Já El Tatio é um dos maiores campos geotérmicos do mundo, com dezenas de gêiseres que expelem com força água a mais de 80°C.

As Lagunas Altiplânicas Miñiques e Miscanti são dois enormes poços de águas em um profundo tom azul. Mas, para se refrescar, o lugar certo é a Laguna Cejar, onde é possível flutuar com muita facilidade graças à alta concentração de sal na água.

Quem gosta de aventura e tiver fôlego suficiente pode fazer trekking até as crateras dos majestosos vulcões que marcam o horizonte, como o Lascar e o Licancabur. Outros atrativos incríveis pelo Atacama são Salar de Tara, Vale do Arco-Íris, Salar do Atacama, Lagoa Chaxa, Piedras Rojas, Ojos del Salar, Laguna Tebinquiche e o tour astronômico. Para todos os passeios, o ponto de partida é a cidade de San Pedro de Atacama, praticamente o único povoado com boa estrutura turística nessa região inóspita.

2. Medellín

Durante a primavera, acontece a tradicional Feira das Flores em Medellín (Memo Ossa | Shutterstock)

Medellín, a capital do estado de Antioquia na Colômbia, oferece uma experiência única para os viajantes que a visitam na primavera. Com um clima ameno de aproximadamente 24 graus Celsius, a cidade proporciona um ambiente agradável para explorar suas diversas atrações.

A infraestrutura moderna e eficiente do destino, com destaque para o Metrô e o Metrocable, garante fácil acesso aos diferentes pontos turísticos. Além disso, a cidade também é palco de importantes eventos mundiais, como as Assembleias da OEA e do BID, o que demonstra sua relevância no cenário internacional.

Cercada por montanhas exuberantes, Medellín oferece paisagens deslumbrantes e a oportunidade de se conectar com a natureza. O Parque Arví, por exemplo, é uma reserva ecoturística acessível por Metrocable, onde os visitantes podem desfrutar de trilhas para caminhadas e passeios de bicicleta, além de um mercado agrícola aos domingos.

Feira das Flores

A primavera por lá é ainda mais especial com a realização da Feira das Flores, uma das festas mais importantes da Colômbia. Durante o evento, a cidade se enche de cores e celebra as tradições regionais com desfiles, música, dança e pratos típicos. O ponto alto da festa é o desfile dos silleteros, que carregam em suas costas belíssimos arranjos florais.

Centro de Medellín

Mas, além das belezas naturais e da rica cultura, Medellín também oferece atrações imperdíveis no centro da cidade. A Praça Botero, com suas esculturas icônicas dos gordinhos de Fernando Botero, e o Museu de Antioquia, que abriga obras de diversos artistas colombianos — incluindo o quadro que retrata a morte de Pablo Escobar —, são paradas obrigatórias para os amantes da arte. E, para quem busca tranquilidade em meio à natureza, o Jardim Botânico é o lugar ideal. Com uma grande variedade de plantas e flores, o jardim oferece um espaço relaxante para caminhadas e contemplação.

3. Patagônia

Na Patagônia, é possível visitar a Pinguinera Punta Tombo, maior colônia de pinguins da América do Sul (Imagem: Andrea Izzotti | Shutterstock)

A Patagônia, com sua vastidão e paisagens únicas, é frequentemente associada ao inverno e à neve. No entanto, a temporada de primavera oferece uma experiência bastante convidativa para os viajantes que buscam aventura e contato com a natureza. Com temperaturas mais amenas e dias mais longos do que no período frio, a região se transforma em um cenário ideal para atividades ao ar livre, permitindo que os visitantes explorem trilhas, geleiras e a rica fauna local.

Ushuaia

Em Ushuaia, por exemplo, o trekking à Laguna de Los Tempanos e ao Glaciar Vinciguerra proporciona uma imersão na natureza intocada da região. O percurso, que segue um rio sinuoso e passa por lagos e bosques, culmina na vista espetacular do glaciar e suas cavernas de gelo.

Outra opção imperdível é o trekking à Laguna Esmeralda, uma aventura pelos vales nevados que oferece a oportunidade de observar a fauna local, como as turbas fueguinas e castoreiras, e contemplar a beleza da laguna, alimentada pelo Glaciar Ojo del Albino.

Pinguinera Punta Tombo

Em Puerto Madryn, o tour à Pinguinera Punta Tombo, a maior colônia de pinguins da América do Sul, é uma experiência inesquecível. Além de observar de perto esses fascinantes animais, o passeio inclui visitas à cidade de Gaiman, com sua rica herança galesa, e ao museu paleontológico de Trelew. Para os aventureiros, El Calafate oferece a emocionante experiência de caiaque no Glaciar Perito Moreno. A imensidão da geleira e o estrondo de seus desabamentos proporcionam uma vivência única e inesquecível.

El Chaltén

Já o tour de um dia por El Chaltén, que percorre a famosa Rota 40 e inclui trekking pelo Glaciar Piedras Blancas e Monte Fitz Roy, é uma oportunidade de contemplar paisagens deslumbrantes e desafiar seus limites em meio à natureza exuberante da Patagônia.

Ou seja, a primavera na Patagônia é, portanto, um convite à exploração e à descoberta de seus rios, fiordes e lagos cristalinos. Com uma variedade de atividades e paisagens que se transformam com o despertar da natureza, a região oferece uma experiência memorável para todos os tipos de viajantes.

4. Cidade do Cabo

Na primavera, é possível ver as proteas, flores nativas da Cidade do Cabo (Imagem: Old Mill Photography | Shutterstock)

A primavera na Cidade do Cabo transforma o destino sul-africano numa mistura de cores e temperaturas agradáveis. De setembro a novembro, a natureza floresce, e as paisagens ganham uma nova vida, proporcionando uma experiência inesquecível para os visitantes.

Um dos destaques da estação é o florescimento das icônicas flores silvestres. Nas reservas naturais ao redor da Cidade do Cabo, como o West Coast National Park, vastos campos de flores se espalham em um espetáculo natural impressionante, formando um belo tapete colorido que enche os olhos dos visitantes.

A primavera também é ideal para visitar o Jardim Botânico de Kirstenbosch, considerado um dos mais belos do mundo. Durante essa época, o jardim exibe uma infinidade de flores nativas da África do Sul, incluindo proteas e outras plantas típicas da região do Cabo, como as coloridas “fynbos”. É o lugar perfeito para um passeio ao ar livre, cercado pela majestosa Table Mountain.

Hermanus

Os entusiastas da vida marinha também têm motivos para visitar a Cidade do Cabo na primavera. Essa é a temporada em que as baleias francas-austrais migram para a costa sul-africana. Em locais como Hermanus, a observação de baleias é uma atividade popular, com vistas incríveis desses gigantes do mar em pleno habitat natural.

Pontos turísticos na Cidade do Cabo

Além disso, a primavera traz um clima ameno, ideal para atividades ao ar livre, como caminhadas pela Table Mountain ou passeios pelas vinícolas de Stellenbosch e Franschhoek, que ficam a cerca de uma hora da Cidade do Cabo. Outra boa pedida é explorar as paisagens deslumbrantes da famosa Cape Point. As praias da cidade também começam a se tornar mais convidativas, embora ainda seja cedo para mergulhos prolongados nas águas do Atlântico.

5. Queenstown

Com o clima mais ameno, é possível explorar a trilha Routeburn Track em Queenstown (Imagem: Evgeny Gorodetsky | Shutterstock)

Visitar Queenstown, na Nova Zelândia, durante o período da primavera é uma escolha que dificilmente fará alguém se arrepender. Essa é uma época de transição encantadora, quando a neve das montanhas começa a derreter e a cidade se transforma em um cenário de paisagens exuberantes e flores desabrochando. De setembro a novembro, a cidade, conhecida como a Capital da Aventura ou a Capital dos Esportes Radicais, oferece uma variedade de atividades ao ar livre e cenários magníficos dignos de capa de revista.

Trilhas pela natureza

Um dos principais atrativos da primavera em Queenstown é o contraste entre as montanhas ainda cobertas de neve e os vales verdes, proporcionando uma paisagem espetacular. Para os adeptos a atividades na natureza, essa estação é perfeita para explorar trilhas icônicas, como a Routeburn Track e a Queenstown Hill, onde as vistas panorâmicas do lago Wakatipu e dos picos montanhosos tornam qualquer caminhada inesquecível.

Jardim Botânico de Queenstown

O florescimento da flora local é outro destaque da estação. O Jardim Botânico de Queenstown ganha vida com uma vasta gama de flores, incluindo rododendros e cerejeiras, criando uma atmosfera pitoresca ideal para passeios tranquilos e para registrar aquelas belas fotos. Além disso, o clima agradável e ameno é perfeito para piqueniques à beira do lago ou passeios de bicicleta pelas margens do Wakatipu.

Fazendo jus aos títulos da cidade, os entusiastas de esportes radicais podem desfrutar do melhor dos dois mundos nessa época. Ainda é possível aproveitar as últimas semanas da temporada de esqui em resorts como The Remarkables, que normalmente se encerra em meados de outubro.

Atividades radicais e vinhedos

Enquanto isso, atividades de verão, como bungee jump, paraquedismo e passeios de jet boat, começam a ganhar popularidade à medida que o clima esquenta. As vinícolas da região também se tornam um ponto de visita obrigatório na primavera. A estação é ideal para explorar os vinhedos de Central Otago, onde o clima fresco proporciona uma experiência agradável para degustar alguns dos melhores vinhos Pinot Noir da Nova Zelândia, enquanto se aprecia as vistas deslumbrantes das colinas e vinhedos floridos.

Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patricia Chemin – revista Qual Viagem