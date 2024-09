5 dicas para aproveitar os encantos de Belém

Belém é uma metrópole grande com o charme das cidades do interior (Imagem: Neilton Neves Soares | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Temos de aprender que o Brasil não tem apenas as belas paisagens cariocas, os prédios e a noite frenética de São Paulo, os maravilhosos atrativos de Foz do Iguaçu ou as belíssimas praias de areias douradas do Nordeste. Sempre me perguntei por que a maioria das pessoas ignora as outras regiões desse nosso país continental, que também possuem suas histórias e belezas.

Em julho passado, tive a oportunidade de revisitar um dos destinos que mais me impressionou nesses últimos anos: Belém. Aquela cidade, capital do Pará, conhece? Terra do Brega, do açaí puro, do pato no tucupi, entre tantas outras coisas. Belém se mostrou para mim um lugar que aproveita a simplicidade de seu povo para encantar o turista. Estava uma delícia!

Saindo do aeroporto em direção ao hotel, deu para ver que, apesar de capital e grande metrópole, Belém ainda guarda aquele charme de cidade do interior com ruas calmas e vazias à noite.

1. Culinária de Belém

Um dos destaques da capital paraense, tem vários endereços, recomendo experimentar o pirarucu, um dos maiores peixes de água doce encontrado na região amazônica. O sabor é diferente de tudo, mas ainda assim agrada muito o paladar. Depois, uma bela quantidade de bolinho de peixe e uma porção de camarão fritinho com geleias e pimenta-da-terra.

Mas e o açaí? Experimentar a fruta típica da região norte é uma experiência diferente, mesmo para você que está acostumado a comer no fim de tarde em barraquinhas pela cidade. O paraense já fala que açaí de verdade é aquele servido puro, sem açúcar, sem banana, sem aveia ou qualquer outra coisa. Ao nível de curiosidade, a fruta combate os radicais livres e fortalece o sistema imune, além de ser muito rico em ferro.

2. Mangal das Garças

No parque Mangal das Garças, é possível interagir bem de perto com as garças (Imagem: Viagens e Caminhos | Shutterstock)

O local é um parque natural criado em 2005, próximo às margens do Rio Guamá. Sem dúvida, foi o mais bonito da viagem. Nunca consegui chegar tão perto de uma garça. Não se preocupe, elas são bem dóceis. Você ainda pode almoçar no restaurante Manjar das Garças e experimentar uma grande variedade da gastronomia paraense.

Para os que não têm medo de altura, recomendo uma visita ao Farol de Belém, que também fica no parque. Com 47 metros de altura, de lá é possível ter uma vista linda da cidade. Local perfeito para tirar aquela foto e postar no Instagram. Eu fiz isso!

Mais a frente, depois de passar por uma passarela, você encontra o mirante do rio Guamá. Pare lá por alguns minutos e sinta a brisa que vem do mar. É de impressionar! Há ainda um borboletário com espécies nativas de borboletas. Fica a dica.

3. Mercado Ver-o-Peso

O Mercado Ver-o-Peso é maior feira livre a céu aberto da América Latina (Imagem: Arnika Ganten | Shutterstock)

Inaugurado no século 17, é um dos mercados públicos mais antigos do país, considerado uma das maravilhas de Belém. O Ver-o-Peso também é considerado a maior feira ao ar livre da América Latina. Como o passeio foi no final de tarde, muitas das barracas já estavam fechando, mas deu para ver o porquê da importância do comércio praticado ali.

Há uma variedade gigante de produtos típicos da região, e você ainda pode barganhar o preço com o vendedor. Tive a oportunidade de experimentar uma cachaça de jambu. O ritual consiste em beber a cachaça e deixá-la na boca durante alguns segundos para depois engolir. A língua fica dormente, acredite! É o lugar perfeito para comprar aquele produto típico da região e levar de presente para alguém.

4. Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré

A Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré é um dos pontos turísticos mais famosos de Belém (Imagem: Edu LYRA FOTO E VIDEO | Shutterstock)

Localizada no bairro que leva o nome da santa, Nazaré, a igreja é um dos pontos turísticos mais famosos de Belém. A basílica fica em frente à Praça Santuário de Nazaré, local símbolo da procissão do Círio de Nazaré (o evento mais importante da cidade). Na entrada, o visitante pode amarrar fitinhas nas grades, o que lhe dá direito a fazer três desejos.

5. Passeio pluvial

Com certeza o passeio mais legal de toda a viagem. Uma volta pela orla da cidade que me fez lembrar como as coisas simples também podem ser lindas. Foi um encanto para os olhos passear pelas docas, ver as casas de palafita, barquinhos de pesca e as luzes do mercado Ver-o-Peso à noite. O entretenimento é garantido com apresentações de várias danças típicas paraenses. Depois do passeio, você ainda pode jantar no restaurante Lá em Casa, nas docas. Dica: procure fazer o passeio ao entardecer. O pôr do sol é simplesmente fantástico!

Por Cláudio Lacerda Oliva – revista Qual Viagem