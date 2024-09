5 receitas com arroz para inovar o cardápio

Considerado um dos alimentos mais tradicionais no dia a dia dos brasileiros, o arroz é um ingrediente versátil e pode ser preparado de diversas formas, bem como utilizado em outras receitas para criar pratos saborosos. Além disso, fica pronto em poucos minutos! Pensando nisso, separamos 5 receitas com arroz para você aproveitar. Confira!

Arroz com frango e legumes

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz

2 colheres de sopa de azeite

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e ralado

300 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 1 xícara de chá de caldo de galinha

Suco de 1 laranja

3 xícaras de chá de água

Sal a gosto

200 g de milho-verde

2 xícaras de chá de brócolis

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em fatias

1 pimentão verde sem sementes e cortado em fatias

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e frite até dourar. Em seguida, abaixe o fogo, junte o arroz e o sal e misture. Após, coloque os pimentões, o milho-verde, os brócolis, a cenoura, o caldo de galinha e o suco de laranja e mexa para incorporar. Cubra com a água, tampe a panela e cozinhe até secar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Arroz biro-biro

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

3 colheres de sopa de azeite

3 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de manteiga

100 g de bacon picado

3 ovos

Sal a gosto

1 1/2 xícaras de chá de arroz

100 g de batata-palha

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e o sal e refogue por 3 minutos. Junte a água e cozinhe, em fogo baixo, até secar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque o bacon e frite. Junte os ovos, tempere com sal e frite, deixando as gemas mole. Desligue o fogo, acrescente o arroz reservado e a batata-palha e misture. Sirva em seguida.

Arroz com cenoura

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

1 colher de chá de páprica defumada

1 xícara de chá de arroz

1 xícara de chá de cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 1 xícara de chá de molho de tomate

2 xícaras de chá de água quente

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e a páprica e refogue por 4 minutos. Acrescente o arroz e o sal e mexa sem parar até que ele esteja frito. Junte a cenoura e refogue por mais 3 minutos. Coloque o molho de tomate e a água e cozinhe, em fogo baixo, até o arroz ficar macio. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Arroz verde cremoso (Imagem: Chatham172 | Shutterstock)

Arroz verde cremoso

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 xícara de chá de arroz

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

1/4 de xícara de chá de queijo gorgonzola picado

gorgonzola picado 1 colher de sopa de manteiga

2 1/2 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata a água e o espinafre até ficar homogêneo. Coe e reserve o líquido. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e o sal e refogue por 3 minutos. Junte a água batida com o espinafre e cozinhe, em fogo baixo, até secar. Após, coloque a ervilha, o queijo gorgonzola e a manteiga e misture. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Arroz de forno

Ingredientes

2 gemas de ovo

400 g de creme de leite

2 xícaras de chá de arroz cozido

1 cenoura descascada e ralada

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

100 g de queijo muçarela picado

100 g de presunto picado

Sal, pimenta-do-reino moída, queijo parmesão ralado e orégano a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as gemas e o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, coloque o arroz, a cenoura, a ervilha, o frango, a muçarela e o presunto e misture. Após, unte um refratário com manteiga e faça uma camada com a mistura de ovos. Cubra com arroz e repita o processo até preencher toda a forma, finalizando com o arroz. Polvilhe com queijo parmesão e orégano. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.