4 receitas saudáveis com derivados de coco

O coco é um ingrediente amplamente utilizado na culinária, conhecido por ser rico em gorduras saudáveis, vitaminas e minerais, além de ser uma excelente fonte de energia. Sua versatilidade permite que ele seja incorporado tanto em receitas doces quanto salgadas, e em diferentes formas, como leite, óleo e até farinha.

Esses derivados não só adicionam sabor e textura às preparações, como também potencializam os benefícios nutricionais dos pratos. Pensando nisso, o chef Thiago Ribeiro, da Copra Alimentos, especialista em gastronomia saudável e referência nos estilos paleolítico, low carb e cetogênico, preparou quatro opções deliciosas, práticas e saudáveis de snacks utilizando ingredientes derivados do coco. Confira abaixo!

Abobrinha recheada

Ingredientes

3 abobrinhas médias cortadas ao meio

médias cortadas ao meio 200 g de ricota

6 colheres de sopa de leite de coco

Sal, cheiro-verde e manteiga de coco a gosto

Queijo parmesão a gosto para gratinar

Modo de preparo

Faça um corte como uma tampa na abobrinha, retire as sementes com uma colher para formar um copinho. Em um recipiente, amasse a ricota com o garfo e misture o leite de coco e o sal. Pincele manteiga de coco dentro do copinho da abobrinha e recheie com a ricota. Cubra com o parmesão. Coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido a 210?°C por 25 a 30 minutos.

Dicas: você pode trocar a ricota por queijo feta, cream cheese, muçarela, gorgonzola ou cheddar. Para uma versão vegana, troque o queijo por tofu.

Trufa belga com coco

Ingredientes

100 g de chocolate 70% cacau

1 colher de chá de óleo de coco extravirgem

100 g de abacate maduro

maduro 30 g de leite de coco em pó

Leite de coco em pó ou coco ralado para enrolar a trufa

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Derreta o chocolate em banho-maria com o óleo de coco, mexendo sempre até ficar bem liso. Em um recipiente, amasse bem o abacate até virar um creme liso, adicione o chocolate derretido, o leite de coco em pó e misture bem até baixar bem a temperatura do chocolate e ficar bem homogêneo.

Leve para o congelador por 30 minutos ou para a geladeira por 2 horas, até ficar consistente. Unte as mãos com óleo de coco, enrole as bolinhas de trufa e passe no leite de coco em pó ou no coco ralado. Sirva em seguida. Dura até 6 dias na geladeira.

Deruny: panquecas de batata

Ingredientes

3 batatas médias-grandes

1 cebola pequena

1 ovo

30 ml de leite de coco

4 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de sal

2-3 colheres de sopa de manteiga de coco

Modo de preparo

Descasque as batatas e a cebola. Rale as batatas e a cebola no ralador fino. Despeje todo o conteúdo ralado em um recipiente e descarte parte do líquido que soltou. Adicione o ovo e o leite de coco e misture até ficar homogêneo. Na sequência, coloque a farinha de trigo, o sal e o fermento. Misture bem até incorporar. A massa de batata será espessa, mas macia o suficiente para ser colocada com uma colher.

Aqueça a manteiga de coco em uma frigideira grande e antiaderente em fogo médio. Coloque 1 colher de sopa cheia da mistura de batata para fazer panquecas, com cerca de 2,5 cm de distância. Frite de cada lado até dourar, cerca de 3-4 minutos de cada lado.

Quiche de milho-verde (Imagem: Bruno Max)

Quiche de milho-verde

Ingredientes

Massa

100 g de farinha de coco

50 g de farinha de grão-de-bico

50 g de polvilho doce

Sal a gosto

100 g de manteiga

1 ovo

Recheio

1 fio de óleo de coco extravirgem

2 dentes de alho picados

50 g de cebola picada

150 g de milho-verde

200 ml de creme de leite

Salsa, cebolinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 ovos

100 g de muçarela ralada

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o óleo de coco em fogo médio e adicione o alho e a cebola. Deixe dourar. Em seguida, junte o milho-verde e refogue. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve e deixe esfriar. Adicione o creme de leite e o ovo e misture bem. Coloque a salsa e cebolinha.

Massa

Em uma tigela, coloque as farinhas, sal e a manteiga. Misture até ficar homogêneo. Adicione o ovo e sove bem até formar uma massa lisa e homogênea. Embale em plástico-filme e deixe descansar por no mínimo 20 minutos em geladeira. Forre forminhas para empada com a massa, retirando todo o excesso da borda. Leve as forminhas ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Depois, coloque o recheio frio e polvilhe com a muçarela. Leve ao forno por mais 20 minutos.

Por Nathali Coelho